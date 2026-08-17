Esirippu nousee 15.10. – BasBas Sirkus avaa ovensa Hakaniemessä
9.10.2026 08:00:00 EEST | Antilooppi Ky | Tiedote
Pitkänsillan pohjoispuolella päästään nauttimaan rakastetun BasBasin tunnelmasta, kun BasBas Sirkus avaa ovensa torstaina 15. lokakuuta Antiloopin Siltasaari 10:ssa. Ravintolan Treatery kutsuu poimimaan mukaan kahvin kylkiäisiä, vastaleivottua leipää, salaatteja ja muita herkkuja kotiin viemisiksi. Sirkuksen Eateryssa taas pääsee nauttimaan lounaasta ja konstailemattomasta bistroruoasta.
Vielä 1900-luvun alussa nykyinen Paasivuorenpuistikko tunnettiin Sirkuspuistona, jonne kiertävät sirkukset ja tivolit pystyttivät iloa ja elämyksiä tarjoilevat telttansa.
Nyt BasBas-ravintoloitsijat valmistautuvat puhaltamaan tuon belle époquen kepeän ja kuplivan hengen uudelleen eloon tuomalla Hakaniementorin kupeessa sijaitsevan puiston laidalle BasBas Sirkuksen monenkirjavan ruokatarjonnan sekä kodikkaan härdellin.
”Meidän maailmassamme elämän perusasiat ovat hyvä ruoka ja hyvä tunnelma, leipä ja sirkushuvit, keittiön lämpö ja ripaus taikapölyä. Niiden ympärille BasBas Sirkus rakentuu”, kuvailevat ravintolan omistajiin kuuluvat Noora Sipilä ja Nicolas Thieulon.
Ravintolapäällikkö Maija Ijäs jatkaa: ”Ravintolasta tulee niin upea! Meillä on koossa monipäinen ja moninainen joukko ammattilaisia aloittamassa BasBas Sirkus -härdelliä Siltasaaressa. Olen onnellinen ja etuoikeutettu tirehtööri – tässä poppoossa on hurja määrä persoonallisuutta ja energiaa.”
Herkut mukaan Treaterystä
Treatery on BasBas Sirkuksen herkkupuoti ja leipäkauppa. Sieltä voi napata mukaansa paikan päällä leivottua leipää, suolaisia ja makeita leivonnaisia, tuorepuristettuja mehuja ja kahveja, tuorepastaa tai vaikkapa BasBasin keittiön herkullisia kastikkeita kotikokkailuun. Arkisin tarjolla on myös täytettyjä leipiä ja salaatteja.
Illan tullen Treatery muuttuu tunnelmalliseksi kohtaamispaikaksi, johon voi poiketa ilman varausta lasilliselle tai cocktailille. Juoman seuraksi voi tilata ravintolan listalta pientä purtavaa tai vaikka kokonaisen menun.
Sirkuksen yhteydessä toimivat myös BasBasin oma leipomo ja pastatehdas, jotka palvelevat kaikkia BasBas-ravintoloita ja taikovat päivittäin tuoretta täytettä Treateryn tiskille.
Eatery kutsuu istahtamaan pöytään
BasBas Sirkuksen Eatery on auki joka päivä ja tarjoilee maanantaista perjantaihin lounasta ilman pöytävarausta. Listalta löytyy aina kaksi erilaista salaattia, pastaa ja burgeria.
Iltaisin ja viikonloppuisin pöytiin katetaan BasBas-henkistä simppeliä, raikasta ja helposti jaettavaa bistroruokaa. Ruokalistalla näkyy erityisesti ravintoloitsijoiden rakkaus pastaan sekä samassa tilassa olevan oman leipomon tuomat mahdollisuudet.
BasBas Sirkuksen myötä Hakaniemi saa uuden korttelibistron ja ainutlaatuisen kohtaamispaikan, jossa nautitaan konstailemattomasta ruoasta, lämpimästä tunnelmasta ja hyvistä hetkistä yhdessä. Juuri tällaisia kiinnostavia palveluita Antilooppi haluaa tuoda kiinteistöjensä ympärille. Ne ovat tärkeä osa elävää työympäristöä ja samalla koko alueen vetovoimaa.
”Parhaat palvelut eivät palvele vain kiinteistön käyttäjiä – ne rakentavat koko paikan identiteettiä. BasBas Sirkus vahvistaa koko Hakaniemen asemaa kiinnostavana kohtaamispaikkana ja tuo alueelle aivan uudenlaista energiaa. Meille tämä konkretisoi hyvin sitä, että vetovoima syntyy laadukkaiden tilojen lisäksi kiinnostavista palveluista, vahvoista toimijoista ja siitä, mitä kiinteistössä ja sen ympärillä tapahtuu. Kun ihmisillä on syitä tulla paikalle ja viihtyä, syntyy samalla elävämpää ja kiinnostavampaa kaupunkiympäristöä”, sanoo Antiloopin apulaisjohtaja Juha Mäkelä.
”BasBas Sirkus ilmentää erinomaisesti sitä, millaista kaupunkia haluamme olla mukana rakentamassa. Se vahvistaa kaikkea sitä, mikä tekee Hakaniemen alueesta erityisen. Olemme erittäin iloisia saadessamme BasBas Sirkuksen osaksi Siltasaari 10:n yhteisöä – lämpimästi tervetuloa!”, päättää Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
BasBas
Nicolas Thieulon
040 511 2962
niki@basbas.fi
BasBas Sirkuksen löydät:
facebook.com/basbassirkus
@basbassirkus
Antilooppi
Tuomas Sahi, CEO
tuomas.sahi@antilooppi.fi
0400 907 877
Juha Mäkelä, Apulaisjohtaja, Kauppa & Palvelut
juha.makela@antilooppi.fi
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Antilooppi on suomalainen toimistokiinteistöihin keskittynyt vastuullinen kiinteistönomistaja. Kehitämme omistamiamme kohteita vastuullisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa – meille on erityisen tärkeää kehittää paitsi kiinteistöä myös sen palveluja ja lähialueita entistä toimivammaksi. Tunnetuimpia Antiloopin kiinteistöistä ovat Ympyrätalo ja historiallinen entinen HOK Elannon kiinteistö Siltasaari 10 ja muut Hakaniemen ja Hämeentien maamerkkirakennukset, Merikortteli Punavuoressa sekä Kiilakortteli Ruoholahdessa. Kaikkiaan meillä on vuokrattavaa tilaa noin 400 000 m2. euroa. Antiloopin omistavat suomalainen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö AMF Tjänstepension AB.
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