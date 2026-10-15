Nimlas ostaa talotekniikkayritykset Meri-Lapista – LVI-Vanhatalo ja Sähköasennus Kivilompolo liittyvät konserniin

Torniolaisen LVI-Vanhatalon historia ulottuu vuoteen 1982. Yhtiö toteuttaa LVI-urakointia ja -asennuksia eri puolilla Lappia. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa julkisen sektorin toimijat, yritykset, taloyhtiöt ja teollisuus. Yhtiön liikevaihto on noin 3,7 miljoonaa euroa ja se työllistää 15 ammattilaista.

LVI-Vanhataloa vetävät veljekset Kimmo ja Janne Vanhatalo, jotka jatkavat yhtiön vetovastuussa myös yrityskaupan jälkeen.

– Meille oli tärkeää, että saamme jatkaa omalla nimellämme ja omalla tavallamme. Haalarit eivät vaihdu, vaan jatkamme tuttuna paikallisena yrityksenä. Nimlas tuo oman tekemisemme rinnalle uusia mahdollisuuksia ja laajemman verkoston, jonka kanssa voimme kehittää ja kasvattaa toimintaa, LVI-Vanhatalon toimitusjohtaja Kimmo Vanhatalo sanoo.

Yhteistyö laajentaa mahdollisuuksia

Sähköasennus Kivilompolon juuret ulottuvat vuoteen 1991 ja Pelloon. Toiminta on sittemmin laajentunut Keminmaahan ja Rovaniemelle, ja nykyisin yhtiö palvelee asiakkaita laajasti eri puolilla Pohjois-Suomea.

Yhtiö toteuttaa sähköurakointia ja -asennuksia muun muassa julkisiin kohteisiin, liiketiloihin ja taloyhtiöihin sekä hotelleihin, loma-asuntoihin ja muihin matkailurakentamisen kohteisiin. Lisäksi se asentaa ja huoltaa ilmalämpöpumppuja. Yhtiön liikevaihto on noin 3,2 miljoonaa euroa ja se työllistää 13 ammattilaista.

– Nimlas avaa meille mahdollisuuksia osallistua entistä suurempiin hankkeisiin. Voimme yhdistää omaa osaamistamme muiden yhtiöiden osaamiseen ja tarjota yhdessä laajempia kokonaisuuksia. Juuri tällainen joukkovoima kiinnostaa meitä, Sähköasennus Kivilompolon toimitusjohtaja Antti Kivilompolo sanoo.

Yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin Nimlas-yhtiöiden, kuten Rovaniemen Sähkö- ja Säätöpalvelun sekä Capconin kanssa.

Paikallisten yritysten verkosto kasvaa Pohjois-Suomessa

LVI-Vanhatalo ja Sähköasennus Kivilompolo ovat työskennelleet vuosien varrella useissa samoissa hankkeissa. Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoimintajohtaja Janne Korhosen mukaan molemmilla yrityksillä on vahva asema ja hyvät asiakasverkostot Lapissa.

– Molemmat ovat hyvin johdettuja yrityksiä, jotka tuntevat alueensa ja asiakkaansa. Ne ovat rakentaneet vahvat verkostot Lapissa, ja niiden tekemiseen luotetaan. Meille on tärkeää, että yritykset jatkavat tätä hyvää tekemistä omilla nimillään ja nykyisen johdon vetäminä, Korhonen sanoo.

Yrityskaupoista on sovittu ja kaupat toteutetaan marraskuussa 2026.

Tähän mennessä tänä vuonna sovitut yritysostot tuovat toteuduttuaan Nimlakselle yhteensä yli 70 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa. Viimeisimpiin yritysostoihin kuuluvat kolme LVI-yhtiötä Itä-Suomessa, LVI-Lipsosen liiketoimintakauppa osaksi Quattroservices Tamperetta sekä tietoliikenne- ja sähköverkkoasentaja Netion Pohjanmaalla. Lisäksi pirkanmaalaisen Tammelan Talotekniikan yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

LVI-Vanhatalon ja Sähköasennus Kivilompolon myötä Nimlas koostuu Suomessa 56 yhtiöstä ja työllistää lähes 2 000 teknisten palveluiden ammattilaista.

Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä. Kasvua haetaan yritysostojen lisäksi nykyisten yhtiöiden orgaanisesta kasvusta, uusilta palvelualueilta sekä perustamalla uusia yrityksiä yhdessä yrittäjien kanssa. Tänä syksynä Nimlas perusti Jyväskylään sähkötöitä tekevän PrimeTec Oy yhdessä yrittäjä Markus Hämäläisen kanssa.