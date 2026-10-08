Ensimmäinen kotimainen romantasiasarja saa huikean päätöksen
8.10.2026 14:16:42 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Lukijoiden rakastaman Moorna-trilogian viimeinen osa Synkän virran syli palkitsee lukijansa juonenkäänteillä, jotka saavat sydämen pauhaamaan. Ylen suositussa lukumaratonissa luetaan tänä vuonna sarjan aloitusosa, Kahden veren tytär.
S. K. Rostedt: Synkän virran syli
Ilmestyy 23.10.2026
S. K. Rostedtin luoma Moorna-sarja on ollut ilmiö ensimmäisen kirjan ilmestymisestä saakka. Se hurmasi Suomen kirjatokin, ja suosio on kasvanut kirja kirjalta. Kahden veren tytär oli Suomalaisen kirjakaupan Vuoden kirja 2024 ja se nousi Helsingin Sanomien lukijoiden 2000-luvun parhaat kotimaiset kirjat -listalle. Sarjan toinen kirja, Mustan tulen laulu, pääsi Blogistanian Parhaat kotimaiset kirjat -listalle. Suomessa sarjan kirjoja on myyty jo 25 000 kappaletta.
Ylen miljoonayleisöitä kerännyt lukumaraton-tempaus järjestetään marraskuussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna yhden viikonlopun aikana luetaan Moorna-sarjan ensimmäinen osa, Kahden veren tytär. Lukumaratonissa on aiemmin luettu Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja Tove Janssonin muumitarinoita.
Synkän virran syli -romaanissa Moorna ja hänen rakastamansa Caidas ovat kulkeneet virran mukana paikkaan, jonka kukaan ei muista olevan olemassa. Unohdetut voimat haluavat toteuttaa vanhan toiveensa – ja Remenan maailma on vaarassa ajautua tuhoon. Demonit palaavat kotimailleen, ja se kauhistuttaa ihmisiä ja haltioita.
Moorna on oppinut hallitsemaan mustaa tultaan, mutta sen voima on murskaava. Hänellä on käsissään avain sekä demonien että haltioiden tulevaisuuteen, ja hän joutuu valitsemaan mitä – ja ketä – hän on valmis uhraamaan pelastaakseen sen, mikä on hänelle tärkeintä. Moornan ja Caidaksen rakkauskin on vaakalaudalla.
Mitä jos taistelun jälkeen jäljelle jää vain harmaan liekin kajo?
Synkän virran syli tihkuu kuumuutta, vaaroja ja suuria tunteita. Tarina imaisee mukaansa ensimmäisiltä sivuilta ja pitää otteessaan viimeiseen asti. Täydellinen päätös sarjalle! – Iida Kalanti, @iidareads
S. K. Rostedt (@skrostedt) on sastamalaistaustainen kirjailija, markkinoinnin ammattilainen ja romantasian suurkuluttaja. Hänellä on kirjasomessa yli 15 000 seuraajaa.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Printtikirjan ensimmäisessä painoksessa on ylimääräinen bonusluku.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Viihde, harrasteet, tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika on riemukkaan lumoava kirja kaikille syksyn ystäville8.10.2026 13:41:06 EEST | Tiedote
Hannele Lampelan ja Ninka Reitun rakastetun Prinsessa Pikkiriikin hurmaava kekrikirja on täydellistä luettavaa pimenevien iltojen satuhetkiin.
Alaston totuus Susanna Penttilästä8.10.2026 12:20:02 EEST | Tiedote
Hänestä on puhuttu paljon. Nyt hän kertoo itse.
Katso, mitä lokakuu toi tullessaan – Otavan, Liken ja Kariston uutuusjännärit tarjoavat kauhun väristyksiä ja tiukkaa toimintaa8.10.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Jason Rekulakin kekseliäs kauhuromaani Katso mitä kissa toi tullessaan, Lee ja Andrew Childin toiminnantäyteinen Ketjureaktio sekä Chris Carterin sarjamurhaajatrilleri Mielten mittelö ovat täydellisiä lukuelämyksiä synkemmän sävyisen jännityksen ystäville.
Uutuuskirja kutsuu pysähtymään: luostareiden ikiaikaista viisautta kiireiseen arkeen6.10.2026 14:10:25 EEST | Tiedote
Onko mieli usein levoton tai tuntuuko, että arjesta puuttuu jotakin olennaista? Susanna Erätuli tarjoaa uutuusteoksessaan Munkkimoodi luostareiden vuosisataista viisautta nykyihmisen käyttöön.
Reijo Karhisen elämäkerta vie suomalaisen pankkivallan ytimeen6.10.2026 09:55:48 EEST | Tiedote
Terho Puustisen uutuuskirja Karhinen kertoo, miten Reijo Karhisen ura kietoutui osuuspankkiryhmän nousuun haastajasta Suomen finanssialan markkinajohtajaksi ja yhdeksi Euroopan vahvimmista pankeista. Samalla teos avaa, kuinka OP-ryhmän vallankäyttöä järjestettiin uudelleen, millaisia ristiriitoja muutosten taustalla käytiin ja miten nykyisen OP Pohjolan rakenne sekä valtasuhteet lopulta muotoutuivat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme