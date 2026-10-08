YEL-esitys parantunut: Ajantasaisemmat tulotiedot käyttöön – rahastoinnin valmistelu aloitettava tällä hallituskaudella
8.10.2026 15:33:29 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssiala pitää hyvänä uudistusta, jossa yrittäjän ansiotulojen määrittämiseen käytetään ajantasaisempia tietoja.
- Vahvistetun verotuksen tiedot perustuvat pahimmillaan yli vuoden ikäisiin tietoihin.
- Hallituksen esityksessä lain voimaantulosäännöksiä on muutettu parempaan suuntaan.
- YELin rahastoinnin aloittamista on syytä selvittää.
- Rahastointi tasapainottaisi pitkällä aikavälillä järjestelmän rahoitusta ja vähentäisi valtion roolia.
Yrittäjien eläkevakuutukseen (YEL) on tulossa eläkemaksujen määräytymistä parantava muutos. Uudistuksessa yrittäjien ansiotulona käytettäisiin tulorekisteristä saatavia tietoja. Hallituksen alkuperäisessä lakiluonnoksessa ansiotulona käytettäisiin viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotietoa. Verotietojen käytössä on se ongelma, että ne perustuvat pahimmillaan yli vuoden ikäisiin tietoihin. Tulorekisterin tiedot ovat ajantasaisemmat. Käytännössä muutos koskee osakeyhtiöyrittäjiä.
Yrittäjä saisi edelleen päättää, perustuuko YEL-maksu laskennalliseen työtuloon vai todellisiin ansiotuloihin. Tällä hetkellä maksut perustuvat eläkelaitoksen vahvistamaan työtuloon eli arvioon yrittäjän työpanoksesta.
”Mahdollisimman ajantasaisten ansiotulojen käyttö toivottavasti vahvistaa yrittäjien luottamusta järjestelmään ja lisää yrittäjän omaa vastuuta eläkevakuuttamisestaan”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Mikko Kuusela.
Rahastointi olisi pitkän tähtäimen ratkaisu
YEL-järjestelmän rahoitus ei ole kestävällä pohjalla, vaan valtio paikkaa jo nyt järjestelmän rahoitusaukkoa vuosittain yli puolella miljardilla eurolla. Vastikään tehdyn uudistuksen myötä valtion rahoitustaakka kasvaa entisestään noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa.
Pitkän aikavälin ratkaisu tähän olisi rahastoinnin aloittaminen samaan tapaan kuin palkansaajia koskevassa TyEL-järjestelmässä. Kuuselan mukaan rahastoinnin aloittamista olisi syytä selvittää mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.
”YELin rahastointi ei ole mikään pikaratkaisu valtiontalouden paikkaamiseen vaan pitkä tie. Siitä hyötyisivät muutaman kymmenen vuoden kuluttua paitsi yrittäjät, myös yhteiskunta, kun budjetista ei tarvitsisi enää pumpata varoja yrittäjäeläkkeisiin.”
Palkansaajien työeläkejärjestelmässä rahastointimalli on käytössä ja toimii hyvin. Järjestelmä on tasapainossa, ja työeläkkeiden rahoitusnäkymät ovat Eläketurvakeskuksen kesäkuussa julkaisemien laskelmien mukaan aiempaa paremmat.
Yhteyshenkilöt
Mikko KuuselaJohtaja, työeläkeasiatPuh:+358 50 521 8028mikko.kuusela@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
EU:n valtiovarainministerit käsittelevät rahoitusmarkkinoita – Finanssiala vetoaa Purraan: Suomen ajettava ponnekkaammin omaa etuaan ja Euroopan kilpailukykyä8.10.2026 08:57:28 EEST | Tiedote
Suomen on EU-pöydissä ajettava ennakkoluulottomia uudistusehdotuksia, jotka parantavat eurooppalaisen pankkisektorin kilpailukykyä. EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat Luxemburgissa torstaina ja perjantaina eri kokoonpanoilla.
Etla laski: Valtio ei juuri menetä verotuloja, jos osakesäästötili laajennetaan rahastoihin1.10.2026 06:01:00 EEST | Tiedote
Jos kuluttaja voisi siirtää rahastosäästöjään rahastosta toiseen ilman verojen välitöntä realisoitumista, rahastojen kilpailu kiristyisi ja korkoa korolle -vaikutus vahvistuisi. Pienemmät kulut ja mahdollisuus muokata sijoituksia kasvattaisivat sijoittajan tuottoa, ja varoja lunastettaessa myös verottaja saisi suuremmat verotulot korkoineen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on laskenut, millaisia verotuottovaikutuksia aiheutuisi, mikäli osakesäästötilin kautta voisi sijoittaa myös rahastoihin. Vaikutukset arvioitiin laskennassa vähäisiksi. Hintalapun laskenta on vaikeaa. Etla on keskittynyt selvityksessään tuotto-osuusrahastoihin, joissa verotuottovaikutuksia voidaan arvioida tiettyjen oletusten avulla. Valtaosa yksityishenkilöiden suosimista rahastoista on kuitenkin niin sanottuja kasvuosuusrahastoja, jotka eivät maksa sijoittajalle tuottoa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan selvityksen tilasi Finanssiala ry.
Suomalaisilta yritettiin alkuvuonna huijata 60 miljoonaa euroa – huijausyritysten lukumäärät hurjassa kasvussa17.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisilta yritettiin huijata 60 miljoonan edestä rahaa vuoden 2026 ensimmäisellä puolikkaalla. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan 31,7 miljoonaa euroa huijattuja maksuja. Rikollisille päätyi siten 28,3 miljoonaa euroa huijattuja varoja. Koko vuonna 2025 suomalaisilta yritettiin huijata rahaa 148 miljoonan euron edestä. Huijausyritysten lukumäärät kasvoivat alkuvuonna lähes kolmanneksella verrattuna vuoden 2025 vastaavan aikaan.
Rajoittamaton määrä yritystilejä lisää rahanpesun ja veronkierron uhkaa – pankkien velvollisuus tilien avaamiseen on rajattava yhteen per asiakas12.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Asiakkaiden palveleminen myös tiliasioissa on pankkien keskeistä liiketoimintaa. Vapaaehtoisesti tilejä avataan jatkossakin tarpeen mukaan. Pankkien lakiin perustuva velvollisuus avata yritysasiakkaille perusmaksutilejä tulee kuitenkin rajata yhteen tiliin. Ehdoton velvoite avata asiakkaille useampia tilejä edesauttaa pankkijärjestelmän käyttöä rikollisiin tarkoituksiin. Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti alkuvuodesta, että oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan yksityishenkilöiden ohella yrityksiä ja muita yhteisöjä. Työryhmän mietintö on menossa eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina.
Pankinjohtajien odotukset ylittyivät – sekä kotitalouksien että yritysten luotonkysyntä piristyi kesällä selvästi11.9.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Kotitalouksien luotonkysyntä piristyi kesän aikana selvästi, ilmenee Finanssiala ry:n tuoreesta Pankkibarometrista. Kotitalouksien kysyntä ylitti pankinjohtajien odotukset ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Myös yritykset ovat loppukesän aikana kysyneet luottoja selvästi enemmän kuin viime vuonna. Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan. Vastaajien mukaan asuntokaupan vauhdittamisessa keskeisessä roolissa olisivat kotitalouksien luottamuksen parantaminen, työllisyyden kasvu ja korkotason aleneminen. FA kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Vastaajina on muun muassa pankin- ja konttorinjohtajia, konttorien esihenkilöitä ja luottopäälliköitä. Barometrikysely lähetetään seuraaville pankeille: Nordea, OP Pohjola, Danske Bank, Aktia Pankki, Säästöpankkiryhmä, POP Pankki -ryhmä, Ålandsbanken, Oma Säästöpankki, Hypo, SEB ja S-Pankki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme