Kuntaliitto pettyi hallitukseen: Kunnille tulossa jälleen miljoonakustannukset aiheuttava uusi tehtävä
8.10.2026 15:21:39 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Hallituksen lakiesitys uuden hankintatietovarannon käyttöönotosta eteni tänään 8.10.2026 yllättäen eduskunnan käsiteltäväksi. Esityksen mukaan kuntien tulisi alkaa toimittaa hankintoihin liittyviä ostolaskutietojaan kokonaan uuteen järjestelmään.
– Kannatamme hallituksen tavoin julkisten hankintojen datan avaamista, mutta nyt eduskunta saa käsiteltäväkseen monin tavoin hyvin ongelmallisen lakiesityksen, jossa kuntien tehtäviä lisätään jälleen ilman, että tähän on varattu rahoitusta, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kiteyttää.
– Kunnat ovat jo laajasti julkaisseet ostolaskutietojaan eri kanavissa. Hankintatietovarannon vuoksi jokaisessa kunnassa ja kaupungissa tulisi muuttaa ostolaskujen käsittelyä ja tähän liittyviä järjestelmiä.
Etenkin pienet kunnat joutuvat muutoksen myötä uudistamaan järjestelmiään merkittävästi, vaikka niiden resurssit ovat vähäiset ja kunnan saavuttama hyöty uudesta alustasta jää heikoksi. Suurille kaupungeille uudistus aiheuttaa paljon työtä, vaikka niillä onkin lähtökohtaisesti osaamista ja resursseja laskutuskäytäntöjen muuttamiseen.
Hallituksen esityksessä on arvioitu, että muutoksesta seuraavat kertaluonteiset kulut ovat kunnille noin 12 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kunnille koituisi jatkuvia kuluja 10 miljoonan euron edestä seuraavan viiden vuoden aikana.
Kunta- ja alueministeri Annakaisa Ikonen lupasi tiedotustilaisuudessaan 8. lokakuuta, että kunnille ja hyvinvointialueille korvattavia kustannuksia voitaisiin jollain aikavälillä korvata yhteensä 10 miljoonan euron edestä. Eduskuntaan etenevässä hallituksen esityksessä todetaan, että kuntien kustannusten korvaamisesta päätetään vasta vuoden 2027 talousarviossa.
– Olemme hyvin huolestuneita, että kunnat saavat jälleen uuden tehtävän, mutta sen rahoitus näyttää vielä epävarmalta ja alimitoitetulta. Rahoituksesta tulee sopia osana lakiehdotuksen käsittelyä, Timo Reina edellyttää.
Reina muistuttaa, että Orpon hallitusohjelmassa kunnille luvattiin normien purkua, lisää paikallista päätösvaltaa sekä kuntien valtionosuusjärjestelmän remonttia ja kiinteistöveron arvostamisperusteiden uudistamista. Lisäksi hallitusohjelmassa on luvattu, että jos kunnille säädetään uusia tehtäviä, niiden rahoitus turvataan täysimääräisesti.
– Tosiasiassa kaikki isot uudistukset ovat kaatuneet, mutta niiden sijasta kunnille on kasattu uusia tehtäviä, leikattu rahoitusta sekä vaikeutettu niiden toimintaa esimerkiksi uudistamalla hankintalaki laajasta vastustuksesta huolimatta, Timo Reina toteaa.
Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Johtava juristi Eeva-Riitta Högnäs, p. 041 506 3414
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Yhteyshenkilöt
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
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