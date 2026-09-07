Havis Amanda saa jouluksi oman luistinradan
8.10.2026 11:08:48 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Mantan joulutori palaa Kauppatorin kupeeseen juhlasesongin ajaksi 4.12.2026–6.1.2027. Tämän vuoden uutuus on Mantan aukiolle rakentuva katettu luistinrata, jonka äärellä tavataan ystäviä ja vietetään talvi-iltoja keskellä merellistä Helsinkiä.
Mantan luistinrataa ympäröi pieni, tarkoin valittu joukko myyntikojuja. Jään laidalla olevasta paviljongista saa lämmintä syötävää ja juotavaa, ja luistimia voi vuokrata paikan päältä. Kauden aikana Mantalla nähdään myös vaihtuvaa ohjelmaa aina rusettiluistelusta pienimuotoisiin keikkoihin.
Luistelurata tuo kaivatun toiminnallisen lisän kokonaisuuteen, jossa Tuomaan Markkinat, Torikorttelit, Kauppatori, Vanha kauppahalli ja Mantan joulutori muodostavat tunnelmallisen joulumaailman Helsingin ytimeen. Mantan kausi jatkuu loppiaiseen asti, joten alue palvelee myös joulun välipäivinä ja vuodenvaihteen jälkeen.
– Haluamme kutsua kaupunkilaiset ja matkailijat Helsingin merelliseen keskustaan viettämään juhlasesonkia ulkoilmassa, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n luova johtaja Petra Majander.
– Saimme viime vuonna runsaasti hyvää palautetta myös siitä, että joulutori oli avoinna loppiaiseen saakka. On tärkeää, että Helsingin keskusta elää joulun välipäivinäkin, kun matkailijoita on paljon liikkeellä ja perheillä yhteistä aikaa nauttia talven riemuista.
Katettu ulkojää tulee olemaan noin 130 neliön kokoinen ja sen toteuttaa Ekojää / Glice.
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Yhteyshenkilöt
Petra MajanderHelsingin Kaupunkitilat Oy / MarkkinointijohtajaPuh:+358505289736petra.majander@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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