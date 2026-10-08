Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sairaalarakennuksen uusin osa saavutti harjakorkeuden

8.10.2026 15:30:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Päijät-Hämeen keskussairaalan uusimman rakennusosan harjannostajaisia vietettiin tänään.

Harjannostajaiset ovat rakentamisen perinteinen merkkipaalu, joka kertoo rakennuksen runkovaiheen valmistumisesta ja hankkeen etenemisestä suunnitellusti.

Rakennusosaan valmistuvat muun muassa lasten ja nuorten neurologian, sisätautien, kuntoutuksen, kuvantamisen sekä päiväosaston tilat. Rakennus vahvistaa tulevaisuudessa sairaalan toiminnallisuutta sekä potilas-, henkilöstö- ja tavaralogistiikan sujuvuutta.

– Tämän hankkeen arvo mitataan lopulta siinä, miten hyvin se palvelee potilaita ja henkilöstöä. Uudet tilat tarjoavat paremmat puitteet laadukkaalle hoidolle, moniammatilliselle yhteistyölle ja turvalliselle työskentelylle vuosikymmeniksi eteenpäin, kuvaa hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

Rakennustyömaa käynnistyi keväällä 2024, ja rakennus valmistuu vaiheittain käyttöönotettavaksi kevättalvella 2029.

Harjannostajaisissa kiitettiin hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneita sekä juhlistettiin tähänastisen työn valmistumista.

– Hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa vaativassa sairaalaympäristössä. Tiivis yhteistyö tilaajan, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa on mahdollistanut työn sujuvan etenemisen. Kaikki hankkeen välitavoitteet on tähän mennessä saavutettu, osa jopa etuajassa. Rakentaminen etenee hallitusti kohti seuraavia vaiheita, kertoo Lujatalon aluejohtaja Tomi Varonen.

Yhteyshenkilöt

Johanna AitamurtotoimitilajohtajaPäijät-Hämeen hyvinvointialue

Puh:0444406637

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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