Ylioppilaslehti hakee päätoimittajaa
8.10.2026 12:10:14 EEST | Ylioppilaslehti | Tiedote
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy hakevat päätoimittajaa Ylioppilaslehdelle. Uusi päätoimittaja pääsee johtamaan yhtä Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista opiskelijamedioista aikana, jolloin lehti uudistaa toimintaansa vastaamaan muuttuvan media- ja lukijaympäristön tarpeita.
Päätoimittaja vastaa Ylioppilaslehden journalistisesta linjasta, toimituksen johtamisesta ja median strategisesta kehittämisestä. Tehtävässä korostuvat journalistisen johtamisen lisäksi yleisöjen tavoittaminen, uusien sisältöjen ja palveluiden kehittäminen sekä opiskelijamedian tulevaisuuden rakentaminen.
– Etsimme päätoimittajaa, joka haluaa sekä tehdä kunnianhimoista journalismia että lähteä ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin rakentamaan Ylioppilaslehden seuraavaa vaihetta, sanoo Juuso Försti, rekrytointityöryhmän ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Ylioppilaslehdessä on parhaillaan käynnissä uudistusprojekti, jonka tavoitteena on kehittää lehden toimintaa ja pitkäjänteistä kestävyyttä muuttuvassa mediaympäristössä. Projektissa arvioidaan ja kehitetään lehden tulevaisuuden toimintamalleja, yleisösuhdetta sekä tapoja tuottaa ja julkaista journalismia. Uudistustyön vuoksi Ylioppilaslehti on julkaisutauolla vuoden 2026 loppuun saakka. Uudistusprojektia rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.
Hakuaika päätoimittajaksi päättyy 29.10.2026 klo 23.59.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sara HärmäläProjektipäällikkö, vt. päätoimittajaYlioppilaslehtiPuh:0405897819sara.harmala@ylioppilaslehti.fi
Juuso FörstiHallituksen puheenjohtajaYlioppilaslehden Kustannus OyPuh:050 543 9610juuso.forsti@hyy.fi
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Ylioppilaslehti
Ylioppilaslehti on vuonna 1913 perustettu opiskelijalehti, joka käsittelee yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lehteä kustantaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (Hyy) kokonaan omistama Ylioppilaslehden Kustannus Oy.
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