Oululaista osaamista harrasteautoista Euroopan mestaruusautoon – Finger Motors avaa ovensa 30.–31.10.2026

Johan Kristoffersson varmisti rallikrossin Euroopan mestaruuden Portugalin Lousadassa syyskuussa 2026. Kristoffersson on myös kahdeksankertainen rallikrossin maailmanmestari.

Finger Motorsille yhteistyö Kristoffersson Motorsportin ja Calitechin kanssa on yksi esimerkki siitä, millaisiin kansainvälisiin projekteihin Oulussa tehtävää erikoisosaamista voidaan viedä. Yrityksen osuus muodostuu konkreettisesta työstä: johtosarjojen valmistuksesta, moottorinohjauksen ohjelmistokehityksestä sekä säätö- ja kilpailutuesta.

”Mestaruus on kuljettajan, tiimin ja kaikkien yhteistyökumppaneiden yhteisen työn tulos. Me olemme saaneet tuoda siihen oman osuutemme. Meille on tärkeää, että samaa osaamista pystytään hyödyntämään myös harrastajien projekteissa – jokainen asiakas ja jokainen projekti ansaitsevat huolellisen työn”, sanoo Finger Motorsin toimitusjohtaja Arto Lehtonen.

Tulokset syntyvät tiimin työstä

Finger Motorsissa yksi toiminnan perusajatuksista on tiimityö. Yrityksen osaaminen rakentuu eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä ja jokaisen työntekijän panoksesta.

Johtosarjat, moottorinohjaus, ohjelmistot, säätäminen, mekaaninen työ, mittaukset ja kilpailutuki muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisen työntekijän panos vaikuttaa lopputulokseen. Samalla yhteistyötä tehdään tiiviisti asiakkaiden, kuljettajien, tiimien ja muiden teknisten kumppaneiden kanssa.

”Moottoriurheilussa näkyvissä ovat usein kuljettaja ja muutama yksittäinen henkilö, mutta tulokset syntyvät paljon suuremman joukon työstä. Jokainen meidän työntekijämme on tärkeä osa kokonaisuutta. Meidän tapamme on keskittyä oman työn kehittämiseen, tehdä parhaamme yhdessä ja arvostaa myös muiden osaamista. Tänä vuonna olemme saaneet tehdä tätä työtä myös Euroopan mestaruuden voittaneen rallikrossitiimin kanssa”, Lehtonen kertoo.

Mekaaninen työ, sähköt ja ohjelmistot samassa yrityksessä

Vuonna 2018 perustetun Finger Motorsin taustalla on tavoite koota eri osa-alueiden ammattilaiset yhteen. Yrityksen toiminnassa yhdistyvät mekaaninen autonrakennus, sähköjärjestelmät, johtosarjat, moottorinohjaus ja moottorien säätäminen. Osaamista täydennetään myös kansainvälisellä yhteistyöverkostolla.

Ajatus on ollut alusta asti, ettei kilpailumaailmassa kertynyt osaaminen jäisi vain ammattitiimien käyttöön. Sama tekninen osaaminen halutaan tuoda myös harrastajien ja muiden asiakkaiden saataville.

Finger Motorsin palveluihin kuuluvat muun muassa:

määräaikaishuollot, vikadiagnostiikka ja korjaukset siviiliautoihin

moottorin säätö- ja dynopalvelut

johtosarjojen suunnittelu ja valmistus

moottorinohjauksen ja sähköjärjestelmien ohjelmistokehitys

MoTeC-järjestelmät ja niiden käyttöönotto

klassikko- ja arvoautojen entisöinti

retrofit- ja erikoisautoprojektit

moottorien ja voimansiirron korjaus- ja rakennustyöt

kilpailuinsinööri-, säätö- ja tekniset tukipalvelut kansallisissa ja kansainvälisissä sarjoissa.

konsultointi auto- ja moottoriurheiluprojekteihin

Moottorien tutkimisessa käytetään lisäksi muun muassa sylinteripainemittausta. Sen avulla moottorin palamista ja toimintaa voidaan tarkastella pelkkää teho- ja vääntölukemaa syvemmältä.

Asiakkaat vaihtelevat ensimmäistä harrasteautoaan rakentavista ihmisistä vaativien erikoisautojen omistajiin ja kansainvälisiin kilpailutiimeihin. Finger Motorsin tavoitteena on, että asiakkaan on helppo tulla keskustelemaan myös projektista, johon ei vielä ole valmista ratkaisua.

Rallikrossin ja rallin rinnalla Finger Motorsin toiminta driftingissä on laajentunut. Yrityksen tämänhetkisen arvion mukaan sen ohjelmistoa voisi kaudella 2027 olla käytössä jopa kuudessa Drift Masters -sarjan autossa. Kyse on vielä valmisteilla olevista asiakasprojekteista, joten lopullinen määrä vahvistuu myöhemmin.

Enemmän kuin avoimet ovet

Finger Motors Avoimet Ovet & Motorsport Days 2026 järjestetään Oulussa 30.–31.10.2026.

Viime vuoden avoimien ovien tapahtumassa kävi järjestäjän arvion mukaan noin 2 300 vierasta kahden päivän aikana. Tänä vuonna tapahtumaa kehitetään tarkoituksella tavallista avoimien ovien päivää laajemmaksi.

Enemmän kuin avoimet ovet – autot, kuljettajat, asiantuntijat ja workshopit saman katon alla.

Urheilu-, harraste- ja kilpa-autojen sekä kuljettajien rinnalle tulee asiantuntijanurkkaus, jossa kävijät voivat keskustella oman harraste- tai kilpa-autonsa tekniikasta suoraan alan asiantuntijoiden kanssa.

Tapahtuman aikana järjestetään teknisiä tietoiskuja ja workshopeja. Varsinaiset esitykset kestävät 15–30 minuuttia, ja niiden jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tietoiskujen aiheita ovat muun muassa:

Finger Motors: B/S58-moottorikonsepti sekä dyno- ja sylinteripainemittaus ja niiden hyödyntäminen moottorin toiminnan tutkimisessa.

B/S58-moottorikonsepti sekä dyno- ja sylinteripainemittaus ja niiden hyödyntäminen moottorin toiminnan tutkimisessa. Finjector: ajoneuvoanturit, toimilaitteet, polttoainelaitteiden valinta ja polttoainejärjestelmien suunnittelu sekä yrityksen edustamat komponentit ja tarvikkeet.

ajoneuvoanturit, toimilaitteet, polttoainelaitteiden valinta ja polttoainejärjestelmien suunnittelu sekä yrityksen edustamat komponentit ja tarvikkeet. M-Data: ajoneuvojen sähköjärjestelmät ja johtosarjat sekä uusi rear PDM/keypad -yhdistelmä eli auton takaosan sähköisen tehonjakoyksikön ja näppäimistön ratkaisu. Esityksessä käsitellään sen mahdollisuuksia kustannustehokkaampien sähköjärjestelmien rakentamisessa.

ajoneuvojen sähköjärjestelmät ja johtosarjat sekä uusi rear PDM/keypad -yhdistelmä eli auton takaosan sähköisen tehonjakoyksikön ja näppäimistön ratkaisu. Esityksessä käsitellään sen mahdollisuuksia kustannustehokkaampien sähköjärjestelmien rakentamisessa. MoTeC: moottorinohjaimen toiminnot ja suojaustoiminnot sekä niiden hyödyt asiakkaalle. Esitys pidetään englanniksi.

moottorinohjaimen toiminnot ja suojaustoiminnot sekä niiden hyödyt asiakkaalle. Esitys pidetään englanniksi. Auto Italy: Ferrarin maailma Suomessa – Pre-Owned, huolto ja omistaminen.

Tietoiskuja pitävät Finger Motorsin omien asiantuntijoiden lisäksi yrityksen tärkeät tekniset yhteistyökumppanit.

Mukana ovat laitevalmistaja MoTeC, jonka järjestelmiä Finger Motors edustaa ja käyttää laajasti omissa projekteissaan, elektroniikkavalmistaja M-Data sekä polttoainejärjestelmien komponenttitoimittaja Finjector. M-Data ja Finger Motors muodostavat yhdessä MoTeC Finland -kokonaisuuden. Tietoiskuja pitää myös Finger Groupiin kuuluva Auto Italy, joka toimii Suomessa Ferrarin valtuutettuna huoltona ja virallisena Ferrari Pre-Owned -showroomina.

Jokaisella yhteistyökumppanilla on tapahtumassa myös oma osasto, jossa edustajat ovat tavattavissa ja keskusteluja voi jatkaa esitysten ulkopuolella.

Yhteistyöverkosto on Finger Motorsille tärkeä osa toimintaa. Vaativissa auto- ja moottoriurheiluprojekteissa Finger Motors tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, toimittajien, asiakkaiden ja tiimien kanssa. Tapahtuman tietoiskuissa tätä osaamista halutaan tuoda avoimesti myös harrastajien saataville.

Koulutus ja korkeakouluyhteistyö ovat myös osa Finger Motorsin yhteistyöverkostoa ja osaamisen kehittämistä. Tapahtumassa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulu sekä Formula Student Oulu -opiskelijatiimi, jossa toimii Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Tapahtumassa toimintaansa ja tuotteitaan esittelevät lisäksi muun muassa Oulun Baari Maikkula, Pesukunkku, Aliner, OuluZone ja Valco. Tarkempi sisältö löytyy tapahtumaohjelmasta.

Tarkoituksena ei ole järjestää pitkiä koulutustilaisuuksia, vaan käytännönläheisiä tietoiskuja, joista autoharrastaja saa konkreettista tietoa oman projektinsa tueksi.

Tapahtumassa esitellään myös Finger Motorsin B/S58-moottorikonsepti. Esittelyyn sisältyy Finger Motorsin S58-driftingpaketti, jossa moottori, MoTeC-moottorinohjaus, Finger Motorsin johtosarja sekä tarvittavat sähkö- ja anturiratkaisut muodostavat asiakkaalle tarjottavan kokonaisuuden.

Tavoitteena on tehdä vaativan projektin toteuttamisesta asiakkaalle selkeämpää: yksittäisten komponenttien lisäksi samasta paikasta löytyy osaaminen niiden suunnitteluun, yhteensovittamiseen, rakentamiseen ja säätämiseen.

Kuljettajia useista autourheilulajeista

Tapahtumassa on mukana Finger Motorsin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita useista autourheilulajeista.

Driftingiä edustavat muun muassa Mika Keski-Korpi, vuoden 2024 Drift Masters -mestari Lauri Heinonen sekä vuoden 2025 driftingin Pro-luokan Suomen mestari Paulus Perkkiö.

Keski-Korpi sijoittui Drift Masters -sarjassa kaudella 2026 kymmenenneksi ja oli sarjan parhaiten sijoittunut suomalaiskuljettaja.

Rallisprintin ja rallin puolelta paikalle on tulossa aktiivisia kuljettajia, kuten Juho Mäki-Tammela, Meiju Viitanen, Veijo Viitanen, Jussi Kokkonen ja Jarno Pentinpuro. Mukana on myös Harri Kervinen Volvo 240 -autollaan.

Tapahtumassa esitellään autojen lisäksi myös kuljettajien ja rakentajien tarinoita.

Tapahtumaa juontaa Henri Haapamäki ”Haabäg”, joka haastattelee kuljettajia ja rakentajia heidän autoistaan, projekteistaan ja teknisistä ratkaisuistaan.

Henri Haapamäen Brutal Escort -kilpa-autolla tehdään molempina päivinä yleisölle dynamometrimittausnäytöksiä eli livepenkityksiä. Finger Motorsin pihalla järjestetään lisäksi pienimuotoinen kuminpoltto- ja driftingnäytös kelivarauksella.

Näytteillä on myös Fingersoftin Hill Climb Racing -auto, joka on tuttu samannimisestä mobiilipelistä. Se tuo tapahtumaan nähtävää myös lapsille ja muille pelin ystäville.

Mitä autoon on rakennettu? Miksi tietty ratkaisu on valittu? Miten kilpa-auto on kehittynyt kauden aikana? Näihin kysymyksiin halutaan antaa yleisölle mahdollisuus kuulla vastauksia suoraan tekijöiltä.

Jos autossa käytetään esimerkiksi MoTeC-järjestelmiä tai Finger Motorsin valmistamia johtosarjoja, myös Finger Motorsin asiantuntijat voivat avata lyhyesti ratkaisujen teknisiä perusteita.

Haastatteluja ja workshopeja tallennetaan julkaistavaksi myöhemmin Finger Motorsin YouTube-kanavalla sekä muissa verkko- ja somekanavissa. Tarkoituksena on, että tapahtuman tekniseen sisältöön voi tutustua myös myöhemmin.

Medialle: juttuaiheita myös tapahtuman ulkopuolella

Miten oululainen yritys päätyy osaksi kansainvälisen mestaruusauton teknistä yhteistyötä?

Miten johtosarja, moottorinohjausohjelmisto ja moottorin säätö muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden?

Mitä kansainvälisessä moottoriurheilussa opittua voidaan hyödyntää tavallisen harrasteauton rakentamisessa?

Ja millaisia ihmisiä ja osaamista tämän työn taustalla oikeasti on?

Finger Motors tarjoaa medialle mahdollisuuden tutustua näihin aiheisiin ennakkohaastatteluissa, tapahtuman aikana tai erikseen sovittavalla vierailulla myös tapahtuman jälkeen.

Jutun voi rakentaa Finger Motorsin yritystarinasta, sen ihmisistä ja tiimityöstä tai keskittyä yksittäiseen tekniseen aiheeseen.

Haastattelujen ja kuvausten aiheiksi voidaan sopia esimerkiksi:

johtosarjan suunnittelu ja valmistus

moottorinohjauksen ohjelmistokehitys

dyno- ja sylinteripainemittaus

kilpa-auton tekninen kehitys

driftingin S58-konsepti

klassikko- tai retrofit-projekti

harrasteauton huolto, korjaaminen tai kehittäminen

kansainvälisen moottoriurheilun ja oululaisen teknisen osaamisen yhdistäminen.

Tapahtuman kuljettaja- ja asiantuntijahaastatteluista sekä kuvausjärjestelyistä voi sopia etukäteen Arto Lehtosen kanssa.

Tapahtumassa on myös mahdollisuus kuvata Brutal Escortin dynamometrimittauksia sekä kelivarauksella järjestettävää pihanäytöstä.

Tapahtumatiedot

Finger Motors Avoimet Ovet & Motorsport Days 2026

Ajankohta: 30.–31.10.2026

Aukioloajat: perjantai 30.10. klo 10–18, lauantai 31.10. klo 10–17. Tapahtuma päättyy lauantaina klo 17.00.

Paikka: Finger Motors Oy, Haaransuontie 11, 90240 Oulu

Kenelle: kaikille autoista, tekniikasta ja moottoriurheilusta kiinnostuneille

Ohjelma ja lisätiedot: https://fingermotors.com/news/finger-motors-open-house-oulun-baarin-autopaivat-2026/

Enemmän kuin avoimet ovet – autot, kuljettajat, asiantuntijat ja workshopit saman katon alla.