Jo kolmatta kertaa järjestettävä festivaaliristeily M/S Kesärauha julkaisi ohjelmistonsa: mukana mm. Ruusut, Ege Zulu, Good Boys ja Keiju

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha ja Viking Line mahdollistavat jo kolmatta kertaa tammikuisen irtioton arjesta perjantaina 29.1.2027 Turun satamasta lähtevällä risteilyllä. Tällä kertaa Viking Grace -aluksella koetaan elektronisen indie-popin uranuurtajayhtye Ruusut, tanssittavista Marseille-soundeistaan tunnettu Ege Zulu, suomi-räpin uudeksi suosikkiyhtyeeksikin kutsuttu good boys, Barcan paita -kappaleellaan yleisöt kesällä hurmannut AB, samaistumispintaa tarjoavilla kappaleillaan omistautuneen fanikunnan kerännyt Asla Jo, isossa nosteessa oleva, genrerajoja taivutteleva Keiju ja kotimaisen trapin kiinnostavimpiin nimiin lukeutuva Momo, turkulainen soul-yhtye Punomo ja vastikään paluualbumin julkaissut Ville Ahonen intiimillä soolokeikallaan. Yökerhon tunnelmasta vastaa Paha Vaanii DJ’s. Kesärauhan osalta risteilyohjelmaa tarjoaa taattu tunnelmannostattaja Bängerbingo. Lisäksi M/S Kesärauhassa virittäydytään yhteislauluun supersuositussa karaokessa sekä nautitaan Viking Gracen upeasta ruokatarjonnasta ja spa-elämyksistä.





“Kesärauha-yleisö on ottanut M/S Kesärauhan kahden vuoden aikana omakseen. Viime vuoden loppuunmyyty festivaaliristeily oli ikimuistoinen yhteisöllinen juhla, joka koetaan nyt jo kolmatta kertaa ajankohtaisuutta tihkuvan ohjelmiston kera”, fiilistelee Kesärauhan risteilyjohtaja Pietu Sepponen





M/S Kesärauhan ohjelma sisältyy hytin hintaan. Risteily on K-20.







M/S Kesärauha 29.1.-30.1.2027

Viking Grace, Turun Satama

Ruusut, Ege Zulu, good boys, AB, Asla Jo, Keiju, MOMO, Punomo, Ville Ahonen

Paha Vaanii DJ’s, Bängerbingo

Hyttien esimerkkihinnat:

2 hlö Inside Two -hytti 134€, Viking Club -jäsenille 117€

4 hlö Inside Four -hytti 156€, Viking Club -jäsenille 139€



Varaa hytti: https://www.vikingline.fi/KESARAUHA





Kesärauha-festivaalia juhlitaan Turun Linnanpuistossa 18.–20.6.2027. Ensimmäiset artistit on julkaistu, tutustu lisää www.kesarauha.fi