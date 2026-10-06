Kysely: Sosiaalihuoltolain uudistus vähentää aikaa lapsille, arvioi 92 % sosiaalialan ammattilaisista
9.10.2026 07:51:00 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalihuoltolain uudistus johtaa lasten ja perheiden avunsaannin vaikeutumiseen. Näin arvioivat lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelevät ammattilaiset Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenkyselyssä.
Lakiuudistuksessa arviolta 5 300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon heikommin turvattuihin palveluihin. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 30 lasta. Sosiaalihuollon palveluihin ei olisi tulossa lainkaan mitoitusta.
Talentian kyselyyn vastanneista 92 prosenttia arvioi, että ilman asiakasmitoitusta työntekijöille jää vähemmän aikaa asiakkaiden tapaamiseen ja heidän tilanteisiinsa perehtymiseen. 86 prosenttia arvioi, että asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaikeutuu.
– Sosiaalialan työ perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Lapsen ja perheen tilannetta ei voi hoitaa liukuhihnalta. Työntekijällä pitää olla aikaa tutustua perheeseen, tavata lasta ja rakentaa luottamusta. Jos asiakkaita on liikaa, tämä työ vaikeutuu, sanoo Talentian erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen.
Kyselyn avovastauksissa ammattilaiset kuvaavat riskiä siitä, että työ muuttuu ilman mitoitusta ”tulipalojen sammutteluksi”. Ongelmiin ei silloin pystyttäisi puuttumaan riittävän varhain, vaan työ painottuisi jo kärjistyneiden tilanteiden hoitamiseen.
Samaan aikaan niin sanotut kaappiasiakkuudet voisivat kasvaa, eli kun työntekijöiden aika menisi kriisiytyneiden tilanteiden selvittämiseen, muut asiakkaat jäisivät ilman apua.
Suuri asiakasmäärä kuormittaa myös työntekijöitä
Kyselyyn vastanneista 86 prosenttia arvioi, että asiakasmitoituksen puuttuminen lisää työntekijöiden työkuormitusta ja vaihtuvuutta.
– Työntekijöiden kuormittuminen vaikuttaa suoraan lapsiin ja perheisiin. Jos työntekijät vaihtuvat jatkuvasti, perhe joutuu kertomaan tilanteensa yhä uudelleen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen muuttuu vaikeaksi, Ruuskanen sanoo.
Työntekijöiden vaihtuvuus ja sairauspoissaolot aiheuttavat myös kustannuksia hyvinvointialueille.
Lausuntokierroksella olleessa lakiluonnoksessa esillä oli vielä 47 asiakkaan enimmäismitoitus sosiaalihuollon palveluihin, mitä vastaajat pitivät parempana kuin mitoituksen puuttumista.
– Hallituksen tavoitteena on, että lapset ja perheet saisivat apua nykyistä nopeammin. Kuunnelkaa siis sosiaalialan ammattilaisia: Palveluiden uudistamisen keskipisteenä pitää aidosti olla lapsen etu. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus tavata lapsia ja perheitä säännöllisesti sekä toteuttaa suunnitelmallista muutostyötä. Tämä vaatii asiakasmitoitusta tai vastaavia turvaavia rakenteita, Ruuskanen painottaa.
Talentia toteutti sosiaalihuoltolakia ja lastensuojelulakia koskevan kyselyn 22.9.–2.10.2026. Kyselyyn vastasi 289 lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskentelevää Talentian jäsentä.
>> Tutustu tarkemmin Talentian sosiaalihuoltolakia koskevan kyselyn tuloksiin
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Yhteyshenkilöt
Kristiina RuuskanenErityisasiantuntijaPuh:09 3158 6027kristiina.ruuskanen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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