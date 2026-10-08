Ensimmäinen kotimainen romantasiasarja saa huikean päätöksen

S. K. Rostedt: Synkän virran syli

Ilmestyy 23.10.2026

S. K. Rostedtin luoma Moorna-sarja on ollut ilmiö ensimmäisen kirjan ilmestymisestä saakka. Se hurmasi Suomen kirjatokin, ja suosio on kasvanut kirja kirjalta. Kahden veren tytär oli Suomalaisen kirjakaupan Vuoden kirja 2024 ja se nousi Helsingin Sanomien lukijoiden 2000-luvun parhaat kotimaiset kirjat -listalle. Sarjan toinen kirja, Mustan tulen laulu, pääsi Blogistanian Parhaat kotimaiset kirjat -listalle. Suomessa sarjan kirjoja on myyty jo 25 000 kappaletta.

Ylen miljoonayleisöitä kerännyt lukumaraton-tempaus järjestetään marraskuussa kolmatta kertaa. Tänä vuonna yhden viikonlopun aikana luetaan Moorna-sarjan ensimmäinen osa, Kahden veren tytär. Lukumaratonissa on aiemmin luettu Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja Tove Janssonin muumitarinoita.

Synkän virran syli -romaanissa Moorna ja hänen rakastamansa Caidas ovat kulkeneet virran mukana paikkaan, jonka kukaan ei muista olevan olemassa. Unohdetut voimat haluavat toteuttaa vanhan toiveensa – ja Remenan maailma on vaarassa ajautua tuhoon. Demonit palaavat kotimailleen, ja se kauhistuttaa ihmisiä ja haltioita.

Moorna on oppinut hallitsemaan mustaa tultaan, mutta sen voima on murskaava. Hänellä on käsissään avain sekä demonien että haltioiden tulevaisuuteen, ja hän joutuu valitsemaan mitä – ja ketä – hän on valmis uhraamaan pelastaakseen sen, mikä on hänelle tärkeintä. Moornan ja Caidaksen rakkauskin on vaakalaudalla.

Mitä jos taistelun jälkeen jäljelle jää vain harmaan liekin kajo?

Synkän virran syli tihkuu kuumuutta, vaaroja ja suuria tunteita. Tarina imaisee mukaansa ensimmäisiltä sivuilta ja pitää otteessaan viimeiseen asti. Täydellinen päätös sarjalle! – Iida Kalanti, @iidareads

S. K. Rostedt (@skrostedt) on sastamalaistaustainen kirjailija, markkinoinnin ammattilainen ja romantasian suurkuluttaja. Hänellä on kirjasomessa yli 15 000 seuraajaa.

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Printtikirjan ensimmäisessä painoksessa on ylimääräinen bonusluku.