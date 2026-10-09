Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoima-alueiden ja niiden sähkönsiirron YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
9.10.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmänsä Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoima-alueiden ja niiden sähkönsiirron (Puolanka) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 uuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään noin 12 kilometrin etäisyydelle Puolangan keskustaajamasta, sen eteläpuolelle. 30–40 kilometrin etäisyydellä hankkeen tuulivoimaloista sijaitsevat Vaalan, Hyrynsalmen, Ristijärven ja Paltamon keskustaajamat. Hanke kattaa kokonaisuudessaan noin 3376 hehtaarin laajuisen alan, josta Koirakankaan osuus on 1209 hehtaaria ja Hirvivaara-Murtiovaaran 2167 hehtaaria. Hankkeen tuulivoima-alueet ovat pääosin metsätalousaluetta ja niiden maa-alat ovat pääosin Suomen valtion omistuksessa.
Hanke koostuu tuulivoima-alueiden lisäksi sähkönsiirrosta, joka toteutettaisiin 400 kV voimajohdolla. Hanke on suunniteltu liitettävän valtakunnanverkkoon Nuojuankankaan ja Seitenoikean välille rakennettavan uuden 400+110 kV linjan varrelle suunnitellun sähköaseman kautta. Sähköasema sijoittuisi joko hankkeen tuulivoima-alueiden lounais- tai kaakkoispuolelle.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle yhdeksän lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 57 allekirjoittajaa.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat luontoon, linnustoon, metsäpeuraan ja vesistöön sekä argeologiseen kulttuuriperintöön, maisemaan ja viihtyvyyteen
Hankkeesta aiheutuu mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia pesimälinnustoon, erityisesti petolinnustoon. Lisäksi merkittäviä vaikutuksia voi aiheutua maisemaan, viihtyvyyteen, arkeologiseen kulttuuriperintöön, useisiin luontokohteisiin, metsäpeuraan, pintavesiin ja sähkönsiirtoreiteillä myös pohjavesiin. Vaikutusten merkittävyys voimistuu useissa tapauksissa muiden lähialueen hankkeiden yhteisvaikutusten vuoksi. Vaikutuksia on mahdollista lieventää jatkosuunnittelussa.
Arviointiselostus sekä Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta
www.ymparisto.fi/koirakangashirvi-murtiovaaratuulivoimayva.
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Yhteyshenkilöt
Pirkko-Liisa KantolaylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 525 5675etunimi.sukunimi@lvv.fi
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