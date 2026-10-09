LittFest 25 vuotta: Monika Fagerholm, Kjell Westö ja monet kirjallisuuden kärkinimet saapuvat Vaasaan marraskuussa

Juhlavuoden kunniaksi festivaalin avajaisissa nähdään yksi LittFestin historian merkittävimmistä vieraista, Pohjoismaiden arvostetuimpiin nykykirjailijoihin kuuluva Monika Fagerholm, joka oli mukana myös kirjallisuusfestivaalin ensimmäisessä tapahtumassa vuonna 2001 sekä toimi festivaalin taiteellisena johtajana vuosina 2010–11. Puheenvuorossaan Vaasan kaupungintalolla 12.11. hän kertoo omasta työstään, kirjailijanurastaan ja tuotannostaan sekä avaa kirjoittamisen merkitystä ja taustoja teostensa takana.

Festivaalilla vierailee laaja joukko suomalaisen kirjallisuuden tunnettuja nimiä, kuten Kjell Westö, Sirpa Kähkönen, Kirsti Manninen (Enni Mustonen), Olli Jalonen, Juhani Karila, Ivan Maniraho, Johanna Venho, Axel Åhman sekä Ville Mäkipelto. Kolmen päivän aikana ohjelmassa pohditaan minuuden, toisen ja yhteiskunnan heijastuksia kirjallisuuden, taiteen ja keskustelujen kautta.

Taiteiden välisiä kohtaamisia

Kirjallisuuden rinnalla ohjelmassa nähdään myös taiteiden välisiä kohtaamisia. Torstai-illan 12.11. ohjelmassa näyttelijä Sari Siikander ja kirjailija Johanna Venho keskustelevat rohkeudesta elämässä ja taiteessa. Illan Vaasan kaupunginteatterin ravintola Kulmassa päättää runoutta ja varhaista musiikkia yhdistävä Chaconne-esitys.

Perjantaina 13.11. Vaasan kaupungintalolla kuullaan erityinen konsertti, jossa työelämäprofessori Helena Åhman ja suomalaisen rockin legenda Tommi Läntinen esiintyvät yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Perjantain iltaohjelmassa pääkirjaston Draama-salissa kuullaan myös keskustelu suomalaisen metallimusiikin historiasta ja ilmiöstä, kun Raskas Suomi kokoaa yhteen kirjailijoita ja musiikin asiantuntijoita. Pääkirjaston Draama-salissa Ari Elo, Jukka Kittilä, Juuso Määttänen ja Marko Hautala pohtivat metallin asemaa suomalaisessa kulttuurissa. Iltaa voi jatkaa ravintola Pataässässä yleisölle avoimessa hevikaraokessa klo 21 alkaen.

Monia keskusteluja pääkirjaston Draama-salissa

Lauantain 14.11. ohjelmassa keskustellaan muun muassa kirjallisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä, informaatiovaikuttamisesta sekä uskonnosta ja maailmankatsomuksista. Toimittajat ja tietokirjailijat Jessikka Aro ja Erkka Mikkonen keskustelevat Hanna Hietikon johdolla, ja Kjell Westö ja Olli Jalonen Seppo Puttosen kanssa. Tietokirjailija ja teologi Ville Mäkipelto sekä toimittaja Tuomas Enbuske kohtaavat myös lavalla päivän loppupuolella.

Draama-salissa puhutaan lauantaina myös runouden heijastuksista. Juuli Niemi ja Saila Susiluoto ovat ehdolla vuoden puhuttelevimman runokirjan Tanssiva karhu -palkinnon saajiksi. Keskustelua johtaa Vesa Rantama.

Lisäksi perjantaina 13.11. Draama-salissa kuullaan keskustelu otsikolla Österbottnisk renässans. Pohjanmaan rannikko on viime vuosina noussut vahvasti esiin ruotsinkielisen kirjallisuuden kentällä. Kirjailijat Ulrika Hansson, Axel Åhman, Ellen Strömberg ja Ralf Andtbacka pohtivat, mistä ilmiössä on kyse. Keskustelua johtaa tutkija Julia Tidigs.

Vaasa LittFest on vuodesta 2001 järjestetty kaksikielinen kirjallisuustapahtuma, joka tarjoaa kohtaamisia kirjallisuuden tekijöiden ja lukijoiden välillä sekä nostaa esiin suomalaisen ja pohjoismaisen kirjallisuuden ajankohtaisia ilmiöitä.

Katso koko ohjelma: vaasa.fi/littfest