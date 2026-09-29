Mounjaro®-valmisteelle ei rajoitettua peruskorvattavuutta
8.10.2026 16:00:56 EEST | Eli Lilly and Company | Tiedote
Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) hylkäsi kokouksessaan 8. lokakuuta 2026 tekemällään päätöksellä hakemuksen Mounjaro®-valmisteen (vaikuttava aine tirtsepatidi) rajoitetun peruskorvattavuuden vahvistamiseksi.
Kokouspäätökset HILAn sivuilla:
2026 - Lääkkeiden hintalautakunta
Laakkeiden-hintalautakunnan-kokous-8.10.2026.xlsx
Aiheesta voi antaa haastattelun:
- Professori Kirsi Pietiläinen, Helsingin yliopisto
puh. 050 599 229, kirsi.pietilainen@helsinki.fi
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Yhteyshenkilöt
Karoliina HeimoRud Pedersen Finland (Lillyn viestintäkumppani Suomessa)Puh:040 509 0437karoliina.heimo@rudpedersen.com
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