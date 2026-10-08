Raaputusarpoja voi pian jälleen antaa lahjaksi

– Monissa perheissä on ollut perinteenä antaa esimerkiksi raaputusarpoja joululahjaksi. Tällöin on luonnollista, että myös lahjan saaja voi itse lunastaa mahdollisen voiton. Kyse on yksinkertaisesta ja järkevästä muutoksesta, sanoo kansanedustaja Christoffer Ingo.

Pakollisen tunnistautumisen voimaantulon jälkeen vuoden 2024 alussa vain raaputusarvan ostanut henkilö on voinut lunastaa mahdollisen voiton. Ehdotetun muutoksen myötä myös lahjaksi saadun arvan vastaanottaja voisi jatkossa lunastaa voiton itse. Voiton lunastajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä, mutta hänen ei tarvitse olla rekisteröitynyt pelaajaksi. Arvan ostajan tulee edelleen rekisteröityä pelaajaksi ja tunnistautua ostotilanteessa.

– RKP:lle on tärkeää korjata sääntöjä, jotka aiheuttavat tarpeetonta vaivaa ja hankaloittavat ihmisten arkea. Tässä saadaan käyttöön joustavampi ratkaisu samalla, kun vastuullisuudesta pidetään kiinni tunnistautumista ja ikärajoja koskevien vaatimusten avulla, Ingo toteaa.

Arpajaislain muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 30. kesäkuuta 2027 saakka. Tämän jälkeen mahdollisuus jatkuisi keskeytyksettä vastaavan muutoksen kautta uudessa rahapelilaissa, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta 2027.