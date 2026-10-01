ENNAKKOTIEDOTE: Juha Itkosen matkakirja Teidän Amerikkanne ilmestyy juuri ennen Yhdysvaltain tärkeitä välivaaleja
8.10.2026 13:28:33 EEST | Gummerus | Tiedote
Millainen ilmapiiri Atlantin takana on, ja mitä amerikkalaiset itse ajattelevat Yhdysvaltojen muuttuneesta roolista ja presidenttinsä käytöksestä ja toiminnasta? Entä miten meidän suomalaisten pitäisi Amerikkaan suhtautua? Juha Itkosen kaunokirjallisessa matkakertomuksessa kohdataan tavallisia amerikkalaisia olohuoneissa ja päivällispöydissä, baaritiskeillä ja baseball-katsomossa. Ajankohtainen teos ilmestyy Helsingin Kirjamessuilla 22.10. juuri ennen syksyn ratkaisevia välivaaleja.
Vuonna 2017 kirjailija Juha Itkonen julkaisi henkilökohtaisen matkakirjan Minun Amerikkani, joka päättyi Trumpin ensimmäiseen valtaannousuun. Teidän Amerikkanne päivittää tilanteen kymmenen vuotta myöhemmin.
”Silloin tapahtuneet asia tuntuivat vaikealta uskoa. Vielä hämmentävämpää on, että Trump valittiin uudestaan Yhdysvaltain presidentiksi, kun jo nähtiin miten ensimmäinen kausi päättyi. Eikä omituisia asioita tapahdu vain Yhdysvalloissa. Kulttuurisota tulee meille sieltä suunnasta. Toimimme Suomessakin amerikkalaisten teknologiayritysten alustoilla. Kuvittelemme olevamme amerikkalaisia, vaikka yhteiskuntamme on monin tavoin erilainen, ei esimerkiksi heidän kaltaisensa kaksipuoluejärjestelmä”, Itkonen sanoo.
Kaunokirjallista reportaasia ja omakohtaisia muistoja yhdistelevä kirja on reaaliaikainen tilannekuva Yhdysvalloista ja maailmasta vuonna 2026. Se alkaa pääsiäisestä, jolloin Trump uhkaa pommittaa maan tasalle koko Iranin sivilisaation. Itkonen tekee havaintojaan ensin Suomessa ja haastattelee täällä asuvia amerikkalaisia. Kirjan jälkimmäinen osa on tuoreeltaan kirjoitettu dokumentti Yhdysvaltain itärannikolle elokuussa tehdystä matkasta. Seurana reissussa on Itkosen poika Jalo, joka havainnoi maisemaa nuoren valtiotieteiden opiskelijan silmin.
Yhdysvallat on aina ollut oma todellisuutensa, minä ajattelen, Suomessa epätavallisilta tuntuvat asiat ovat Yhdysvalloissa tavallisia, mutta tämä ei ole normaalia enää millään asteikolla, sehän on päivänselvää. Ja silti Amerikassa on ilmeisesti kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka ovat kanssani eri mieltä. Kaikki on kaupankäyntiä, kaikki on show’ta, ja Trump-show on hyvä show, show must go on.
Koska en ole matkassa yksin, puen ajatukseni ääneen.
”Voisiko ajatella, että Suomen presidentillä olisi tällainen kauppa, jossa myytäisiin sen merchiä?”
”No ei kyllä oikein”, Jalo vastaa.
”Mieti jos jossain Esplanadilla olisi tällainen samanlainen kauppa. Stubb-kauppa.”
”Se olis kyllä leija. Ostaisin sieltä jotain ihan varmasti.”
Juha Itkonen (s. 1975) on yksi kotimaisen nykykirjallisuuden näkyvimmistä nimistä. Jo esikoisromaanillaan Myöhempien aikojen pyhiä (2003) lukijat valloittaneen kirjailijan tuotantoon kuuluu romaanien lisäksi muun muassa kirjeenvaihtokirja, näytelmiä ja audiodraama. Itkonen on saanut kirjallisuuden valtionpalkinnon, Kalevi Jäntin palkinnon, Veijo Meri -palkinnon ja Kaarlen-palkinnon sekä ollut kaksi kertaa ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Hänen viimeisin romaaninsa Huomenna kerron kaiken (2025) oli arvostelu- ja myyntimenestys.
Juha Itkonen: Teidän Amerikkanne
288 sivua
ilmestyy 22.10.2026
äänikirja ilmestyy 30.10., lukija: Juha Itkonen
Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: info@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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