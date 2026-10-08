Ett steg före nya hot: cybersäkerhet är avgörande inom energisektorn

Cybersäkerheten blir allt viktigare inom hela energisektorn. Digitalisering, automatisering och systemintegrationer effektiviserar verksamheten, men ökar samtidigt beroendet av tillförlitliga system.

Enerims CIO Mika Holsti säger att cybersäkerhet har blivit en allt viktigare prioritering under de senaste åren – inte bara för energibolag, utan också för deras tjänsteleverantörer.

”Vi lever i exceptionella tider, och betydelsen av cybersäkerhet får inte underskattas. Nya hot uppstår hela tiden. En organisation måste veta vad som rör sig i nätverket, vilka slags hot den står inför och vilka mekanismer som finns för att skydda sig mot dem”, säger han.

Säkerhet är en grundläggande del av Enerims verksamhet. Som leverantör av SaaS-tjänster till energisektorn hanterar bolaget stora mängder data som är kritiska för kundernas verksamhet. Arbetet ger också Enerim en nära inblick i de varierande mognadsnivåerna inom cybersäkerhet hos energibolagen.

Människan står i centrum för cybersäkerheten

Diskussioner om cybersäkerhet fokuserar ofta på teknik. Holsti betonar att tekniska skyddsåtgärder är nödvändiga, men att effektiv cybersäkerhet i slutändan till stor del beror på hur människor agerar.

”Allt börjar med användarna. Vi kan införa starka tekniska kontroller, men vi måste också säkerställa att människor vet hur de förväntas agera.”

I praktiken innebär det att utbilda medarbetarna och ge dem tydliga anvisningar. Holsti lyfter fram artificiell intelligens som ett särskilt aktuellt exempel.

”En organisation kan exakt definiera vilken information som får matas in i AI-tjänster, men cybersäkerheten förverkligas först när medarbetarna känner till riktlinjerna och följer dem.”

Människor är bara en del av helheten; robusta tekniska kontroller är lika viktiga. Enerim har investerat i systemövervakning och upptäckande av avvikande aktivitet i syfte att identifiera hot så tidigt som möjligt.

Holsti liknar proaktiv hotdetektering vid att förebygga en brand:

”Vi måste upptäcka hotet medan någon fortfarande letar efter tändstickorna.”

Planerna måste också testas

Inom energisektorn är cybersäkerhet oskiljaktig från verksamhetens kontinuitet. Om en kritisk tjänst störs är den avgörande frågan hur snabbt organisationen kan agera och återställa verksamheten.

Många organisationer har naturligtvis beredskapsplaner. Enligt Holsti är nästa avgörande steg att ta reda på om planerna faktiskt har testats.

”En plan kan se utmärkt ut på papper, men om processen inte har övats vet man fortfarande inte hur den fungerar i en verklig situation.”

Enerim genomför skrivbordsövningar tillsammans med sina kunder för att förbereda sig inför kritiska situationer. En övning kan simulera att en central tjänst slutar fungera: Vad händer under de första minuterna och timmarna? Vem agerar? När och hur informeras kunderna? Och hur inleds återställningen?

Sådana övningar synliggör ofta mycket konkreta förbättringsområden.

”När en incident väl pågår finns det ingen tid att börja tänka igenom allt från början. Därför bör dessa frågor hanteras i förväg.”

Hela ekosystemet måste vara starkt

Energisektorns system blir alltmer sammankopplade. Holsti förklarar att ett företags cybersäkerhet inte längre kan betraktas isolerat från kundernas, partnernas och tjänsteleverantörernas cybersäkerhet.

”Företag är bara så motståndskraftiga mot störningar som kedjans svagaste länk. Om en part inte hanterar cybersäkerheten på ett tillräckligt bra sätt kan effekterna också sprida sig till andra.”

Enerim utvecklar sitt ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med den internationella standarden ISO 27001. Bolaget har också uppnått höga resultat i oberoende bedömningar av cybermognad.

Holsti säger att målet både är att upprätthålla en hög cybersäkerhetsnivå och att fortsätta stärka den i takt med att verksamhetsmiljön förändras.

En annan konkret säkerhetsfördel är att Enerims kritiska tjänster levereras från datacenter i Finland. Holsti ser detta som en tydlig styrka i det rådande geopolitiska läget.

Enerims ambitioner sträcker sig dock längre än till att enbart stärka den egna cybersäkerheten.

”I den tätt sammankopplade energisektorn påverkar även kundernas och partnernas förmåga helhetens säkerhet. Därför vill vi göra beprövade arbetssätt tillgängliga för våra kunder.”

Holsti konstaterar att energibolag inte har samma resurser att investera i cybersäkerhet. Särskilt i mindre organisationer kan cybersäkerhet vara bara ett ansvarsområde bland många. I sådana fall är det sällan det mest förnuftiga alternativet att bygga allt från grunden internt.

”Det lönar sig att ta till sig god praxis från andra. Det kan hjälpa en organisation att ta ett betydligt större steg framåt än om den försöker lära sig allt på egen hand.”

Att stå stilla är inget alternativ

Holsti påpekar att energibolagen befinner sig i mycket olika skeden av sin cybersäkerhetsresa. Vissa har mycket avancerade arbetssätt, medan andra bara har börjat utveckla dem.

”Det viktiga är att komma i gång och utveckla verksamheten systematiskt”, säger han.

Enerim vill hjälpa kunderna att identifiera förbättringsområden, införa beprövade arbetssätt och pröva sin beredskap i praktiken. Målet är att göra cybersäkerheten till en sammanhängande helhet som utvecklas kontinuerligt, i stället för en serie isolerade åtgärder.

”Även små steg kan föra en organisation mot bättre cybersäkerhet. Att stå stilla är inget alternativ.”