Ammattiliitto JHL: Valtiovarainministeriön esitys eläkeiän nostosta nopealla aikataululla on vastuuton
8.10.2026 13:01:31 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Valtiovarainministeriön ehdotus unohtaa fyysisen työn vaatimukset, vaarantaa ikääntyvien työntekijöiden aseman työelämässä ja romuttaa nuorten uskon eläkejärjestelmään.
Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostamista nopeutetussa tahdissa 70 vuoteen. Tämä esitys ei ole tästä maailmasta, toteaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström. Hän kritisoi voimakkaasti valtiovarainministeriön (VM) esitystä, sillä siinä sivuutetaan fyysistä työtä tekevät henkilöt täysin.
-Kuinka moni pelastaja, siivooja, sairaanhoitaja tai henkilökohtainen avustaja pysyy työn vaatimassa kunnossa 70-vuotiaaksi asti? Kuinka moni työnantaja pitäisi töissä tai palkkaisi raskaaseen työhön ikääntyvän henkilön, joka ei välttämättä suoriutuisi työn tekemisestä?
Ekströmin mielestä esitys pikemminkin heikentää ikääntyvien työnsaantimahdollisuuksia kuin lisää niitä. Rikkana rokassa esityksessä on se, että kaikki jäljellä olevat iäkkäitä koskevat erityissäännökset työkyvyttömyyseläkkeestä ja työttömyysturvasta poistettaisiin.
-Esityksen työllisyysvaikutuksen sanotaan olevan 120 000 työllistä. Tämä ei paljoa lämmitä, jos he eivät saa töitä.
Ekström muistuttaa, että eläkeikä on joka tapauksessa nousemassa jo aiemmin tehdyillä päätöksillä.
-Nuorten usko vakaaseen eläkejärjestelmäämme romuttuu, jos nyt nopeutetaan alimman eläkeiän nostoa.
Lisätietoja: puheenjohtaja Håkan Ekström 040 828 2865
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Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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