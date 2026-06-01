Kymenlaakson Sähkö Oy

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2026: Sähkön tukkumarkkinahinnan nousu ja siirtomäärän lisääntyminen kasvattivat liikevaihtoa

8.10.2026 12:22:55 EEST | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote

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Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 92,4 (69,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 13,7 (14,0) miljoonaa euroa.

Kuva: OX2, Lestijärven tuulivoimapuisto

- Olemme varautuneet sähkön käytön kasvuun kasvattamalla investointeja sekä sähköverkkoon että hiilineutraaliin sähköntuotantoon, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Toimialueellemme toteutetut ja suunnitellut teollisen mittakaavan sähköntuotanto- ja kulutushankkeet lisäävät tarvetta vahvalle ja kapasiteetiltaan riittävälle sähköverkolle. Toimenpiteillämme rakennamme edellytyksiä alueemme kasvulle, vastaamme toimintaympäristön muutoksiin ja varmistamme kykymme palvella asiakkaitamme luotettavasti myös tulevaisuudessa, sanoo Pyymäki.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 56 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Kasvava sähkönkäyttö vauhdittaa investointeja sähköverkkoon

Yhtiön jakelualueella siirrettiin sähköä noin 54 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkönsiirron kasvuun vaikuttivat sekä kylmä alkutalvi että Kaakon Alueverkon fuusio Kymenlaakson Sähköverkkoon.

Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen kohdistuvat verkostoinvestoinnit ovat kuluvana vuonna noin 31 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 110 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 37 prosenttiin. Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla, ja laajoilta häiriötilanteilta vältyttiin. Tähän ovat vaikuttaneet suotuisien sääolosuhteiden lisäksi vuosia jatkuneet investoinnit verkon toimintavarmuuteen.

Sähkömittareiden laajamittainen vaihtoprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja mittareita on vaihdettu jo noin 80 000 kpl. Mittareiden vaihtoprojekti jatkuu toiminta-alueellamme kevääseen 2027 saakka.

Sähköntuotannon määrä on edelleen nousussa

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla nousi edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 407 (339) GWh. Kasvuun vaikuttivat Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuminen ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen vuosihuollon siirtyminen syksyyn. Kymenlaakson Sähkö Oy omistaa Lestijärven tuulivoimapuistosta 10 prosentin osuuden Kymppivoima-omistusten kautta.

Konsernin tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut

1.1.–31.8.2026

1.1.–31.8.2025

1.1.–31.12.2025

liikevaihto M€

92,4

69,8

111,3

liikevoitto M€

13,7

14,0

21,4

liikevoitto%

14,8

20,0

29,3

omavaraisuusaste%

41,7

34,9

38,4

quick ratio

1,7

1,8

3,8

Avainsanat

energiasähkökymenlaakson sahkoksoy

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: OX2, Lestijärven tuulivoimapuisto
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Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkotoiminta. Konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö, verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

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