Suomi pesee muun Euroopan Eurojackpotissa – 120 miljoonan euron jättipotin kohtalo selviää perjantaina
9.10.2026 07:00:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen tuore tilasto Eurojackpot-voitoista paljastaa suomalaisittain iloisen uutisen. Kun suurimpien voittojen kappalemäärät suhteutetaan väkilukuun, Suomi nousee ylivoimaiseksi ykköseksi sekä päävoitoissa että toisen voittoluokan voitoissa.
Vuodesta 2012 asti pelattu Eurojackpot on tuonut Suomeen koko historiansa aikana yhteensä 26 päävoittoa. Kun päävoittojen määrä suhteutetaan osallistujamaiden väkilukuun, Suomi on saanut noin 4,6 päävoittoa miljoonaa asukasta kohden. Tämä nostaa Suomen kaikista onnekkaimmaksi Eurojackpot-maaksi.
Suomi johtaa onnekkuustilastoa myös toisen voittoluokan osalta. Eurojackpotin toisen voittoluokan suurin voitto voi olla jopa 20 miljoonaa euroa. Toisen voittoluokan voittoja on Suomeen osunut vuosien varrella yhteensä 311 kappaletta.
- Tilastossa Suomi on selkeä kärkimaa. Voittojen määrää selittää osittain se, että suomalaiset ovat hyvin aktiivisia Eurojackpotin pelaajia. Suomi on ollut mukana pelissä sen ensimmäisestä arvonnasta lähtien, mikä myös kasvattaa kertynyttä voittomäärää, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Asukasluvun mukaan suhteutetussa päävoittojen onnekkuustilastossa hopealle nousee Slovenia ja kolmatta sijaa pitää Tanska.
Väkiluvultaan rikkain Saksa on saanut voittoja eniten. Päävoittoja on osunut Saksaan peräti 99 kappaletta ja toisen voittoluokan osumia 1 636 kappaletta. Kun nämä voittomäärät suhteutetaan väkilukuun, putoaa Saksa kuitenkin pois onnekkuustilaston kärkikahinoista.
- Pelaajilla on vallallaan käsitys, että päävoitot menevät aina Saksaan. Määrällisesti voittoja meneekin sinne usein, mutta löytyypä sieltä asukkaitakin noin 15 kertaa enemmän kuin Suomesta. Eurojackpot on myös Saksassa erittäin suosittu peli, Sundholm kertoo.
Entä mikä on tilanne rakkaalla naapurimaallamme Ruotsilla? Tilasto näyttää selkeän eron Suomen ja Ruotsin välillä.
- Suomi vie selkeästi tämän maaottelun. Eurojackpotin päävoittoja on osunut Ruotsiin vuosien varrella 10 kappaletta ja toisen voittoluokan voittoja 140 kappaletta. Onnekkuustilastossa näillä saavutetaan vasta sijat kuusi päävoittojen osalta ja yhdeksän toisen voittoluokan osalta, Sundholm paljastaa.
Neljä maata odottaa yhä ensimmäistä päävoittoa
Onnekkuuden lisäksi tilastot piirtävät myös toisenlaista tarinaa, sillä neljä maata odottaa yhä ensimmäistä Eurojackpotin päävoittoaan. Nämä maat ovat Islanti, Viro, Latvia ja Kreikka.
- Kreikka on tuorein osallistuja Eurojackpot-maiden joukossa. Maa tuli mukaan peliin vuoden 2024 lokakuussa, joten muut maat ovat jo pitkällä etumatkalla päävoittojen suhteen.
Vaikka Islanti ja Viro odottelevat vielä ensimmäistä päävoittoaan, on toisen voittoluokan osumia kertynyt kuitenkin runsaasti. Toisen voittoluokan suhteutetussa onnekkuustilastossa Viro löytyy sijalta 5 (29 voittoa) ja Islanti peräti pronssisijalta kahdellatoista voitollaan.
Perjantaina Eurojackpotissa on tarjolla pelin maksimipäävoitto 120 miljoonaa euroa. Toisen voittoluokan osumalle on myös luvassa jopa 20 miljoonan euron voitto.
- Jäämme jännityksellä odottamaan, löytyykö huikean suurelle potille perjantaina jo ottajaa jostain päin Eurooppaa. Mikäli voitto osuisi Suomeen, olisi kyseessä kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Eurojackpotin päävoittojen maaonnekkuus
|
Maa
|
Päävoittojen
|
Asukasluku
miljoonina
|
Päävoittojen kappalemäärä per miljoona asukasta
|
Päävoittojen onnekkuusranking
sijoitus
|
SUOMI
|
26
|
5,6
|
4,6
|
1
|
SLOVENIA
|
6
|
2,1
|
2,8
|
2
|
TANSKA
|
14
|
6
|
2,3
|
3
|
NORJA
|
9
|
5,6
|
1,6
|
4
|
SAKSA
|
99
|
84,5
|
1,2
|
5
|
RUOTSI
|
10
|
10,6
|
0,9
|
6
|
LIETTUA
|
2
|
2,9
|
0,7
|
7
|
UNKARI
|
4
|
9,6
|
0,4
|
8
|
SLOVAKIA
|
2
|
5,4
|
0,4
|
9
|
TSEKKI
|
4
|
10,9
|
0,4
|
10
|
KROATIA
|
1
|
3,9
|
0,3
|
11
|
PUOLA
|
8
|
36,7
|
0,2
|
12
|
ESPANJA
|
7
|
48,4
|
0,1
|
13
|
ALANKOMAAT
|
2
|
17,9
|
0,1
|
14
|
ITALIA
|
4
|
58,9
|
0,1
|
15
|
ISLANTI
|
0
|
0,4
|
0,0
|
16
|
VIRO
|
0
|
1,4
|
0,0
|
17
|
LATVIA
|
0
|
1,9
|
0,0
|
18
|
KREIKKA
|
0
|
10,4
|
0,0
|
19
Eurojackpotin toisen voittoluokan maaonnekkuus
|
Maa
|
5+1 voittojen
|
Asukasluku
|
5+1 voittojen kappalemäärä per miljoona asukasta
|
5+1 voittojen onnekkuusranking sijoitus
|
SUOMI
|
311
|
5,6
|
55,5
|
1
|
TANSKA
|
248
|
6
|
41,6
|
2
|
ISLANTI
|
12
|
0,4
|
31,4
|
3
|
NORJA
|
152
|
5,6
|
27,4
|
4
|
VIRO
|
29
|
1,4
|
21,2
|
5
|
SAKSA
|
1636
|
84,5
|
19,4
|
6
|
SLOVENIA
|
35
|
2,1
|
16,5
|
7
|
KROATIA
|
53
|
3,9
|
13,7
|
8
|
RUOTSI
|
140
|
10,6
|
13,3
|
9
|
SLOVAKIA
|
62
|
5,4
|
11,4
|
10
|
UNKARI
|
74
|
9,6
|
7,7
|
11
|
TSEKKI
|
66
|
10,9
|
6,1
|
12
|
LATVIA
|
9
|
1,9
|
4,8
|
13
|
LIETTUA
|
11
|
2,9
|
3,8
|
14
|
ALANKOMAAT
|
61
|
17,9
|
3,4
|
15
|
PUOLA
|
107
|
36,7
|
2,9
|
16
|
ESPANJA
|
119
|
48,4
|
2,5
|
17
|
ITALIA
|
79
|
58,9
|
1,3
|
18
|
KREIKKA
|
11
|
10,4
|
1,1
|
19
Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä
-
91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019 (50 osuuden porukka)
-
90 M€ Loimaa, kierros 6/2018 (5 osuuden porukka)
-
87 M€ Tampere, kierros 15/2017 (3 osuuden porukka)
-
74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
-
61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
-
58,3 M€ Kotka, kierros 30/2025
-
57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014 (10 osuuden porukka)
-
46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
-
46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
-
45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
-
45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021 (5 osuuden porukka)
-
41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
-
40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
-
38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
-
34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
-
29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
-
23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
-
23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
-
22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/202 (4 osuuden porukka)
-
21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
-
19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
-
18 M€ Espoo, kierros 46/2018
-
17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014 (10 osuuden porukka)
-
17,6 M€, Lappeenranta, kierros 5/2026
-
10 M€ Espoo kierros 19/2016
-
5 M€ Rusko, Savonlinna, Suonenjoki, Porvoo, Lahti, kierros 15/2026 (5 osuuden porukka)
Eurojackpot lyhyesti
-
Eurojackpot ensimmäinen arvonta oli maaliskuussa 2012.
-
Mukana on nykyään 19 maata. Nämä maat ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Alankomaat, Espanja, Italia, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Unkari, Slovakia, Slovenia, Kroatia ja Kreikka.
-
Ensimmäisen kymmenen vuoden ajan Eurojackpotissa oli yksi viikkoarvonta perjantaisin ja potin suuruus oli 10–90 miljoonaa.
-
Eurojackpot-maat uudistivat peliä sen 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi maaliskuussa 2022. Peliin tuotiin toinen arvonta tiistai-iltaan ja päävoiton yläraja nousi aiemmasta 90 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon. Samalla kaikkien voittojen suuruus kasvoi.
-
Eurojackpot arvotaan Helsingin Pasilassa kaksi kertaa viikossa.
-
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
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