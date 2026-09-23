Suunnittelu Mikkelin Savilahden sillan uusimiseksi on käynnistynyt
9.10.2026 09:01:25 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 5 Savilahden sillan uusimiseksi Mikkelissä. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa.
Suunnittelukohde sijoittuu valtatielle 5 Savilahden sillan kohdalle kahden nykyisen eritasoliittymän välille. Suunnittelualue on noin 1,4 kilometriä pitkä ja sijaitsee kokonaisuudessaan Mikkelin kaupungin alueella. Savilahden sillan kohdalla Aseman ja Tuppuralan eritasoliittymien välillä valtatien keskimääräinen liikennemäärä on noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 %.
Suunnittelualueella on kaksi merkittävää eritasoliittymää: Aseman eritasoliittymä ja Tuppuralan eritasoliittymä. Aseman eritasoliittymä toimii Mikkelin matkakeskuksen ja ratapihan pääliittymänä. Tuppuralan eritasoliittymä toimii erityisesti valtatien eteläpuolella sijaitsevan päivittäistavarakauppakeskuksen pääliittymänä.
Nykytilanteessa Savilahden silta hankaloittaa merkittävästi erikoiskuljetusten kulkua, koska sillan nykykunto ei mahdollista raskaita erikoiskuljetuksia.
Tavoitteina huoltovarmuus ja palvelutason nosto
Hankkeen tavoitteena on valtatien huoltovarmuuden ja palvelutason parantaminen uusimalla hankealueella oleva nykyinen Savilahden silta tähän rakenteellisen heikon kunnon tuomien rajoitusten takia. Savilahden uudet sillat mahdollistavat suurten erikoiskuljetusten kulun ja reitin myös raskaimmille massoille.
Suunnitteilla kaksi erillistä siltaa
Suunnitelmassa esitetään nykyinen Savilahden silta uusittavaksi. Uusi Savilahden silta muodostuu kahdesta erillisestä sillasta. Siltaparin pohjoinen silta sijoittuu nykyisen sillan pohjoispuolelle ja eteläinen silta nykyisen sillan pohjoispuoliskon kohdalle. Pohjoisempi silta on mahdollista toteuttaa nykyisen sillan ollessa käytössä. Eteläinen silta päästään toteuttamaan siinä vaiheessa, kun liikenne on siirretty uudelle pohjoiselle siltalohkolle ja nykyinen silta on purettu. Sillan uusiminen nykyiselle paikalleen vaikuttaisi merkittävästi liikenteeseen, koska tällöin nykyistä siltaa ei voitaisi käyttää työnaikaisen liikenteen väylänä.
Suunnittelutyössä huomioidaan sillan alittavan veneväylän syväyksen kasvattaminen 3,0 metriin, joka palvelee alueen vesiliikennettä nykyistä paremmin. Suunnittelussa tutkitaan myös alueelle sijoitettavan kaupunkikuvallisen taide-elementin toteutus. Lisäksi nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä parannetaan.
Suunnitteluratkaisua ohjataan elinkaarikestäväksi resurssiviisailla materiaalivalinnoilla sekä tunnistamalla päästövähennys- ja kiertotalousmahdollisuudet.
Suunnittelun eteneminen, aikataulu ja osallistumismahdollisuudet
Itä-Suomen elinvoimakeskus on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelussa (www.vayliensuunnittelu.fi) 16.3.2026. Suunnittelu on käynnistynyt maastotöillä ja tiesuunnittelukonsultiksi on valittu kesäkuussa 2026 Sitowise Oy.
Suunnittelun aikana käydään vuoropuhelua alueen asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Tiesuunnitelman yleisölle avoin esittelytilaisuus järjestetään keväällä 2027. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta projektipäällikkö Mikko Laitinen, puh. 0295 026 736
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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