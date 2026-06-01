Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2026: Sähkön tukkumarkkinahinnan nousu ja siirtomäärän lisääntyminen kasvattivat liikevaihtoa

- Olemme varautuneet sähkön käytön kasvuun kasvattamalla investointeja sekä sähköverkkoon että hiilineutraaliin sähköntuotantoon, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Toimialueellemme toteutetut ja suunnitellut teollisen mittakaavan sähköntuotanto- ja kulutushankkeet lisäävät tarvetta vahvalle ja kapasiteetiltaan riittävälle sähköverkolle. Toimenpiteillämme rakennamme edellytyksiä alueemme kasvulle, vastaamme toimintaympäristön muutoksiin ja varmistamme kykymme palvella asiakkaitamme luotettavasti myös tulevaisuudessa, sanoo Pyymäki.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 56 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Kasvava sähkönkäyttö vauhdittaa investointeja sähköverkkoon

Yhtiön jakelualueella siirrettiin sähköä noin 54 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkönsiirron kasvuun vaikuttivat sekä kylmä alkutalvi että Kaakon Alueverkon fuusio Kymenlaakson Sähköverkkoon.

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen kohdistuvat verkostoinvestoinnit ovat kuluvana vuonna noin 31 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 110 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 37 prosenttiin. Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla, ja laajoilta häiriötilanteilta vältyttiin. Tähän ovat vaikuttaneet suotuisien sääolosuhteiden lisäksi vuosia jatkuneet investoinnit verkon toimintavarmuuteen.

Sähkömittareiden laajamittainen vaihtoprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja mittareita on vaihdettu jo noin 80 000 kpl. Mittareiden vaihtoprojekti jatkuu toiminta-alueellamme kevääseen 2027 saakka.

Sähköntuotannon määrä on edelleen nousussa

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla nousi edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 407 (339) GWh. Kasvuun vaikuttivat Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuminen ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen vuosihuollon siirtyminen syksyyn. Kymenlaakson Sähkö Oy omistaa Lestijärven tuulivoimapuistosta 10 prosentin osuuden Kymppivoima-omistusten kautta.

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