Hyvil kannattaa aluerakenteen kehittämistä nykypohjalta
8.10.2026 14:13:45 EEST | Hyvil | Tiedote
Valtiovarainministeriö esitti virkamiespuheenvuorossaan vaihtoehtoja hyvinvointialueiden rakenteiden uudistamiseksi. Hyvil kannattaa etenemistä nykyrakenteen pohjalta merkittävien muutoskustannusten välttämiseksi ja työrauhan varmistamiseksi alueilla. Hyvinvointialueiden nettokustannuskasvu on tällä hetkellä 2000-luvun alhaisimmalla tasolla.
Valtiovarainministeriö esittää hyvinvointialuerakenteen kehittämiseksi kolmea vaihtoehtoa: Alueiden määrän radikaalia vähentämistä, alueiden yhteistyön vahvistamista ja tiettyjen palvelujen järjestämisvastuun keskittämistä sekä kolmantena järjestämisvastuun keskittämistä valtiolle. Kuten muistiossa todetaan, kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy paitsi mahdollisuuksia, niin myös merkittäviä juridisia ja toiminnallisia haasteita. Hyvinvointialueita edustava Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy näkee yhteistyön vahvistamisen näistä kolmesta parhaana selvitettävänä vaihtoehtona.
Hyvinvointialueiden talous on kahden viime vuoden aikana vahvistunut voimakkaasti. Ensimmäisten vuosien alijäämät johtuivat pitkälti koronan aiheuttamasta hoitovelasta, kalliista palkkaratkaisusta, palkkaharmonisaatiosta, tietojärjestelmien yhteensovittamisesta, tilavuokrien nousuista ja ostopalvelujen kallistumisesta. Näihin hyvinvointialueet eivät voineet vaikuttaa. Tämän ja viime vuoden aikana suurin osa alueista on kuitenkin saanut budjettinsa tasapainoiseksi.
Hyvinvointialueiden nettokustannuskasvu on tällä hetkellä 2000-luvun alhaisimmalla tasolla. Alueiden yhdistäminen katkaisisi tämän myönteisen kehityksen ja aiheuttaisi uuden muutoskustannuskierteen, jonka kustannukset ylittäisivät yhdistämisestä saadut hyödyt.
Valtiovarainministeriön mukaan erikoissairaanhoitoa tai sairaaloiden työnjakoa ei ole tähän mennessä kyetty optimoimaan tehokkaammaksi.
Hyvil jakaa käsityksen siitä, että erityispalveluissa työnjakoa ja keskittämistä tarvitaan ja erityistason palveluiden tehtäväkohtaista järjestämisvastuuta voidaan selvittää. Peruspalveluiden järjestäminen tulee kaikissa olosuhteissa säilyttää hyvinvointialueilla.
Hyvil kannattaa rahoitusmallin uudistamista. Nykyinen malli on epävakaa, kannustaa osaoptimointiin, voimistaa eriytymistä eikä mahdollista pitkäjänteistä palvelujen kehittämistä ja parantamista. Hyvil pitää välttämättömänä arvioida uudelleen julkisen sektorin palvelulupausta.
Hyvinvointialueiden alkutaival on ollut säästämistä säästämisen perään. Oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastuspalvelujen takaamaan turvallisuuteen on perustuslain takaama jokaiselle kansalaiselle kuuluva oikeus, ja se ei toteudu ilman riittävää rahoitusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Korkiakoski-VästitoimitusjohtajaHyvinvointialueyhtiö Hyvil OyPuh:+358 50 325 5600minna.korkiakoski-vasti@hyvil.fi
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Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja HUS-yhtymän yhteisen edun edistäjä ja edunvalvoja. Olemme hyvinvointialueiden yhteisen äänen kannattelija, siltaaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toimimme rakentavasti hyvinvointialueiden ja kansallisen edun puolesta.
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