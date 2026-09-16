Kutsu toimittajille: Tervetuloa 22.10. Säteilyturvakeskukseen kuulemaan ja keskustelemaan nykyisen ja mahdollisen tulevan ydinvoiman turvallisuudesta Suomessa
8.10.2026 12:43:01 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Kutsu
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen Säteilyturvakeskukseen Vantaan Jokiniemeen torstaina 22.10. kello 13.00–15.00. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua läsnä ja etänä.
Säteilyturvakeskus, STUK, kutsuu toimittajat kuulemaan, miten se varautuu mahdollisten uusien ja uudenlaisten ydinvoimalaitosten tuloon sekä minkälaisia haasteita vanhenevat ydinvoimalaitokset asettavat valvovalle viranomaiselle. Mihin viranomaisen pitää pystyä ja miten taataan, että viranomaisella on riittävä osaaminen ja riittävät resurssit sekä miten turvallisuuden valvontaan ja laitosten lupakäytäntöihin vaikuttaa uudistuva lainsäädäntö.
Säteilyturvakeskus, STUK, on valvonut suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuutta siitä lähtien, kun laitoksia alettiin Suomeen suunnitella 1960-luvun lopulla. Laitokset ovat toimineet turvallisesti. Laitosten turvallisesta käytöstä vastaavat luvanhaltijat eli Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy.
Ydinturvallisuuden perustana ovat myös hyvä ja toimiva lainsäädäntö sekä riippumaton ja ammattitaitoinen viranomaisvalvonta.
Tilaisuudessa
- johtaja Tapani Virolainen kertoo, mikä STUK on ydinturvallisuuden valvojana ja mihin sen pitää pystyä tulevaisuudessa
- apulaisjohtaja Niko Mononen kertoo, minkälaisia ovat Suomen käytössä olevat ydinvoimalaitokset ydinturvallisuuden näkökulmasta ja miten niiden turvallisuutta valvotaan
- apulaisjohtaja Tomi Routamo kertoo sen, mitä tiedetään uudenlaisten ydinvoimalaitosten tekniikasta ja turvallisuudesta ja mihin ja miten Säteilyturvakeskuksen on valmistauduttava uusiin laitoksiin.
Ilmoittautuminen
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tiistaihin 20.10. mennessä.
Ilmoittautumislomake aukeaa tästä: Toimittajatilaisuus
Tilaisuus on suomenkielinen. Lisätietoa tilaisuudesta saatte viestinnän asiantuntija Risto Isakssonilta (risto.isaksson@stuk.fi, p. 09 7598808) tai media@stuk.fi -osoitteesta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ilmoittakaa mahdollisista ruokarajoitteistanne ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoitathan etäosallistumisestasi ilmoittautumisen yhteydessä, niin lähetämme linkin osallistumiseen. Tilaisuutta ei tallenneta eikä striimata yleiseen jakoon.
Paikka
Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkatu 28 01370 Vantaa (Kartalla)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MediapalveluPuh:010 850 4761
Risto IsakssonViestinnän asiantuntijaPuh:+358 9 759 88 208risto.isaksson@stuk.fi
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