Syyslomalla lapsi voi olla pidempään yksin kotona – käy turvallisuusasiat läpi etukäteen
8.10.2026 16:27:25 EEST | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote
Syyslomalla moni koululainen viettää tavallista pidempiä aikoja kotona ilman aikuista. Välipalaa tehdään itse, ja myös pienistä tapaturmista voi joutua selviytymään omin neuvoin. Ennen lomaa on hyvä käydä lapsen tai nuoren kanssa läpi, miten kotona toimitaan, jos jotain sattuu.
Tietääkö lapsesi, missä sammutuspeite ja ensiaputarvikkeet ovat? Entä mitä pitää tehdä, jos palovaroitin alkaa soida? Ja milloin täytyy soittaa hätänumeroon?
Ota paloturvallisuus puheeksi ruuanlaitossa
Jos lapsi tai nuori tekee yksin ruokaa tai lämmittää välipalaa, sopikaa etukäteen, mitä laitteita hän saa käyttää. Näytä, miten laitteita käytetään turvallisesti.
Samalla on sopiva hetki näyttää, missä sammutuspeite tai muut kodin alkusammutusvälineet ovat ja miten niitä käytetään. Sammutuspeitettä voidaan käyttää esimerkiksi liedellä alkaneen palon tukahduttamiseen. Muista kuitenkin, että rasvapaloa ei saa sammuttaa vedellä.
Alkusammutusta voi yrittää omien kykyjen mukaan palon alkuvaiheessa oma turvallisuus huomioiden.
Syysloman alla on samalla hyvä hetki testata, että palovaroittimet toimivat oikein ja niissä on tuoreet paristot.
Mitä tehdään, jos palovaroitin soi?
Palovaroittimen ääni ja toiminta kannattaa käydä lasten kanssa läpi jo etukäteen. Palovaroittimen ääneen tulee aina reagoida vakavissaan, vaikka aiemmin olisikin tullut aiheettomia hälytyksiä, esimerkiksi ruuanlaitosta.
Jos asunnossa on savua tai tulipalo, tärkeintä on poistua mahdollisimman nopeasti. Kerrostaloissa hissiä ei tulipalon sattuessa saa käyttää, vaan poistumisen tulee tapahtua portaita pitkin.
Muita asunnossa olevia varoitetaan, jos se onnistuu turvallisesti. Ovet on hyvä sulkea mennessään ja tavaroita ei saa jäädä keräämään.
Perheen kanssa kannattaa sopia yhteinen kokoontumispaikka kodin ulkopuolelle. Hätäpuhelu tehdään turvallisesta paikasta.
Jos palo on jossain muussa kerrostalon asunnossa, savuiseen rappukäytävään ei saa mennä. Tällöin turvallisinta on odottaa apua omassa kodissa ja pitää ovet suljettuina.
Löytyvätkö ensiaputarvikkeet tarvittaessa?
Monessa kodissa ensiaputarvikkeiden paikka on aikuisille itsestään selvä, mutta lapsi ei välttämättä tiedä, missä niitä säilytetään. Lomatouhuissa pienten naarmujen ja ruhjeiden paikkaamiselle on kuitenkin usein tarvetta.
Näytä lapselle ensiaputarvikkeiden paikka ja käykää samalla läpi, kuinka niitä käytetään. Laastarin tai sideharson käyttöä voi tarvittaessa myös harjoitella yhdessä.
Käytä harkintaa ikätason mukaan siinä, millaisia ensiaputarvikkeita jätät lapsen saataville. Lääkkeet ja muut mahdollisesti vaaralliset aineet tulee joka tapauksessa säilyttää lasten ulottumattomissa.
Hätänumeroon saa soittaa, kun apua tarvitaan nopeasti
Lapsen kanssa kannattaa puhua myös siitä, millaisessa tilanteessa soitetaan hätänumeroon 112.
Hätänumeroon soitetaan kiireellisessä hätätilanteessa, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tulipalo, vakava tapaturma, äkillinen sairaskohtaus tai se, että joku on tajuton tai muuten tarvitsee nopeasti apua.
Jos epäröi pitääkö soittaa, kannattaa soittaa.
Jos lapsi joutuu soittamaan hätänumeroon, hänen ei tarvitse osata itse arvioida tarkasti, millaista apua tarvitaan. Hätäkeskuspäivystäjä kysyy tilanteesta ja antaa toimintaohjeita.
Lapsen olisi hyvä tietää kotiosoitteensa. Hätäpuhelussa tärkeintä on kertoa, mitä on tapahtunut ja missä apua tarvitaan, ja vastata päivystäjän kysymyksiin. Hätäpuhelua ei saa lopettaa ennen kuin siihen on saanut luvan.
Käy turvallisuusasiat läpi lapsen kanssa
Turvallisuusasioiden läpikäymiseen ei tarvita pitkää keskustelua. Lapsen kanssa yhdessä tehtävä turvallisuuskierros on käytännöllinen ja opettavainen tapa tutustua oman asuinympäristön turvallisuuteen.
”Kun asiat on käyty lapsen kanssa läpi etukäteen, on toiminta tositilanteessa nopeampaa ja voidaan välttyä suuremmiltakin ongelmilta", kannustaa johtava palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen.
Samalla tulee myös käytyä läpi missä sijaitsevat ensiaputarvikkeet, sammutuspeite sekä käytössä olevat vaihtoehtoiset poistumisreitit.
Tulipalotilanteessa aikaa reagoimiseen ja toimimiseen jää 3-4 minuuttia. Tositilanteessa alkusammutuskaluston löytäminen, poistumisteiden tunteminen ja oikeiden toimintatapojen osaaminen ovat ratkaisevan tärkeitä.
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Yhteyshenkilöt
Jarkko JääskeläinenJohtava palotarkastajaOnnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvontatehtävätPuh:0405682445jarkko.jaaskelainen@pelastustoimi.fi
Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
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