Jo kolmatta kertaa järjestettävä festivaaliristeily M/S Kesärauha julkaisi ohjelmistonsa: mukana mm. Ruusut, Ege Zulu, Good Boys ja Keiju
8.10.2026 11:58:58 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Viime kerralla loppuunmyyty M/S Kesärauha -festivaaliristeily järjestetään 29.1.2027. Viking Linen luotsaamalla vuorokauden mittaisella risteilyllä fiilistellään tämän hetken kiinnostavimpien indieartistien keikkoja ja nautitaan autenttisista risteilyelämyksistä Kesärauha-festivaalin lempeän yhteisöllisessä hengessä.
Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha ja Viking Line mahdollistavat jo kolmatta kertaa tammikuisen irtioton arjesta perjantaina 29.1.2027 Turun satamasta lähtevällä risteilyllä. Tällä kertaa Viking Grace -aluksella koetaan elektronisen indie-popin uranuurtajayhtye Ruusut, tanssittavista Marseille-soundeistaan tunnettu Ege Zulu, suomi-räpin uudeksi suosikkiyhtyeeksikin kutsuttu good boys, Barcan paita -kappaleellaan yleisöt kesällä hurmannut AB, samaistumispintaa tarjoavilla kappaleillaan omistautuneen fanikunnan kerännyt Asla Jo, isossa nosteessa oleva, genrerajoja taivutteleva Keiju ja kotimaisen trapin kiinnostavimpiin nimiin lukeutuva Momo, turkulainen soul-yhtye Punomo ja vastikään paluualbumin julkaissut Ville Ahonen intiimillä soolokeikallaan. Yökerhon tunnelmasta vastaa Paha Vaanii DJ’s. Kesärauhan osalta risteilyohjelmaa tarjoaa taattu tunnelmannostattaja Bängerbingo. Lisäksi M/S Kesärauhassa virittäydytään yhteislauluun supersuositussa karaokessa sekä nautitaan Viking Gracen upeasta ruokatarjonnasta ja spa-elämyksistä.
“Kesärauha-yleisö on ottanut M/S Kesärauhan kahden vuoden aikana omakseen. Viime vuoden loppuunmyyty festivaaliristeily oli ikimuistoinen yhteisöllinen juhla, joka koetaan nyt jo kolmatta kertaa ajankohtaisuutta tihkuvan ohjelmiston kera”, fiilistelee Kesärauhan risteilyjohtaja Pietu Sepponen
M/S Kesärauhan ohjelma sisältyy hytin hintaan. Risteily on K-20.
M/S Kesärauha 29.1.-30.1.2027
Viking Grace, Turun Satama
Ruusut, Ege Zulu, good boys, AB, Asla Jo, Keiju, MOMO, Punomo, Ville Ahonen
Paha Vaanii DJ’s, Bängerbingo
Hyttien esimerkkihinnat:
2 hlö Inside Two -hytti 134€, Viking Club -jäsenille 117€
4 hlö Inside Four -hytti 156€, Viking Club -jäsenille 139€
Varaa hytti: https://www.vikingline.fi/KESARAUHA
Kesärauha-festivaalia juhlitaan Turun Linnanpuistossa 18.–20.6.2027. Ensimmäiset artistit on julkaistu, tutustu lisää www.kesarauha.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötFestivaaljohtajaSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Laura MustajärviTiedottajaSunborn Livelaura.mustajarvi@sunbornlive.fi
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