SDP:n Paula Werning: Eläkeläisten kurittamiselle on tultava stoppi
8.10.2026 16:32:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Orpon hallituksen politiikka on vienyt erityisesti pienituloisten eläkeläisten asemaa täysin väärään suuntaan. SDP:n Paula Werning muistuttaa, että hallituksen tekemät leikkaukset ja maksujen korotukset kasaantuvat usein samojen ihmisten maksettaviksi. Hän vaatii hallitusta lopettamaan eläkeläisten toimeentulon jatkuvan kiristämisen.
– Pienellä eläkkeellä elävälle jokainen euro on tärkeä. Kun lääkkeet, hoiva ja asuminen kallistuvat, ei hallitus voi samaan aikaan heikentää eläkeläisten toimeentuloa. Monella eläkeläisellä rahat ovat jo valmiiksi tiukilla, eikä arjessa ole enää mistä säästää. Ihmisarvoinen vanhuus ei saa olla säästökohde, Werning sanoo.
Werning muistuttaa, että hallitus on korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kasvattanut lääkekustannuksia ja heikentänyt eläkkeensaajan asumistukea.
– Hallitus tuntuu unohtavan, että kun joka suunnasta otetaan vähän lisää, pienestä eläkkeestä ei lopulta jää juuri mitään käteen. Ei ikäihmisen arki voi olla jatkuvaa senttien laskemista ja huolta siitä, riittävätkö rahat, Werning huomauttaa.
Erityisen huolissaan hän on pienituloisista eläkeläisistä, joille jo yksittäinen ylimääräinen meno voi tarkoittaa tinkimistä välttämättömistä hankinnoista.
– Kenenkään ei pitäisi joutua vanhuudenpäivillään miettimään, onko varaa ostaa lääkkeitä vai ruokaa. Nämä eivät ole mitään ylellisyyksiä, vaan tavallisen elämän perustarpeita. Eläkeläisillä pitää olla oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen arkeen ilman jatkuvaa pelkoa toimeentulostaan, Werning painottaa.
Kyse on ennen kaikkea kokoomus ja perussuomalaisvetoisen hallituksen poliittisista arvovalinnoista.
– Tässä on lopulta kyse arvoista. SDP ei ole korottamassa pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta. Päinvastoin heidän ostovoimaansa suojataan. Kun rahaa löytyy hyvätuloisten veronkevennyksiin, mutta pienituloisen eläkeläisen arjesta etsitään jatkuvasti uusia säästöjä, kyse on tietoisista poliittisista arvovalinnoista. Meidän arvovalintamme on toinen: pienituloisen eläkeläisen euro pitää turvata. Eläkeläisten kurittamiselle on tultava stoppi, Werning päättää.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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