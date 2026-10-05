Nostot medialle 12.–16.10.2026 | Kasviproteiineista kipsiin – ratkaisuja kestävämpään ruokajärjestelmään
8.10.2026 13:52:26 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Pe 16.10. Teemapäivä
Maailman ruokapäivä: Voisiko koulu- tai päiväkotilounas olla avain ilmastoystävällisempään ruokavalioon?
Maailman ruokapäivänä 16. lokakuuta on hyvä muistaa, että arkisilla ruokavalinnoilla voidaan edistää ilmaston, luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Kasviproteiinien, kuten herneiden, papujen ja linssien, lisääminen eläinperäisten proteiinien tilalle vähentää ruoantuotannon ympäristökuormitusta ja tukee terveellistä ruokavaliota.
Voisiko kasvisproteiinien suosiota lisätä sijoittamalla sen koulun ruokalinjastolla ensimmäiseksi? Entä jos osa lihasta korvattaisiin kasviproteiineilla tutuissa suosikkiruoissa tai kasvisruoille annettaisiin houkuttelevammat nimet.
Kuntien ruokapalveluissa onnistuminen edellyttää ennen kaikkea maistuvaa ruokaa, kokeiluja ja ruokailijoiden palautteen kuuntelemista. Syken Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa laaditut kasviproteiiniopas ja käytännön toimenpidelista tarjoavat tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä muutoksen toteuttamiseen.
Tutustu Syken kasviproteiinioppaaseen (hiilineutraalisuomi.fi)
Ti 20.10. Politiikkapaneeli:
Miten Suomi tarttuu kasviproteiinien mahdollisuuksiin?
Kasvavat kasviproteiinimarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, työpaikoille ja suomalaisen ruoka-alan kilpailukyvylle. Samalla kasvipainotteisempi ruokavalio tukee terveyttä ja vähentää maatalouden päästöjä. Mahdollisuuksista ei kuitenkaan tule muutoksia ilman poliittisia päätöksiä.
Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa alan toimijat ovat koonneet suositukset päätöksistä, joilla kotimaisen kasviproteiinialan kasvua voidaan vauhdittaa. Mukana paneelissa keskustelemassa ovat kansanedustajat Pinja Perholehto (SDP), Christoffer Ingo (RKP) ja Teemu Kinnari (Kokoomus) sekä MeEatin Janna Oksanen.
Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)
Tapahtuma
Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan tutkimustuloksista 28.10.
Pelloilta vesistöihin huuhtoutuva fosfori rehevöittää Itämerta. Kipsin levittäminen pelloille voi vähentää fosforin huuhtoutumista, mutta miten hyvin menetelmä toimii eri Itämeren maissa?
Kansainvälisen GYPREG-hankkeen loppuseminaarissa ke 28.10. klo 10–14.30 esitellään tutkimustuloksia, kokemuksia kipsin käytöstä sekä sen tulevaisuuden mahdollisuuksia vesiensuojelussa.
Englanninkieliseen seminaariin voi osallistua verkossa tai Helsingin Paasitornissa. Lähiosallistujilla on myös mahdollisuus vierailla tutkimusalus Arandalla klo 15–17.
Lue lisää tapahtumasta (syke.fi) ja ilmoittaudu mukaan (webropolsurveys.com). Lähiosallistujien ilmoittautuminen päättyy 13.10.
Katso tallenne: Ennallistamisasetus ja ennallistamissuunnitelma haltuun 50 minuutissa
Suomen ympäristökeskus järjesti 6.10. taustoittavan tilaisuuden ennallistamisesta ja ennallistamisasetuksesta toimittajille. Asiantuntijamme kertoivat muun muassa kuinka ennallistaminen näkyisi Suomen metsäluonnossa ja sisävesissä, miksi boreaalisten luonnonmetsien määritelmällä on merkitystä ja mitä ennallistamisen hyödyistä ja kustannuksista tiedetään nyt. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tästä linkistä (youtube.com)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
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Nostot medialle 1.10.–9.10.2026: Ympäristö osana kokonaisturvallisuutta, Ennallistamissuunnitelma 50 minuutissa.1.10.2026 14:22:59 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa pian ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Public defence: Just transformative conservation requires challenging existing structures and strengthening local agency25.9.2026 08:56:00 EEST | Press release
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa pian ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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