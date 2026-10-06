Suomi valmistautuu ottamaan käyttöön kansalaisuuskokeen – oppimateriaalit julkaistaan vuodenvaihteessa
9.10.2026 09:00:11 EEST | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Suomen kansalaisuuslaki tiukentuu 1.1.2027 alkaen. Jatkossa hakijan tulee osoittaa, että hänellä on riittävästi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.
– Kansalaisuuskoe on yksi hallituskauden merkittävistä maahanmuuttokokonaisuuden uudistuksista. Kansalaisuuden saamista on tiukennettu tällä kaudella useaan eri otteeseen, ja kansalaisuuskokeen käyttöönotto on viimeinen osa tätä uudistamista. Aiemmin muutoksia on jo tehty esimerkiksi asumisaikaa ja toimeentuloedellytystä koskevaan sääntelyyn, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela kertoo.
Kansalaisuutta hakevan pitää osoittaa riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tämän voi osoittaa kansalaisuuskokeella tai Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Edellytys koskee 18–64-vuotiaita hakijoita, ja sitä aletaan soveltaa 1.3.2027 ja sen jälkeen jätettäviin kansalaisuushakemuksiin.
Maahanmuuttoviraston vastuulla ovat sekä kansalaisuuskokeen hallinnointi että sen käytännön toteutukseen liittyvät tehtävät, kuten koetilaisuuksien järjestelyt ja valvonta.
– Vastaavanlaisia kansalaisuuskokeita on käytössä esimerkiksi muissakin Pohjoismaissa. Kokeen valmistelut ovat edenneet virastossa hyvin. Uudistus on merkittävä ennen kaikkea asiakkaillemme, joiden tulee täyttää jatkossa täysin uusi edellytys, Haahtela kertoo.
Maahanmuuttovirasto alkaa järjestää kansalaisuuskokeita eri puolilla Suomea keväällä 2027. Koetilaisuuksiin voi osallistua pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Maahanmuuttovirasto julkaisee ensimmäisten koepäivien aikataulut viimeistään vuodenvaihteessa. Samalla julkaistaan kokeen oppimateriaali sekä verkkosivut, joilla ohjeistetaan muun muassa kokeeseen ilmoittautuminen ja koetilaisuuksissa toimiminen.
Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto
Maahanmuuttoviraston kilpailutuksessa kansalaisuuskokeen laatijaksi valikoitui Helsingin yliopisto, joka valmistelee parhaillaan kansalaisuuskokeen oppimateriaalia ja koesisältöä. Oppimateriaalin ja kokeen laatii yliopistolla useista eri asiantuntijoista koostuva työryhmä.
Kansalaisuuskoe toteutetaan monivalintakokeena. Sen kysymykset koskevat esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan keskeistä lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa sekä Suomen historiaa ja kulttuuria.
Kokeeseen valmistava itseopiskelumateriaali tullaan julkaisemaan Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.
– Yhteinen ja avoimesti saatavilla oleva oppimateriaali varmistaa, että koe on kaikille Suomen kansalaisuutta hakeville tasapuolinen, Haahtela sanoo.
Noin puolet EU-maista edellyttää yhteiskuntatiedon osoittamista kansalaisuuskokeella tai jollakin muulla tavalla. Kansalaisuuskoe on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
Kansalaisuushakemusten määrä kasvanut ennen uudistusten voimaantuloa
Kansalaisuushakemusten määrä kasvoi merkittävästi vuoteen 2024 saakka. Lisäksi moni asiakas on hakenut kansalaisuutta ennen aiempien muutosten voimaantuloa, mikä on aiheuttanut hakemuspiikkejä. Kansalaisuushakemuksia on tullut Maahanmuuttovirastolle käsiteltäväksi yhteensä n. 46 600 vuosina 2023–2025.
Hakemusmäärän aiempien vuosien suuri kasvu on valitettavasti aiheuttanut sen, että moni asiakas joutuu odottamaan päätöstä pidemmän aikaa. Virasto tekee jatkuvasti toimenpiteitä kansalaisuushakemusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi.
Lisätietoa medialle
- Sisäministeriön tiedote:Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön vuoden 2027 alussa (intermin.fi)
- Verkkosivu: Suomen kansalaisuus | Maahanmuuttovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Soittopyynnöt: Maahanmuuttoviraston viestintä, puh. 0295 433 037, s-posti: media@migri.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maahanmuuttovirasto
Laittomasti maassa oleskelevia työllistäneille työnantajille määrätty seuraamusmaksuja6.10.2026 11:00:14 EEST | Tiedote
Maahanmuuttovirasto voi määrätä seuraamusmaksun työnantajalle, joka työllistää laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Virasto on kesällä 2026 määrännyt seuraamusmaksun kuudelle työnantajalle. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.
Maahanmuuttovirasto on tehnyt ensimmäiset päätökset pidättäytyä lupien myöntämisestä luonnonmarja-alan työnantajille6.8.2026 11:15:24 EEST | Tiedote
Maahanmuuttovirasto on tehnyt ensimmäiset pidättäytymiset lupien myöntämisestä luonnonmarja-alalle rekrytoiville työnantajille. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi rekrytoida kolmannesta maasta työntekijöitä määräaikana. Syynä pidättäytymispäätöksiin ovat kyseisiin työnantajiin liittyvät epäselvyydet ja laiminlyönnit.
Kaikki turvapaikkahakemukset käsitellään EU:ssa yhteisten kriteerien mukaisesti9.7.2026 10:00:29 EEST | Tiedote
Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua venäläisten turvapaikkahakemuksista sekä Maahanmuuttoviraston niihin tekemistä päätöksistä ja niiden perusteista. Venäjän kansalaisten turvapaikkahakemusten käsittelyssä ei ole tapahtunut linjausmuutoksia, jotka ohjaisivat myönteisten ja kielteisten päätösten jakaumaa.
Osittainen keskeytys iranilaisten hakijoiden turvapaikkapäätöksentekoon päättyy1.7.2026 10:00:16 EEST | Tiedote
Maahanmuuttovirasto keskeytti turvapaikkahakemusten päätöksenteon osittain helmikuussa 2026 Iranin turvallisuustilanteen muutosten vuoksi. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto on seurannut maan tilannetta ja kerännyt siitä tietoa. Kerätyn maatiedon perusteella virasto voi jatkaa kaikkien iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä.
Maahanmuuton tulevaisuusarviot: työperusteisiin oleskelulupiin odotetaan kasvua, opiskelijoiden määrä laskussa29.6.2026 11:00:22 EEST | Tiedote
Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa vuoden 2026 ja 2027 hakemusmääristä. Arviot kattavat kaikkien työntekijöiden, opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden ensimmäiset hakemukset sekä tilapäisen suojelun määrät.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme