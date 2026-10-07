Vihreiden Harjanne peräänkuuluttaa rehellisyyttä eläkekeskusteluun: “Jos nykyisiin eläkkeisiin ei kosketa, kohdistuu nuoriin kohtuuton taakka”

Harjanne huomauttaa, että eläkkeet ovat suurin julkinen menoerä, joihin menee vuodessa noin 40 miljardia euroa eli neljäsosa kaikista julkisista menoista. Jos eläkkeet rajataan kategorisesti ulos, kohdistuu kaikkeen muuhun Harjanteen mukaan järjettömän kova sopeutuspaine.

– Ja jos eläkkeistä sopeuttaminen kohdistetaan vain tuleviin eläkkeisiin karttumaa karsimalla ja eläkeikää nostamalla, kasvaa railo sukupolvien välillä sen suhteen, kenelle järjestelmä tuntuu reilulta, ja kenelle ei. En ihmettele, että nuorten usko eläkejärjestelmään on koetuksella, Harjanne toteaa.

– Ja mitä tiukemmin eläkkeet rajataan sopeutuksen ulkopuolelle, sitä kovempaa on kyyti erityisesti nuorille ja köyhille - myös köyhille eläkeläisille, joihin erityisesti leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista osuvat, Harjanne jatkaa.

Valtionvarainministeriö ei virallisessa virkapuheenvuorossaan suoraan ehdota maksussa oleviin eläkkeisiin koskemista. Budjettipäällikkö Mika Niemelä nosti aiheen kuitenkin esiin hiljattain Työeläke-lehdessä.

– Kaipaisin puolueilta rehellisyyttä. Onko valmiutta koskea jo maksussa oleviin eläkkeisiin? Onko sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus vain sanahelinää? Toistaiseksi vain vihreillä on riittänyt rohkeus käydä tätä keskustelua avoimin kortein, Harjanne toteaa.

Harjanteen mukaan oikeudenmukaista olisi vahvistaa julkista taloutta sekä jo maksussa olevista että tulevista eläkkeistä sopeuttamalla.

– Helppoa ja kivaa tämä ei ole kenellekään, mutta ajattelen että reiluin diili olisi vahvistaa julkista taloutta paketilla, jossa verotettaisiin nykyeläkkeitä hieman lisää ja samalla karsittaisiin eläkekertymän rönsyjä. Eläkeiän noston osalta on seurattava työelämän kehitystä ja huolehdittava, että ihmisillä pää ja kroppa kestävät - ja että töitä ylipäänsä on, Harjanne pohtii.