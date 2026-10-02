Keusoten Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito sai kiitosta asiakkailta – parhaat arviot Keusoten kotihoidon yksiköistä
8.10.2026 09:31:53 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito ovat saaneet parhaat asiakasarviot Keusoten kotihoidon yksiköistä THL:n valtakunnallisessa Kerro palvelustasi 2026 -asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaat arvostavat erityisesti avun riittävyyttä, turvallisuuden tunnetta ja sitä, että heidän omat toiveensa huomioidaan.
THL:n Kerro palvelustasi -kysely toteutettiin 14.1.–31.3.2026. Kyselyyn vastaavat iäkkäät asiakkaat, jotka saavat säännöllistä tai pitkäaikaista kotihoitoa tai ympärivuorokautista palveluasumista. Kyselyssä selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta sekä siitä, vastaako palvelu heidän toiveitaan ja tarpeitaan.
Mäntsälän ja Tuusulan yksiköt saivat vertailussa oman alueensa parhaat asiakasarviot. Kotihoidon asiakaskokemusta arvioidaan muun muassa avun riittävyyden, turvallisuuden tunteen, omien toiveiden huomioimisen ja suositteluhalukkuuden perusteella.
Mäntsälä on ollut kärjessä myös aiemmin, ja nyt sen rinnalle nousi Tuusulan kotihoito. Kyselyyn vastattiin lisäksi poikkeuksellisen ahkerasti.
Asiakas kohdataan kiireettömästi
Mäntsälän ja Tuusulan kotihoidossa hyvän asiakaskokemuksen lähtökohtana on asiakkaan aito kohtaaminen. Asiakkaan luona pysähdytään, kuunnellaan ja annetaan aikaa myös niille asioille, jotka eivät aina näy hoidon suunnitelmassa. Tavoitteena on, ettei kiireen tuntu siirry asiakkaan kohtaamiseen.
Kiire tai sen tuntu ei saa näkyä asiakkaalle. Asiakkaan kotikäynnillä keskitytään asiakkaaseen ja käyntiaika on varattu vain hänelle. Aina on aikaa ottaa takki pois ja pysähtyä asiakkaan äärelle, sanoo Pia Mehtonen, kotihoidon esihenkilö, Mäntsälän kotihoito.
Myös asiakkaan omat toiveet ohjaavat kotihoidon arkea. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, ja hänen näkemyksensä huomioidaan sekä hoidon suunnittelussa että päivittäisissä kohtaamisissa.
Vastuuhoitajamalli vahvistaa jatkuvuutta
Vastuuhoitajamalli on käytössä kaikissa Keusoten kotihoidon yksiköissä, parhaita käytäntöjä jaetaan yksiköiden välillä. Vastuuhoitaja varaa säännöllisesti asiakkaalle pidemmän käynnin eli vastuuhoitaja-ajan, jolloin asiakkaan tilanteeseen, tarpeisiin ja toiveisiin voidaan paneutua rauhassa.
Kokemukset vastuuhoitaja-ajan hyödyntämisestä ovat olleet hyviä. Kun asiakkaan asioille on varattu omaa aikaa, niihin voidaan paneutua rauhassa ja asiakas pääsee itse osallistumaan omaan hoitoonsa. Tavoitteena on, että asiakkaan luona käy mahdollisimman vähän eri hoitajia, jolloin hoidon jatkuvuus säilyy. Vastuuhoitaja voi pitää yhteyttä myös asiakkaan omaisiin ja läheisiin.
Pienet asiat voivat saada aikaan asiakkaalle kokemuksen siitä, että hänet on kuultu ja nähty omana itsenään, kertoo kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö Kirsi Lehtonen-Pulli.
Hyvä työyhteisö näkyy asiakkaille
Hyvä asiakaskokemus rakentuu myös toimivasta työyhteisöstä. Mäntsälän ja Tuusulan kotihoidossa työntekijät auttavat toisiaan, jakavat osaamista ja ratkaisevat arjen haasteita yhdessä. Viikoittaisissa tiimi- ja aluepalavereissa voidaan keskustella työn haasteista ja etsiä yhdessä toimivia ratkaisuja. Kehityskeskusteluissa tunnistetaan työntekijöiden osaamista ja mietitään, miten sitä voidaan hyödyntää ja miten työssä jaksamista voidaan tukea.
Hyvä tulos antaa pohjaa kehittämiselle
Kotihoidossa halutaan vahvistaa edelleen yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Lokakuussa käynnistyvä omaiskehittäjäverkostotoiminta tuo läheisiä entistä vahvemmin mukaan palvelujen kehittämiseen.
Tämä hyvä tulos kertoo henkilöstömme vahvasta osaamisesta ja antaa meille hyvän pohjan jatkaa yhdessä kotihoidon toimintatapojen kehittämistä ja hyvän asiakaskokemuksen vahvistamista, Lehtonen-Pulli sanoo., Lehtonen-Pulli sanoo.
Yhteyshenkilöt
Kirsi Lehtonen-PulliKoordinoiva esihenkilö, Kotona asumista tukevat palvelutKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2061kirsi.lehtonen-pulli@keusote.fi
Minna KoivumäkiIkääntyneiden palvelujen palvelupäällikköKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2037minna.koivumaki@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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