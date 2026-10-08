Strand: Merkittvät panostukset vahvistavat Vaasan asemaa koulutus- ja energiapääkaupunkina!
8.10.2026 14:42:35 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Maamme hallitus lähetti tänään torstaina vuoden kolmannen ja täten viimeisen lisätalousarvionsa eduskunnan käsiteltäväksi.
Lisätalousarviossa ehdotetaan mm. jopa 2,7 miljoonaa euroa Vaasan yliopiston tutkimustoiminnan ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Vaasan seudun tiehankkeisiin esitetään 1,7 miljoonan euron lisärahoitusta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osalta ehdotetaan myös 930 000 euron myöntämisvaltuus ”Robocoast”-hankkeelle European Digital Innovation Hub (EDIH), johon osallistuu monia läntisen Suomen korkekouluja, ja jonka tarkoitus on auttaa pk-yrityksiä ja julkisia organisaatioita ottamaan käyttöön uutta teknologiaa, edistämään digitalisaatiota ja vahvistamaan kilpailukykyään. Lisäksi Pohjanmaan liitolle esitetään 350 000 euron lisärahoitusta.
– Olemme koko hallituskauden ajan eri talousarvioprosessien yhteydessä onnistuneet kotiuttamaan uusia resursseja Vaasan vaalipiirin alueelle. Alkusyksystä varmistimme myös Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen rahoituksen. Tuore merkittävä uutinen on myös, että Vaasan lyseon lukiolle on myönnetty oikeus käynnistää erityispainotteinen matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian koulutuslinja. Uudesta LUMA-linjasta tulee osa Vaasan kasvavaa energia-alan koulutuspolkua. Linjalle voi hakea yhteishaussa ensi keväänä, ja opetus alkaa elokuussa 2027. Olen erittäin iloinen myös siitä, että Vaasan kristilliselle koululle myönnettiin viime kuussa toistaiseksi voimassa oleva toimilupa. Hyvä kollega ja opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) on suhtautunut erittäin myönteisesti näihin hankkeisiin. Vahvistamalla monipuolisesti osaamista, infrastruktuuria ja yritysten kehitysmahdollisuuksia rakennamme samalla perustaa tulevaisuuden kasvulle, elintärkeille hyvinvointipalveluille, alueen elinvoimalle ja tulevaisuudenuskolle, Strand päättää.
Yhteyshenkilöt
Alexander Långspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:045 639 3515alexander.lang@gov.fi
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