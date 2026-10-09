Pienikin kohtaaminen voi merkitä paljon

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. 10.2026. Tänä vuonna MIELI ry kannustaa kysymään: mitä sinulle oikeasti kuuluu? Jos läheisen jaksamisesta herää huoli, tärkeintä on pysähtyä, kysyä ja kuunnella.

Viime vuodet ovat koetelleet ihmisten turvallisuuden tunnetta monella tavalla. Pandemia muutti kohtaamista ja arkea. Sota Euroopassa, maailman epävarmuus ja heikentynyt taloustilanne ovat lisänneet huolta ja vaikeuttaneet monen arkea.

Mielen hyvinvoinnin merkitys korostuu epävarmoina aikoina. Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdeyksikön osastonhoitaja Heidi Kemmo muistuttaa, että mieli on mukana kaikissa elämäntilanteissa ja kohtaamisissa.

– Asioimme missä tahansa tai teemme mitä tahansa, mieli kulkee mukana. Sen huomioiminen pienilläkin asioilla, kuten kysymällä mitä sinulle kuuluu tai miten sinä jaksat, voi olla todella merkityksellistä, Kemmo sanoo.

Suomessa MIELI ry kysyy vuoden 2026 kampanjassaan: ”Mitä sulle oikeasti kuuluu?” Kampanja kannustaa kysymään, kuuntelemaan, olemaan läsnä ja ohjaamaan tarvittaessa avun piiriin.

Kokemus kuulluksi tulemisesta on tärkeä

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta. Kemmon mukaan palautteissa korostuu vahvasti ihmisen kokemus siitä, että hänet on kohdattu ja kuultu aidosti ja arvokkaasti.

– Mielenterveyttä ei voi erottaa muusta terveydestä. Jo pysähtymällä ja kysymällä ”Mitä sinulle kuuluu?” voimme synnyttää keskustelun, jolla voi olla suuri merkitys. Se voi myös auttaa ehkäisemään tilanteen vaikeutumista.

Kysymys toimii parhaiten silloin, kun vastaukselle on aikaa. Ohimennen lausuttu ”mitä kuuluu” voi jäädä kohteliaisuudeksi. Aito kohtaaminen syntyy siitä, että kysyjä pysähtyy kuuntelemaan myös silloin, kun vastaus on odottamaton tai vaikea.

Kohtaa. Kysy. Kuuntele.

Läheinen voi huomata muutoksen ensimmäisenä

Psyykkisen voinnin selvä heikkeneminen näkyy usein toimintakyvyn laskuna. Ihminen ei ehkä jaksa tai saa hoidetuksi tavallisia asioitaan. Työstä tai koulusta voi tulla poissaoloja, ja myös nukkuminen, keskittyminen tai päihteiden käyttö voivat muuttua.

Kemmon mukaan läheinen huomaa muutoksen usein ennen kuin ihminen itse ymmärtää tilanteensa heikentyneen.

Huolen voi ottaa puheeksi kertomalla rauhallisesti omasta havainnostaan:

”Minulla on herännyt huoli sinun jaksamisestasi.”

”Olen miettinyt, onko sinulla kaikki hyvin.”

– Kun oman ajatuksen tai tunteen sanoo ääneen, lähestymistapa on kuulijalle lempeä. Samalla välittyy viesti siitä, että välitän sinusta, Kemmo kertoo.

Kysyjän tehtävänä ei ole ratkaista kaikkea. Tärkeää on kuunnella, suhtautua kerrottuun vakavasti ja auttaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä ammattilaiseen.

Yhdellä yhteydenotolla apua ja tilanteen arviointia

Jos oma psyykkinen vointi heikkenee tai läheisen tilanne huolestuttaa, apua voi hakea Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Ensilinjasta. Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Ensilinjasta saa ohjausta, neuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia. Yhteyttä voi ottaa myös Terveys-chatin kautta.

Ensilinjassa tilannetta kartoitetaan esitietolomakkeen ja ammattilaisen kanssa käytävän keskustelun avulla. Kysymykset valikoituvat sen mukaan, millaiseen oireeseen tai huoleen ihminen hakee apua.

Esitiedoissa voidaan kysyä esimerkiksi mielialasta, oireiden kestosta, asioiden aloittamisen tai loppuun saattamisen vaikeudesta, keskittymisestä, väsymyksestä, nukkumisesta, ahdistuksesta, päihteiden käytöstä sekä itseen tai muihin kohdistuvista vaarallisista ajatuksista.

– Esitietojen ja yhteisen keskustelun kautta valitaan tarkoituksenmukaisin hoitomuoto. Tilanteen mukaan voidaan varata esimerkiksi vastaanottoaika kriisityöntekijälle. Ensilinjasta voidaan varata aika myös vastaanoton lääkärille. Ajan mielenterveys- ja päihdeyksikköön sekä vastaanoton lääkärille saa samassa yhteydenotossa, Kemmo kertoo.

Avun hakijan ei tarvitse etukäteen tietää, millaista hoitoa hän tarvitsee. Ammattilainen auttaa arvioimaan tilanteen ja sopivan etenemistavan.

Huolestuttaako oma tai läheisesi jaksaminen?

Yli 18-vuotiaat: Ota yhteyttä Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Ensilinjaan, kun tarvitset ohjausta, neuvontaa tai arviota tilanteestasi.

Voit ottaa yhteyttä myös Terveys-chatissa Oma Häme -sovelluksen tai Oma Hämeen verkkosivujen kautta. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaiset ovat chatissa tavoitettavissa arkisin kello 9–15. Terveys-chat palvelee kokonaisuudessaan arkisin kello 8–20.

Jos tilanne on kiireellinen, soita Päivystysapuun numeroon 116117. Jos jonkun henki tai turvallisuus on välittömässä vaarassa, soita 112.

Lisää tietoa ja tukea