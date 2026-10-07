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SDP:n Malm eläkeiän nostosta: Ihminen ei ole kone, joka jaksaa, kun käsketään

8.10.2026 14:27:58 EEST | SDP | Tiedote

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Vaatimukset eläkeiän rajusta nostosta ovat irrallaan todellisuudesta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

    Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
    Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

     – Valtiovarainministeriön esitys eläkeiän nostosta voisi tarkoittaa nykyisille 50-vuotiaille jopa lähes neljän vuoden eläkeiän nostoa. On toki helppo kirjata kaikenlaisia tavoitteita paperille, mutta tällaiset kirjaukset eivät saa ketään jaksamaan töissä, jos työkykyä ei riitä tai työ on liian raskasta.

     – Moni suomalainen kamppailee jo nyt työuupumuksen tai työkyvyn ongelmien kanssa, ja aivan liian moni joutuu esimerkiksi mielenterveyden ongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. On päivänselvää, että näitä ongelmia ei ratkaista toteamalla, että koettakaa nyt kuitenkin jaksaa pidempään töissä, Malm arvostelee.

    Malmin mukaan esitys eläkeiän nostosta ei ota myöskään huomioon nykyisen työelämän kuormittavuutta.

     – Työelämän kuormitus on kasvanut ja moni joutuu tekemään jatkuvasti työtä oman jaksamisensa äärirajoilla. Esimerkiksi raskasta työtä tekevälle viisikymppiselle hoitajalle on melkoisen kova isku, jos äkkiä sanotaan, että työssä pitääkin jaksaa melkein neljä vuotta pidempään.

     – Kun kokoomuksestakin vaaditaan työurien pidentämistä alusta, lopusta ja keskeltä, haluaisin muistuttaa, että ihminen ei ole kone, joka jaksaa, kun käsketään jaksaa. Jos haluamme pidentää suomalaisten työuria, ensimmäinen askel on etsiä keinoja suomalaisten työssäjaksamisen parantamiseen ja sellaisen työelämän luomiseen, jossa kuormitus on inhimillisellä tasolla ja ihmiset aidosti jaksavat tehdä töitä eläkeikään saakka, Malm päättää.

    Yhteyshenkilöt

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