Kokoomuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: Kotihoidontuki jatkossa vain Suomessa asuneille
8.10.2026 14:33:19 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustajat Mia Laiho, Maaret Castrén, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen ovat tyytyväisiä kotihoidon tuen Norjan mallin etenemisestä eduskunnan suuren salin käsittelyyn. Asiaa koskeva mietintö valmistui tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Kokoomuksen kansanedustajat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Mia Laiho, Maaret Castrén, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen pitävät niin sanottua Norjan mallia askeleena maahanmuuttajalasten kielen oppimisen ja naisten työllistymisen ja kotoutumisen parantamisessa.
Jatkossa kotihoidon tuen maksamiseksi edellytettäisiin, että tuen saaja on asunut Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan.
– Esityksen tavoitteena on ennen muuta edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. Kun vanhempien työllistymisen mahdollisuudet nopeutuvat ja lasten kielitaito vahvistuu varhaiskasvatuksen myötä, kotoutumisen edellytykset kasvavat, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho.
Kokoomusedustajat haluavat, että yhä useampi maahan muuttanut pienen lapsen vanhempi valitsisi hoitomuodoksi varhaiskasvatukseen, ja että vanhemmat menisivät töihin sekä osallistuisivat aktiivisemmin kotoutumispalveluihin. Norjan mallilla on myös tasa-arvon kannalta merkittäviä positiivisia vaikutuksia.
– Uudistus edistää erityisesti maahanmuuttajanaisten kotoutumista, työmarkkina-asemaa ja kotimaisen kielen oppimista. Myös varhaiskasvatukseen osallistuvien maahanmuuttajalasten osuus kasvaa, jolloin he voivat aloittaa koulupolun mahdollisimman yhdenvertaisista lähtökohdista, valiokunnan jäsen Castrén muistuttaa.
Norjan mallin mukaista asumisaikavaatimusta sovellettaisiin henkilöön, joka on muuttanut Suomeen ehdotetun lain tultua voimaan. Kotihoidon tukea ei siis maksettaisi, jos lasta pääasiallisesti hoitava vanhempi tai muu huoltaja on asunut Suomessa alle kolme vuotta 16 vuotta täytettyään.
– Kokoomuksen mielestä Suomeen tulee kotoutua ensisijaisesti työn kautta. Kielen lisäksi maahanmuuttaja oppii työn kautta yhteiskunnastamme ja pääsee osaksi sen toimintaa. On oikein, että järjestelmä kannustaa tähän, valiokunnan jäsen Valtola avaa.
Kokoomuslaiset näkevät, että nyt eduskunnan suuren salin käsittelyyn valiokunnan mietinnön pohjalta siirtyvä esitys korjaa kotihoidon tuen keskeisen valuvian, joka on usein johtanut maahanmuuttajataustaisten perheiden eriytymiseen muusta yhteiskunnasta.
– Maahanmuuttajilla tulee olla oikeuksien rinnalla myös velvollisuuksia. Kotoutumiseen kannustaminen on niin vastaanottavan yhteiskunnan, kuin maahanmuuttajan itsensä etu, valiokunnan jäsen Väyrynen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Oskari ValtolaKansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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