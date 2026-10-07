Kela muistuttaa: Jos asut Ahvenanmaalla ja jäät työttömäksi, hae yleistukea AMS:ltä
8.10.2026 12:08:42 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Ahvenanmaalla asuvat työttömät hakevat yleistukea Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaiselta AMS:lta, eivät Kelasta.
Kela muistuttaa Ahvenanmaalla asuvia työttömiä asiakkaita siitä, että ahvenanmaalaiset hakevat yleistukea Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaiselta AMS:lta.
Kelaan on saapunut viime aikoina joitakin yleistuen hakemuksia Ahvenanmaalla asuvilta. Manner-Suomen asukkaat hakevat yleistukea Kelasta, mutta Ahvenanmaalla asuvien täytyy hakea yleistukea AMS:ltä.
Ahvenanmaa on itsehallintoalue, jonka sosiaaliturvalainsäädäntö eroaa osittain Manner-Suomesta. Siksi Ahvenanmaalla asuvat hakevat osan tuista Kelasta ja osan Ahvenanmaan paikallisilta toimijoilta ja kunnilta.
Toimi näin, jos asut Ahvenanmaalla ja jäät työttömäksi
- Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa tyomarkkinatori.fi. Lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta Ahvenanmaalla on osoitteessa ams.ax.
- Jos kuulut työttömyyskassaan, hae ansiopäivärahaa kassastasi. Oman työttömyyskassasi yhteystiedot ja hakuohjeet löydät osoitteesta tyj.fi.
- Jos et kuulu työttömyyskassaan, olet saanut ansiopäivärahaa enimmäisajan tai et täytä ansiopäivärahan saamisen ehtoja, voit hakea yleistukea AMS:ltä.
- AMS tai työttömyyskassa selvittää, onko tekemäsi työ täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Jos kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehto täyttyy, voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Muussa tapauksessa voit saada yleistukea AMS:lta.
- Pidä työnhakusi voimassa ja huolehdi siitä, että teet AMS:n edellyttämät asiat määräaikaan mennessä.
Lisätietoja
Henkilöasiakkaat - Työmarkkinatori
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Antti RistimäkijuristiKelaPuh:020 634 2194antti.an.ristimaki@kela.fi
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