Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson: Saarilla asuvien arki on saatava paremmin näkyviin Brysselissä

8.10.2026 13:31:24 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (RKP, Renew Europe) nosti esiin saaristolaisten arjen ja saarten merkityksen Euroopan turvallisuudelle, kun Euroopan parlamentti keskusteli EU:n uudesta saaristrategiasta Strasbourgin täysistunnossa.

– EU:ssa 17 miljoonaa ihmistä asuu saarilla. Heidän arkensa on otettava paremmin huomioon myös silloin, kun säädämme lakeja EU:ssa, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).

Suomessa on noin 500 asuttua saarta, joihin ei ole kiinteää yhteyttä. Henriksson korostaa myös saarten merkitystä turvallisuuden näkökulmasta.

– Maailman muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan pitää saaremme asuttuina. Toimivat yhteisöt ja infrastruktuuri saaristossa ovat myös osa varautumistamme ja turvallisuuttamme.

Henriksson painottaa, että toimiva arki saaristossa on kiinni hyvin konkreettisista asioista.

– Lautan on kuljettava, matkapuhelinverkon toimittava, terveydenhuollon oltava saatavilla ja yrityksillä on oltava mahdollisuus toimia ympäri vuoden. Saaristossa etäisyyksiä ei voi mitata pelkästään kilometreissä, vaan myös ajassa. Olennaista on, kuinka kauan matka lähimpään kouluun, terveyskeskukseen tai kauppaan kestää?

Saariston erityisolosuhteet on siksi otettava nykyistä paremmin huomioon sekä kansallisessa että EU-tason päätöksenteossa.

EU:n saaristrategian tavoitteena on huomioida saarten erityisolosuhteet entistä paremmin EU:n politiikassa. Henrikssonille on ratkaisevan tärkeää, että saarilla asuvien omat kokemukset ja tarpeet otetaan nykyistä vahvemmin huomioon päätöksenteossa.

Yhteyshenkilöt

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