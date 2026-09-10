Älä vaan vedä pääkytkintä alas – tarkistuslista mökin talvisulkuun
9.10.2026 12:24:13 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Kun mökki jää kuukausiksi ilman säännöllistä valvontaa, syksyllä tehdyt valinnat ratkaisevat pitkälti sen, missä kunnossa rakennus keväällä löytyy. Asiantuntijan mukaan erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sähköihin, lämmitykseen ja vesijärjestelmään. Huolimaton talvisulku voi johtaa esimerkiksi jäätymisvaurioihin tai sähköturvallisuusriskeihin.
– Tarpeettomia sähkölaitteita ei kannata jättää kuukausiksi verkkoon. Sen sijaan peruslämmitys, hälytysjärjestelmä tai etävalvonta tarvitsevat sähköä, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Jenna Kauppila muistuttaa.
Ennen talvisulkua kannattaa tarkistaa silmämääräisesti myös mökin sähköasennusten ja -laitteiden kunto. Vaurioituneet pistorasiat, pistotulpat, johdot ja sähkölaitteet on poistettava käytöstä. Jos sähköasennuksissa näkyy vaurioita, tummumia tai muita merkkejä poikkeavasta kuumenemisesta, syy on selvitettävä sähköalan ammattilaisen kanssa.
Talvisulku on samalla mökin vuosihuolto
Syksyn tarkistuskierros auttaa havaitsemaan viat ajoissa. Vanhoilla mökeillä sähköasennukset voivat olla eri vuosikymmeniltä, ja kosteus, lämpötilavaihtelut sekä vähäinen valvonta voivat lisätä sähköjärjestelmän rasitusta.
Erityisesti sähköllä lämmitettävillä ja aurinkosähköllä tai akustolla varustetuilla mökeillä talvisulku kannattaa tehdä järjestelmällisesti. Akkujärjestelmän osalta on tarkistettava valmistajan ohjeet talvisäilytyksestä ja sallituista lämpötiloista, sillä kaikki akut eivät kestä pitkäaikaista säilytystä kylmässä tai lataamista pakkasessa.
– Väärin talvehtimaan jätetty akusto voi vaurioitua tai menettää merkittävästi kapasiteettiaan jo yhden talven aikana, Kauppila toteaa.
Hyvä nyrkkisääntö on yksinkertainen: tarpeettomat sähkölaitteet pois verkosta, talveksi tarvittavat järjestelmät toimintakuntoon ja epäilyttävät sähköasennukset ammattilaisen tarkistettaviksi.
Kun mökki avataan jälleen keväällä, kylmässä olleisiin sähkölaitteisiin voi muodostua kosteutta. Laitteiden kannattaa antaa lämmetä ja kuivua ennen käyttöönottoa, ja samalla on hyvä tarkistaa niiden sekä johtojen kunto.
Tarkistuslista mökin talvisulkuun
1. Selvitä, mitkä järjestelmät tarvitsevat sähköä
Jos mökki jää kokonaan kylmilleen, selvitä, mitkä sähkölaitteet ja järjestelmät voidaan kytkeä pois käytöstä. Televisiot, kahvinkeittimet, laturit ja muut tarpeettomat sähkölaitteet kannattaa irrottaa pistorasioista talven ajaksi. Jos sähköä tarvitaan lämmitykseen, hälytyksiin tai valvontaan, varmista järjestelmien toimintakunto.
2. Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä
Mökin sähköjä ei yleensä kannata katkaista talveksi pääkytkimestä, sillä silloin myös etäluettava sähkömittari voi jäädä ilman sähköä ja yhteys verkkoyhtiöön katketa. Mittareiden kautta verkkoyhtiö saa tietoa myös sähkökatkoista ja muista häiriöistä. Jos mittari on koko talven jännitteetön, mahdollinen verkkohäiriö voi pahimmillaan jäädä havaitsematta ja tulla vastaan vasta keväällä mökille palattaessa.
3. Tarkista peruslämmitys
Jos mökki pidetään talvella lämpimänä, varmista lämmittimien ja termostaattien toiminta. Huolehdi, ettei lämmittimien lähellä ole palavaa materiaalia.
4. Sulje vedet ja tyhjennä järjestelmä kunnolla
Kylmilleen jäävän mökin putket, pumput ja lämminvesivaraaja on suojattava jäätymiseltä. Noudata järjestelmän ja laitteiden valmistajien tyhjennys- ja talvisäilytysohjeita.
5. Tarkista johdot ja sähkölaitteet
Vaurioituneet jatkojohdot, pistotulpat ja sähkölaitteet on poistettava käytöstä. Tarkista myös mahdolliset jyrsijöiden aiheuttamat johtovauriot.
6. Testaa palovaroittimet
Tarkista varoittimien kunto ja ikä sekä sammutusvälineiden saatavuus.
7. Muista aurinkosähkö ja akut
Aurinkopaneelit tuottavat sähköä myös talvella. Noudata aurinkosähkö- ja akkujärjestelmien valmistajien talvikäyttö- ja säilytysohjeita.
8. Tarkista ulkopistorasiat ja -valaisimet
Varmista ulkopistorasioiden ja -valaisimien kunto. Sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita tai jatkojohtoja ei pidä jättää talveksi ulos.
9. Varaudu sähkökatkoihin
Jos mökin jäätymisen estäminen riippuu sähköstä, pitkä sähkökatko voi aiheuttaa nopeasti ongelmia. Etävalvonta ja lämpötilahälytys voivat tuoda lisäturvaa. Sovi tarvittaessa myös siitä, kuka voi käydä tarkistamassa mökin ja ryhtyä toimenpiteisiin hälytyksen sattuessa.
10. Jätä sähköasennusten korjaukset ammattilaiselle
Jos mökin kiinteissä sähköasennuksissa näkyy vaurioita tai muuta epäilyttävää, pyydä sähköalan ammattilainen tarkistamaan ne.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna Kauppila
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4081
jenna.kauppila@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
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