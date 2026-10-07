Viikonloppu alkaa sateisena ja tuulisena – lauantaina ensilumi mahdollista Koillismaalla
8.10.2026 13:45:47 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Perjantaina lännestä saapuva matalapaine tuo runsaita sateita maan etelä- ja keskiosiin. Perjantaille on annettu myös tuulivaroituksia merialueille.
Ilmatieteen laitoksen 8. lokakuuta tekemän sääennusteen mukaan Suomeen on saapumassa lännestä syksyinen matalapaine, joka liikkuu perjantain ja lauantain aikana maan yli itään. Tämä tuo mukanaan varsin runsaita sateita: vettä kertyy yleisesti 5–25 millimetriä ja maan keskivaiheilla paikoin jopa 30–40 millimetriä. Lapissa sen sijaan vallitsee korkeapaine ja sateilta vältytään.
Sade ja mahdollinen lumi heikentää ajokeliä
Perjantain aikana sade muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa osin rännäksi ja mahdollisesti jopa lumeksi, joten ajokelin huononemiseen on syytä varautua.
Lauantaiaamuna etenkin Koillismaalla on hyvät mahdollisuudet tilastoitavan ensilumen mittaamiseen. Ensilumi katsotaan tilastokelpoiseksi, kun havaintoasemalla on lunta aamulla kello 9:00 (talviaikaan kello 8:00).
”Tilastojen valossa lokakuun alkupuoli on maan pohjoisosassa ensilumen ajankohdaksi varsin tyypillinen”, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Sorsa.
Matalapaine voimistaa myös koillisen puolelta puhaltavaa tuulta. Tuulivaroituksia on annettu perjantaipäiväksi laajalti lounaisille ja läntisille merialueille sekä maan keskivaiheille.
Toistaiseksi lokakuu on ollut muutaman asteen tavanomaista lämpimämpi, mutta viikonloppuna pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa. Päivälämpötilat jäävät Lapissa vain muutamaan asteeseen tai jopa nollan alapuolelle. Etelämpänäkin lämpötilat laskevat 5 ja 10 asteen välimaastoon.
”Ensimmäisen syyslomaviikon edetessä lounainen ilmavirtaus alkaa voimistua. Viikon puolenvälin tienoilla sää muuttuu lauhempaan ja epävakaisempaan suuntaan”, Sorsa kertoo.
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