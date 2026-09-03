Ylioppilaslehti hakee päätoimittajaa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy hakevat päätoimittajaa Ylioppilaslehdelle. Uusi päätoimittaja pääsee johtamaan yhtä Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista opiskelijamedioista aikana, jolloin lehti uudistaa toimintaansa vastaamaan muuttuvan media- ja lukijaympäristön tarpeita.