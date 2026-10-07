Kela muistuttaa: Jos asut Ahvenanmaalla ja jäät työttömäksi, hae yleistukea AMS:ltä

Keliakiaa sairastavat 16–17-vuotiaat saavat oikeuden lapsen perusvammaistukeen, erityishoitorahan ikäraja nousee 7.10.2026 10:10:57 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Eduskunta on hyväksynyt muutokset erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Vuoden 2027 alusta myös 16–17-vuotias keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastava nuori voi saada lapsen perusvammaistukea. Samalla erityishoitorahan ikäraja nousee 18 vuoteen. Lisäksi vammaisetuuksien hakemista ja myöntämistä koskevia säännöksiä täsmennetään.