Asuntomarkkinan tunnelma kääntyi, mutta ostajat etsivät koteja, joita on tarjolla liian vähän

Asuntomarkkinan tunnelma on muuttunut puolessa vuodessa.

Hintojen nousua odottavien osuus on nyt 7 prosenttiyksikköä suurempi kuin laskua odottavien. Maaliskuussa tilanne oli päinvastoin: laskua odottavien osuus ylitti nousua odottavien osuuden 10 prosenttiyksiköllä. Muutos on 17 prosenttiyksikköä. Syyskuussa 28 prosenttia vastaajista odotti hintojen nousevan jonkin verran seuraavan 12 kuukauden aikana ja 19 prosenttia laskevan jonkin verran.

”Asuntomarkkinan ilmapiiri on muuttunut selvästi. Pitkään keskustelua hallitsivat laskevat hinnat, korot ja epävarmuus. Nyt yhä useampi uskoo hintojen kääntyvän nousuun. Se on kiinnostava signaali, mutta yksin se ei vielä käynnistä asuntokauppaa”, sanoo johtaja Tuomo Räsänen Alma Real Estatesta.

Markkinoilla on asuntoja, mutta ei niitä, joita ostajat haluavat

Epäsuhta näkyy selvimmin omakotitaloissa. Ostajista 49 prosenttia etsii omakotitaloa, mutta myyjistä vain 33 prosenttia on myymässä sellaista.

Sama epäsuhta toistuu asuntojen koossa ja iässä. Ostajien kiinnostus painottuu 80–119 neliön asuntoihin ja 2000-luvulla rakennettuihin koteihin. Tarjonnassa puolestaan korostuvat vähintään 140-neliöiset sekä 1970–1980-luvuilla rakennetut asunnot.

Se näkyy suoraan kaupanteossa: 54 prosenttia ostoa suunnittelevista sanoo, ettei ole löytänyt sopivaa kohdetta.

”Asuntokaupan ongelma ei ole enää pelkästään se, etteivätkö ihmiset uskaltaisi ostaa. Moni olisi valmis etenemään, mutta markkinoilta ei löydy sitä, mitä etsitään. Meillä on samaan aikaan paljon asuntoja tarjolla ja paljon ihmisiä etsimässä kotia, mutta nämä kaksi eivät kohtaa”, Räsänen sanoo ja jatkaa ”Tilanne ei myöskään ratkea nopeasti, sillä asuntokanta muuttuu hitaasti. Jos kysyntä kohdistuu uudempiin, kohtuullisen kokoisiin perheasuntoihin ja tarjonta vanhempiin ja suurempiin koteihin, markkina ei pysty hetkessä mukautumaan ostajien toiveisiin.”

Vuokra-asuminen vahvistuu, uudiskohteissa ei vielä piristystä

Etuoven vuokra-asumisen tutkimuksen mukaan 48 prosenttia kokee suhtautumisen vuokra-asumiseen muuttuneen myönteisemmäksi (vuonna 2024: 44 prosenttia). Vuokra-asuntoa etsivistä 27 prosenttia haluaa asua vuokralla myös jatkossa, ja 47 prosenttia pitää sopivan vuokra-asunnon löytämistä hankalana.



”Vuokra-asuminen ei ole enää monelle välivaihe. Samaan aikaan sopivan vuokra-asunnon löytäminen on monelle hankalaa, koska oikeanlaisia asuntoja ei ole tarjolla. Kohtaanto-ongelma ei siis koske vain omistusasuntoja. Uudiskohteissa piristymisen merkkejä ei vielä näy, mutta rakennuttajille, jotka ymmärtävät kuluttajien kysynnän, tilanne on myös mahdollisuus”, Räsänen sanoo.

Nuoret ohittavat yksiön, kaksi kolmesta etsii suoraan perheasuntoa

Markkinapulssi-tutkimuksen tulos haastaa perinteisen ajatuksen asuntoportaasta, jossa ensimmäinen omistusasunto on yksiö tai pieni kaksio.

Alle 35-vuotiaista omistusasunnon ostoa suunnittelevista 66 prosenttia etsii 4h+k-kokoista asuntoa. Yksiötä etsii vain seitsemän prosenttia. Yksiö on vähiten etsitty asuntotyyppi kaikissa ikäryhmissä. 65 vuotta täyttäneiden ostajien toiveissa korostuu kolmio, jota etsii 60 prosenttia.

”Ajatus siitä, että nuori ostaa ensin yksiön ja etenee siitä vähitellen suurempaan asuntoon, ei näytä enää kuvaavan kaikkien ostajien todellisuutta. Nuoret etsivät nyt koteja elämän seuraavaa vaihetta varten, eivät välttämättä vain ensimmäistä askelmaa asuntoportaalla”, Räsänen sanoo.

Korko ratkaisee nuorelle, ikääntyneelle tuskin lainkaan

Ostajien taloudellisissa lähtökohdissa on iso ero. Alle 35-vuotiaista ostoa suunnittelevista 88 prosenttia aikoo ottaa asuntolainaa. 65 vuotta täyttäneistä lainaa tarvitsee vain 16 prosenttia.

Siksi korkotason merkitys vaihtelee ikäryhmittäin. 65 vuotta täyttäneistä 62 prosenttia sanoo, ettei korkotaso vaikuta heidän ostamiseensa, kun alle 35-vuotiaista näin sanoo 24 prosenttia. Kaikilla asunnon ostoa suunnittelevilla korkotaso on nyt eniten ostohalukkuutta vähentävä tekijä (39 prosenttia).

”Ei ole olemassa yhtä asunnonostajaa. Nuoren perheasunnon ostajan päätökseen korkotaso voi vaikuttaa ratkaisevasti, kun taas vanhempi ostaja voi tehdä päätöksen lähes kokonaan muilla perusteilla. Tämä näkyy myös siinä, millaisia koteja eri ryhmät etsivät”, Räsänen sanoo.

Asuntomarkkinat Nyt ja Huomenna -ajankohtaiswebinaari

Ajankohtaisiin asumisen teemoihin ja tulevaisuuden skenaarioihin paneudutaan tänään 8.10.2026 webinaarissa klo 14.00 alkaen. Key notessa Vaasan yliopiston taloustieteen professori ja Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen esittää kolme mahdollista kehityskulkua asuntomarkkinoille vuosille 2027–2029, jonka jälkeen ajankohtaisia asumisen teemoja ruotii paneelissa mm. Timo Metsola Vuokraturvasta, Juho Kostiainen Nordeasta ja Maria-Elena Ehrnrooth SKVL:sta.

Ilmoittaudu täältä ja saat webinaarilinkin ja tallenteen jälkikäteen: Avaa ovi juhlawebinaariin: Asuntomarkkinat nyt ja huomenna

Tutkimukset

Etuovi.com Markkinapulssi toteutettiin 7.–24.9.2026 Etuovi.com-sivustolla pop up -kyselynä satunnaisotannalla. Kyselyyn vastasi 2 383 henkilöä. Ikäryhmäluvut koskevat omistusasunnon ostoa suunnittelevia.

Vuokra-asumisen tutkimus toteutettiin 15.5.–20.6.2026 pop up -kyselynä Vuokraovi.com-sivustolla satunnaisotannalla. Kyselyyn vastasi 1 441 henkilöä. Vertailuluku vuodelta 2024 perustuu vuoden 2024 tutkimukseen (n = 1 642).

Markkinointiaika: Etuovi.com, vanhojen myytävien asuntojen mediaani. Hinta- ja kauppamäärätiedot: Tilastokeskus.