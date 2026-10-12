SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen Varsovan turvallisuusfoorumiin – keskustelun aiheena Ukrainan merkitys Euroopalle

Tuppurainen puhuu konferenssin päälavalla tiistaina 13.10. Paneelikeskusteluun Tuppuraisen kanssa osallistuvat muun muassa Ukrainan varapääministeri Ivanna Klympush-Tsintsadze ja Puolan parlamentin alahuoneen varapuhemies Szymon Hołownia.

Keskustelun pääteemana on Ukrainan merkitys EU:lle. Keskustelussa käsitellään myös sitä, mitä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet kertovat liittokunnan kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

- Ukrainan kysymys on Euroopan kohtalon kysymys. Kyse on yhteisen mantereemme tulevaisuudesta ja turvallisuudesta. Euroopalla tai EU:lla ei ole varaa potea sotaväsymystä, meidän on seistävä horjumatta Ukrainan rinnalla. Suomen ja Ukrainan syyskuussa solmima tehostetun puolustus- ja turvallisuusyhteistyön sopimus on tärkeä askel maidemme välisessä turvallisuusyhteistyössä ja olen siitä tyytyväinen, Tuppurainen toteaa.

Tuppurainen osallistuu Varsovan turvallisuusfoorumiin nyt neljättä kertaa. Vuodesta 2014 alkaen järjestetty Varsovan turvallisuusfoorumi kokoaa yhteen yli 2500 hallintojen, kansainvälisten organisaatioiden, teollisuuden sekä tutkimuslaitosten edustajaa yli 90 maasta.