Tampereen yliopisto

Tampere onnistuu houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita, mutta ei pitämään kiinni heidän osaamisestaan

8.10.2026 12:15:08 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote

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Tuore tutkimus osoittaa, että kansainväliset opiskelijat viihtyvät Tampereella, mutta työllistymisen vaikeudet uhkaavat karkottaa osaajat alueelta.

Violetti raitiovaunu ylittää keskustakadun, jalankulkijoita suojatiellä.
Kuva: Karu Films.

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimusraportin mukaan kansainväliset maisteri- ja tohtoriopiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa Tampereen yliopistossa ja elämäänsä Tampereella. Yliopisto tarjoaa laadukasta koulutusta, ja kaupungissa on hyvä asua.

Samaan aikaan raportti nostaa esiin vakavan haasteen. Vain noin kolmannes tutkimukseen osallistuneista oli saanut opintoihin liittyvän harjoittelupaikan. Valmistumisen jälkeen reilusti yli puolet ei ollut löytänyt työtä Tampereelta. Yli 70 prosenttia arvioi mahdollisuutensa löytää alueelta töitä vähäisiksi tai olemattomiksi.

– Kansainväliset opiskelijat haluaisivat usein jäädä Tampereelle ja rakentaa elämäänsä täällä, mutta monelle työn löytäminen osoittautuu ratkaisevaksi esteeksi. Työllisyystilanne alueella on ollut jo pidempään huono, ja työmarkkinoilla ei-suomalaisia työnhakijoita myös syrjitään. On harmillista, että Pirkanmaa menettää osaamista, jonka houkuttelemiseen kaupungissa on jo panostettu, toteavat tutkimuksen tekijät, professori Päivi Honkatukia ja tutkija Tiina Rättilä.

Työnantajat edellyttävät suomen kielen taitoa

Raportissa selvitettiin myös paikallisten työnantajien kokemuksia kansainvälisestä rekrytoinnista. Kokemukset ovat valtaosin myönteisiä. Kansainvälisiä osaajia pidetään yleisesti motivoituneina ja innovatiivisina työntekijöinä.

Kielitaito nousee kuitenkin toistuvasti kansainvälisten osaajien rekrytoinnin esteeksi. Yrityksissä suomen kielen taitoa pidetään yleensä välttämättömänä, etenkin silloin, kun asiakkaat ovat suomalaisia ja edellyttävät palvelua suomeksi. Työtehtävissä ja työyhteisössä ei työnantajien mukaan välttämättä pärjää, jos ei puhu suomea.

Lisää yhteistyötä tarvitaan

Raportin mukaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Pirkanmaalla voidaan parantaa, mutta se edellyttää yliopiston, kaupungin, yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Tutkimusraportti ”Rakastan Tamperetta ja haluan jäädä tänne töihin” tarkastelee Tampereen yliopistosta valmistuneiden kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia Tampereen yliopistosta ja kaupungista sekä paikallisten työnantajien näkemyksiä kansainvälisestä rekrytoinnista.

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Tutkimus perustuu Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön 2022–2025 kumppanuussopimuksen keskeiseen tavoitteeseen edistää osaavan työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla. Tutkimuksen on rahoittanut Tampereen kaupunki.

Avainsanat

työllistyminenosaajapularekrytointikansainvälisyys

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:
Professori Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia@tuni.fi
050 318 6743 ja
050 326 8458

Tiina Rättilä, tiina.rattila@tuni.fi

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