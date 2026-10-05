Nostot medialle 12.–16.10.2026 | Kasviproteiineista kipsiin – ratkaisuja kestävämpään ruokajärjestelmään

Pe 16.10. Teemapäivä

Maailman ruokapäivä: Voisiko koulu- tai päiväkotilounas olla avain ilmastoystävällisempään ruokavalioon?

Maailman ruokapäivänä 16. lokakuuta on hyvä muistaa, että arkisilla ruokavalinnoilla voidaan edistää ilmaston, luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Kasviproteiinien, kuten herneiden, papujen ja linssien, lisääminen eläinperäisten proteiinien tilalle vähentää ruoantuotannon ympäristökuormitusta ja tukee terveellistä ruokavaliota.

Voisiko kasvisproteiinien suosiota lisätä sijoittamalla sen koulun ruokalinjastolla ensimmäiseksi? Entä jos osa lihasta korvattaisiin kasviproteiineilla tutuissa suosikkiruoissa tai kasvisruoille annettaisiin houkuttelevammat nimet.

Kuntien ruokapalveluissa onnistuminen edellyttää ennen kaikkea maistuvaa ruokaa, kokeiluja ja ruokailijoiden palautteen kuuntelemista. Syken Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa laaditut kasviproteiiniopas ja käytännön toimenpidelista tarjoavat tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä muutoksen toteuttamiseen.



Tutustu Syken kasviproteiinioppaaseen (hiilineutraalisuomi.fi)



Ti 20.10. Politiikkapaneeli:

Miten Suomi tarttuu kasviproteiinien mahdollisuuksiin?

Kasvavat kasviproteiinimarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, työpaikoille ja suomalaisen ruoka-alan kilpailukyvylle. Samalla kasvipainotteisempi ruokavalio tukee terveyttä ja vähentää maatalouden päästöjä. Mahdollisuuksista ei kuitenkaan tule muutoksia ilman poliittisia päätöksiä.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa alan toimijat ovat koonneet suositukset päätöksistä, joilla kotimaisen kasviproteiinialan kasvua voidaan vauhdittaa. Mukana paneelissa keskustelemassa ovat kansanedustajat Pinja Perholehto (SDP), Christoffer Ingo (RKP) ja Teemu Kinnari (Kokoomus) sekä MeEatin Janna Oksanen.



Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)

Tapahtuma

Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan tutkimustuloksista 28.10.

Pelloilta vesistöihin huuhtoutuva fosfori rehevöittää Itämerta. Kipsin levittäminen pelloille voi vähentää fosforin huuhtoutumista, mutta miten hyvin menetelmä toimii eri Itämeren maissa?



Kansainvälisen GYPREG-hankkeen loppuseminaarissa ke 28.10. klo 10–14.30 esitellään tutkimustuloksia, kokemuksia kipsin käytöstä sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksia vesiensuojelussa.



Englanninkieliseen seminaariin voi osallistua verkossa tai Helsingin Paasitornissa. Lähiosallistujilla on myös mahdollisuus vierailla tutkimusalus Arandalla klo 15–17.



Lue lisää tapahtumasta (syke.fi) ja ilmoittaudu mukaan (webropolsurveys.com). Lähiosallistujien ilmoittautuminen päättyy 13.10.

Katso tallenne: Ennallistamisasetus ja ennallistamissuunnitelma haltuun 50 minuutissa

Suomen ympäristökeskus järjesti 6.10. taustoittavan tilaisuuden ennallistamisesta ja ennallistamisasetuksesta toimittajille. Asiantuntijamme kertoivat muun muassa kuinka ennallistaminen näkyisi Suomen metsäluonnossa ja sisävesissä, miksi boreaalisten luonnonmetsien määritelmällä on merkitystä ja mitä ennallistamisen hyödyistä ja kustannuksista tiedetään nyt. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tästä linkistä (youtube.com)

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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