Hämeen vaalipiiri haluaa vauhtia neljään merkittävään liikennehankkeeseen
8.10.2026 16:21:18 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa alueelle ja valtakunnallisesti neljän tärkeän liikennehankkeen etenemistä. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hankkeisiin esitetään yhteensä 322,8 miljoonan euron panostuksia.
Päijät-Hämeestä esillä ovat valtatien 12 parantaminen välillä Tampere–Lahti–Kouvola sekä Savon oikoradan suunnittelu välillä Lahti–Heinola–Mikkeli.
Kanta-Hämeessä tavoitteena on kantatien 54 parantaminen Tammelan ja Hollolan välillä ja kehotus pyrkiä tien muuttamiseen valtatietasoiseksi. Lisäksi Kanta-Hämeestä esitetään Helsinki–Tampere-pääradan peruskorjauksen vauhdittamista.
- Valtatie 12 Tampere–Lahti–Kouvola 137,8 miljoonaa euroa valtatien 12 parantamiseen osuuksilla Joutjärvi–Uusikylä ja Uusikylä–Mankala
- Savon oikorata Lahti–Heinola–Mikkeli 47 miljoonaa euroa Savon oikoradan suunnitteluun välillä Lahti–Heinola–Mikkeli
- Kantatie 54, Tammela–Hollola 108 miljoonaa euroa kantatien 54 parantamis- ja kehittämistoimenpiteisiin Tammela–Hollola välillä
- Päärata Helsinki–Tampere 30 miljoonaa euroa pääradan peruskorjauksen etenemisen vauhdittamiseen
Hämeen vaalipiirin liikenneinvestoinneilla on merkitystä paitsi alueemme saavutettavuudelle myös koko Suomen elinkeinoelämälle ja liikennejärjestelmän toimivuudelle. Valtakunnallisten pääväylien pitkäjänteinen kehittäminen on välttämätöntä myös kriisiaikojen huoltovarmuuden turvaamiseksi, sanoo Hämeen vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtaja Rami Lehtinen.
Hämeen vaalipiirin kansanedustajat kokoontuvat säännöllisesti
Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat muodostavat yhteisen Hämeen vaalipiirin. Eduskunnassa on vaalipiiristä yhteensä 14 kansanedustajaa.
Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen liitto kokoavat kansanedustajat yhteisiin tapaamisiin kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään maakuntien yhteisiä edunvalvonnan asioita.
Vaalipiirin kansanedustajien ryhmän puheenjohtajana toimii Rami Lehtinen (ps) ja varapuheenjohtajana Ville Skinnari (sd).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ville SkinnariKansanedustaja, Hämeen vaalipiirin kansanedustajien vpj.Puh:040 5048187ville.skinnari@eduskunta.fi
Antti KalliomaaEdunvalvontajohtaja / Director of Public RelationsPäijät-Hämeen liittoPuh:040 5477 157antti.kalliomaa@paijat-hame.fi
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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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