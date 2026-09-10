Mitä tapahtuu, kun it girl ikääntyy? Taika Mannilan esikoisromaani yhdistää kirjallisuuden, tuoksut ja muodin

Spacebaby on kirjautunut Hotelli Houreeseen kolmen parhaan ystävänsä kanssa. Kaikki neljä yrittävät päästä yli samasta miehestä, sydäntensärkijä JB:stä. Hotellin pinta kiiltää, mutta saumoihin leviää home ja jalkasieni rehottaa. Romantisoidut muistot it girl -elämästä sekoittuvat uusiin lääkeannoksiin, eikä hotellista tunnu olevan aivan helppoa kirjautua ulos.

– Koko elämäni olen kaivannut sitä, että joku pitäisi minusta huolta. Olen haaveillut, että voisin romahtaa jonkun syliin. Toivonut, että voisin jonain päivänä kirjautua all inclusive -hotelliin vähintään vuodeksi lepäämään ja toipumaan. Lopulta oli helpompaa kuvitella ylellinen rakkauden rehab moderneille hysteerikoille ja kirjoittaa siitä romaani, Mannila kertoo.

Mannila on työskennellyt yli kymmenen vuotta musiikin, kuvituksen, tuoksujen ja muodin parissa. Rakkauden rehabissa nämä maailmat siirtyvät kirjallisuuteen. Romaanin estetiikka rakentuu yhtä lailla muotieditoriaaleista, luksushotelleista ja popkulttuurista kuin kirjallisista vaikutteista.

Muoti ei ole kirjassa vain koriste. Vaatteet ja visuaaliset yksityiskohdat ovat osa henkilöhahmojen tapaa rakentaa itseään ja maailmaa ympärillään. Spacebabyn unelmamekko on suomalaisen Sini Saavalan suunnittelema silkkimekko, jonka Spacebaby on tallentanut moodboardeihinsa, ja Hotelli Houreen huonepalvelusta voi tilata Linda Kokkosen ja Alex Luonnon vaatteita.

– Olen aina rakastanut muotia ja saanut valtavasti inspiraatiota muotieditoriaaleista. Minulle ne ovat oma taidemuotonsa ja tapa kertoa tarinoita, Mannila sanoo.

Voiko surun romantisoida hengiltä?

Rakkauden rehab sai alkunsa aikana, jolloin Mannila oli itse onneton. Hän alkoi unelmoida paikasta, johon voisi kirjautua sisään silloin, kun ei enää jaksa pitää itsestään huolta. Näin syntyi Hotelli Houre.

Romaanissa Mannila käsittelee myös kysymystä, joka on seurannut häntä taiteilijana pitkään: saako masennusta ja romahdusta romantisoida?

– Kirjoitusprosessin aikana aloin tutkia, miksi romantisoinnista on tullut minulle niin tärkeä selviytymiskeino. Tajusin, etten taida selvitä ilman sitä. Jos tyylini on toksinen, valitsen mieluummin selviytymisen kuin sen, että yrittäisin olla tervehenkinen esikuva. Suunnilleen.

Mannilaa kiinnostaa erityisesti se, mitä tapahtuu tytöille, jotka ovat kasvaneet verkossa – ja mitä tapahtuu it girlille, kun tämä ikääntyy.

– It girl on kuin tähdenlento. Termissä on kyse hetkellisestä vallasta, väliaikaisesta kimalluksesta.





Taika Mannila (s. 1988) on Helsingissä työskentelevä taiteilija ja art school drop-out. Hän on työskennellyt muun muassa musiikin, podcastien, kuvituksen, tuoksujen ja muodin parissa. Taiteessaan hän tarkastelee kompleksista feminiinisyyttä, feminiinisiä selviytymisstrategioita ja internetkulttuuria. Rakkauden rehab on hänen esikoisromaaninsa.

Rakkauden rehab ilmestyy 20 lokakuuta 2026. Romaanin on suomentanut Tarja Lipponen.