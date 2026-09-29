Huora, madonna, Barbie, peto vai messias? Emma Ainalan teoksissa naiset koettelevat heille asetettuja rooleja
8.10.2026 12:15:12 EEST | KIASMA | Tiedote
Emma Ainala avaa öljyvärimaalauksissaan katsojan eteen viettelevän ja kaoottisen maailman, jossa Barbie voi olla messias ja Ofelia hukkua joen sijaan sohvaan. Naiseudesta ja katseen merkityksistä kumpuavat teemat saavat uusia sävyjä näyttelyyn valmistuneissa teoksissa, joissa Ainala porautuu entistä syvemmälle alitajuisiin ja jaettuihin kokemuksiin nykyajasta. Like a Prayer -näyttely on tähän mennessä laajin katsaus hänen tuotantoonsa. Se on esillä Kiasmassa 9.10.2026–14.2.2027.
Emma Ainalan (s. 1989, Helsinki) teosten päähenkilöt ovat usein tyttöjä ja naisia, jotka oleilevat rehevän luonnon keskellä ja klaustrofobiaa herättävissä huoneissa. Osa heistä on muuttunut hämähäkeiksi tai käärmeiksi, yksi on saanut piirteitä sfinksiltä ja toiset kentaurilta. Naiset rinnastuvat lemmikkieläimiin ja sulautuvat budoaariensa sisustukseen, mutta hohtavat myös valoa pimeään.
Näyttelyssä kävijä kulkee avariin ulkotiloihin sijoittuvien maalausten ääreltä latautuneisiin sisätiloihin ja suljetun kodin piiriin. Taiteessaan Ainala haluaa puolustaa tunteiden monipuolisuutta ja kaiken kirjoa: kahlitsevien roolien rinnalla voi olla myös iloa ja mahdollisuuksia.
Like a Prayer -näyttely esittelee Ainalan teoksia viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Mukana on useita näyttelyä varten tehtyjä maalauksia. Näyttelyarkkitehtuurista vastaava Sanna-Mari Pirkola on luonut näyttelyyn salonkimaisen tunnelman sisustuksella, joka levittää teosten maailman maalausten ulkopuolelle.
Näyttelyn nimi viittaa Ainalan mukaan maalaamiseen, mutta myös teosten katsomiseen: molemmissa tilanteissa ihminen on jonkin tuntemattoman äärellä. Maalatessa hänen on päästettävä irti kontrollista ja luotettava intuitioon.
Museonjohtaja Kiira Miesmaalle on tärkeää tuoda Kiasman näyttelyohjelmistoon myös maalaustaidetta sekä näyttelyitä, jotka puhuttelevat eri ikäryhmiä.
”Emma Ainala on onnistunut luomaan täysin omanlaisen kuvallisen kielen. Hän rikkoo odotuksia siitä, millä tavoin naiseutta koskevia aiheita voi käsitellä. Näyttely on hyvin ajankohtainen tässä ajassa, jossa traditionaaliset arvot ovat nousussa ja tasa-arvokysymyksiä haastetaan eri suunnista”, Miesmaa sanoo.
Like a Prayer -näyttelyn on kuratoinut Kiasman intendentti Anna Mustonen.
Taiteilijan biografia
Emma Ainala asuu ja työskentelee Savonlinnassa. Hänen yksityisnäyttelyitään on nähty muun muassa Hyvinkään, Jyväskylän ja Mikkelin taidemuseoissa ja töitään esitetty lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa mukaan lukien perinteikäs Spring Exhibition -näyttely Kunsthal Charlottenborgissa Kööpenhaminassa.
Ainalan teoksia on useissa tärkeissä kokoelmissa, kuten Saastamoisen säätiön kokoelmassa, Niemistö-kokoelmassa ja Mikkelin taidemuseon kokoelmassa.
Emma Ainala
Like a Prayer
9.10.2026–14.2.2027
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa medialle:
Anna Mustonen, intendentti, 0294 500 543, anna.mustonen@kiasma.fi
Kiasman viestintä:
Kiira Koskela, tiedottaja, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi
Kuvia saa käyttää näyttelyyn liittyvässä tiedotuksessa.
Kuvat
Linkit
Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi
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