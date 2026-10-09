Investointien edistäminen vahvistuu itäisessä Suomessa
12.10.2026 10:42:29 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus ja Business Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla vahvistetaan investointien edistämistä itäisessä Suomessa. Yhteistyö kohdistuu viiden maakunnan alueelle: Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon.
Itä-Suomen elinvoimakeskus ja Business Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla vahvistetaan investointien edistämistä itäisessä Suomessa. Yhteistyö kohdistuu viiden maakunnan alueelle: Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Tavoitteena on vauhdittaa kotimaisten ja kansainvälisten investointien toteutumista sekä kytkeä alueen investointityö entistä vahvemmin Business Finlandin ja Invest in Finlandin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.
Yhteistyösopimus on osa Itäisen Suomen ohjelman toimeenpanoa. Sen tavoitteena on lisätä alueelle kohdistuvia investointeja, vahvistaa investointitarjoaman laatua ja näkyvyyttä sekä edistää investointihankkeiden etenemistä ja toteutumisen edellytyksiä.
Sopimuksen osapuolina ovat Itä-Suomen elinvoimakeskus ja Business Finland. Sopimuksessa itäisellä Suomella tarkoitetaan viiden maakunnan aluetta. Yhteistyö ja siihen osoitettava asiantuntijaresurssi kohdistuvat ensisijaisesti tämän alueen investointien edistämiseen.
Alueellinen investointityö yhdistyy kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon
Yhteistyössä yhdistetään Business Finlandin Invest in Finland -toiminnan kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä itäisen Suomen alueellinen investointien edistämisen toimintamalli. Business Finland vastaa uuden investointien edistämisen asiantuntijan rekrytoinnista ja kytkemisestä osaksi Invest in Finland -toimintaa ja sen verkostoja.
Asiantuntijan työ kohdistuu muun muassa itäisen Suomen investointimahdollisuuksien, investointitarjoaman ja investointiliidien edistämiseen sekä alueellisen investointitarjoaman kehittämisen tukemiseen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Käytännön yhteistyötä tehdään maakunnallisten investointitiimien sekä kuntien, kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa.
”Itäisessä Suomessa on merkittävää investointipotentiaalia. Yhteistyöllä rakennamme vahvemman yhteyden alueen investointimahdollisuuksien sekä Business Finlandin kansallisten ja kansainvälisten verkostojen välille. Olennaista on koota eri toimijoiden osaaminen yhteisten tavoitteiden taakse ja edistää jo käynnissä olevia investointihankkeita”, sanoo osastopäällikkö Jan Blomberg Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
- Investointien edistämisen asiantuntijan hakuilmoitus: Senior advisor, Invest in Finland, Eastern Finland (businessfinland.rekrytointi.com)
Yhteistyölle asetetaan tavoitteet
Yhteistyölle määritellään tarkemmat tavoitteet ja painopisteet yhdessä Business Finlandin kanssa ja sovitetaan ne yhteen maakunnallisten investointitiimien kanssa. Työn tuloksia ja alueellista kohdentumista seurataan säännöllisesti. Yhteistyön tueksi perustetaan myös yhteinen ohjausryhmä.
Itäisen Suomen investointien edistämisen rahoituksesta päätettiin hallituksen kevään 2025 kehysriihessä. Itä-Suomen elinvoimakeskus rahoittaa yhteistyöhön osoitettavan asiantuntijaresurssin työ- ja elinkeinoministeriön sille osoittamista määrärahoista. Sopimuksen mukainen projekti kestää kolme sopimusvuotta ja enintään vuoden 2029 loppuun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen elinvoimakeskus:
Osastopäällikkö Jan Blomberg
puh. 0295 026 552, jan.blomberg@elinvoimakeskus.fi
Business Finland:
Senior advisor Kaija Laitinen
puh. 040 822 0613, kaija.laitinen@businessfinland.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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