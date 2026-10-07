S-ryhmän tammi–syyskuun myynti kasvoi edellisvuodesta
12.10.2026 08:01:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti tammi–syyskuussa 2026 oli noin 11,2 miljardia euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 4,2 prosenttia. Vahvinta kehitys oli liikennekaupassa.
S-ryhmän marketkaupan veroton vähittäismyynti oli tammi–syyskuussa 8 240,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 1,2 prosenttia. Erityisen vahvasti myynti kasvoi ruoan verkkokaupassa ja Prisma.fi-verkkokaupassa.
– Marketkaupan vakaa kehitys jatkui, ja verkkokauppojen vetovoima oli edelleen vahvaa. Verkkokaupat saavat jatkuvasti uusia asiakkaita, ja sujuvat toimitustavat, kuten ruoan verkkokaupan pikatoimitukset, kasvattavat suosiotaan. Panostamme myös myymäläverkostoomme: syyskuussa avautui uusi Prisma Naantaliin, ja lokakuun alussa Prisman avajaisia juhlittiin Tuusulassa sekä Turussa Prisma Wiklundissa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.
Hankintoja tehtiin vuoden kolmannella kvartaalilla edelleen harkiten, vaikka kuluttajien luottamus on vahvistunut edellisvuodesta. Myös edellisvuotta viileämpi kesäsää heijastui myyntiin. Hellepäiville tyypillisten tuotteiden kuten jäätelöiden ja virvoitusjuomien sekä tuulettimien ja ulkolelujen kysyntä jäi hieman edellisvuodesta. Vastaavasti ostoskoriin valittiin edellisvuotta enemmän leivontaan, ruoanlaittoon, käsitöihin ja kuntoiluun liittyviä tuotteita.
Erikoiskaupassa Sokos.fi-verkkokaupan kasvu jatkui
S-ryhmän erikoiskaupan myynti oli tammi–syyskuussa 187 miljoonaa euroa. Myynti säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Kauppa kävi Emotion- ja Sokos-ketjuissa vilkkaasti etenkin kauneuden, kodin ja miesten pukeutumisen tuoteryhmissä. Asiakkaita kiinnosti myös Åhlénsin valikoiman laajeneminen kaikkiin Sokos-tavarataloihin elo–syyskuussa.
Koko vuoden kasvu-uralla olleen Sokos.fi-verkkokaupan myynti kehittyi vahvasti myös vuoden kolmannella kvartaalilla. Asiakkaita kiinnostaa verkkokaupan laajentunut valikoima, sujuva asiointi sekä ilmainen myymälänouto. Sokos.fi-verkkokaupasta tehdyt tilaukset voi noutaa jo 700 S-ryhmän toimipisteestä. Sokos laajentaa myös tavarataloverkostoaan, kun uusi Sokos aukeaa Seinäjoella marraskuussa.
Liikennekaupassa jatkui vahva kehitys
S-ryhmän liikennekaupan kokonaismyynti oli tammi–syyskuussa 1 793,1 miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisvuodesta 21,6 prosenttia. Erityisen vahvasti on kehittynyt sähkölatausten ja polttonesteiden myynti. Tieliikennemäärät ovat kuluvana vuonna mukailleet edellisvuoden tasoa. Loppukesän ja alkusyksyn aikana ne kuitenkin jäivät hieman edellisvuodesta.
Polttonesteiden myynnin kasvun taustalla on markkinahintojen nousun lisäksi liikenneasemien muuttunut markkinatilanne, jonka tukemana polttonesteiden myyntivolyymit ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta. Sähkölatausten myynnin kasvun taustalla ovat puolestaan liikenteen sähköistyminen ja investoinnit ABC-ketjun latausverkoston ja lataustehon kasvattamiseen. Latauskenttiä on jo yli 400 ympäri Suomen.
Myös autopesujen kauppa kävi vilkkaasti onnistuneiden kampanjoiden ja ABC-mobiilin tukemana. Asiointia helpottavan ABC-mobiilin käyttäjiä on jo yli 920 000. Myynnin suotuisaa kehitystä on kaikissa ABC-ketjun palveluissa vahvistanut myös yritysmyynnin kasvu.
Vilkas matkailukesä vauhditti matkailu- ja ravitsemiskauppaa
S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan tammi–syyskuun myynti kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja oli 634,1 miljoonaa euroa. Positiivista kehitystä siivitti vuoden kolmannella kvartaalilla hyvin sujunut kesäsesonki.
Kauppa kävi vilkkaasti erityisesti S-ryhmän hotelleissa. Heinäkuussa myynti ylsi kaikkien aikojen ennätykseen, ja vahvaa heinäkuuta seurasi vahva elokuu. Sekä kotimaisten että kansainvälisten yöpymisten määrä on kasvanut S-ryhmän hotelleissa markkinaa paremmin koko vuoden.
Myös S-ryhmän ravintoloiden myynti kasvoi tammi–syyskuussa edellisvuodesta verkoston uudistumisen ja matkailukaupan vahvan kesäkauden vauhdittamana. Kysyntä kasvoi kahviloiden ja nopean syömisen konseptien ohella juoma- ja seurusteluravintoloissa sekä ruokaravintoloissa.
Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti 1–9/2026
|Liiketoiminta-alue
|Myynti (milj. €)
|Muutos 1–9/2025 (%)
|Marketkauppa*
|8 240,2
|+1,2
|Liikennekauppa
|1 793,1
|+21,6
|Matkailu- ja ravitsemiskauppa*
|634,1
|+2,6
|Erikoiskauppa
|187,0
|-0,3
|Muut
|361,2
|+4,7
|S-ryhmä yhteensä
|11 215,6
|
+4,2
Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Prisman käyttötavarakaupan.
*Lukuun sisältyy myynti Virossa. Marketkaupan osalta myynti Virossa sisältyy lukuihin elokuuhun 2026 asti. Virossa toimiva AS Prisma Peremarket ja sen 13 Prisma-myymälää siirtyivät Coop Eestin omistukseen 1.9.2026 alkaen. S-ryhmän hotelliyhtiö AS Sokotelin toiminta Virossa jatkuu normaalisti.
Yhteyshenkilöt
Pääjohtaja Hannu Krook, SOK, p. 010 76 80200, hannu.krook(at)sok.fi
Johtaja, CFO, Jorma Vehviläinen, SOK, p. 010 76 80608, jorma.vehvilainen(at)sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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