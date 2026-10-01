Tekoäly, osaaminen ja yhteistyö Pohjanmaan kasvun avaimina
9.10.2026 11:21:11 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Vaasan ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlaseminaari kokosi asiantuntijat pohtimaan tekoälyn, osaamisen ja yhteistyön merkitystä Pohjanmaan kasvulle. Seminaari tarjosi näkökulmia tulevaisuuden asiantuntijuuden kehittämiseen muuttuvassa työelämässä menestyksekkäästi.
Osana Vaasan ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuotta järjestetyssä seminaarissa, 30 vuotta vaikuttavuutta – 30 vuotta tulevaisuutta: VAMK ja Pohjanmaan kasvu, keynote-puheenvuoron pitänyt ajattelun ravistelija, innovaatiojohtamisen professori Alf Rehn nosti keskeiseksi teemaksi keskinkertaisuuden.
Algoritmien ja tekoälyn aikakaudella julkinen keskustelu muistuttaa Rehnin mukaan sitä, mitä internetistä käytiin 30 vuotta sitten: osa näkee uuden teknologian ratkaisuna lähes kaikkeen, osa taas uhkana. Todellinen kysymys ei kuitenkaan ole, tuhoaako tekoäly ihmisen ajattelukyvyn, vaan mitä vaikutuksia sillä voi olla pitkällä aikavälillä ja mitä riskejä meidän tulisi tunnistaa.
Koska tekoäly perustuu todennäköisyyksiin ja keskiarvoihin, tuottaa se ennen kaikkea ”riittävän hyvää” jälkeä. Rehn näkee, että kun tällaista sisältöä voidaan tuottaa lähes rajattomasti, vaarana on keskinkertaisen materiaalin tulva ja automatisoidun keskinkertaisuuden muuttuminen uudeksi normaaliksi.
Siksi Rehnin mukaan keskeinen kysymys on, mitä arvonluonti ja erinomaisuus tarkoittavat automaation aikakaudella. Jos keskinkertaisen työn tuottamisesta tulee yhä helpompaa, meidän on entistä tarkemmin pohdittava, mikä on ihmisen tuottama lisäarvo ja millaista osaamista kannattaa vaalia tulevaisuudessa. Koko ajan kasvava automaatio ei saa johtaa siihen, että vähitellen automatisoimme myös sen, mikä tekee työstämme merkityksellistä ja arvokasta.
Puheenvuorossaan Rehn painotti, että asiantuntijuus tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Siksi on tärkeää pohtia mikä voi nostaa meidät seuraavalle tasolle, mutta se vaatii, että uskallamme katsoa asioita uudella tavalla. On uskallettava kyseenalaistaa omat totuudet ja rikkoa tabuja. On uskallettava ajatella keskinkertaisuuden tuolle puolen.
”Normaali on ansa, överiksi vaan”, Rehn kiteytti.
Miten Pohjanmaa menestyy?
Pohjanmaa on lähes kaikilla mittareilla, viennissä, investoinneissa ja työllistymisessä, Suomen kärkeä. Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä herätteli kuulijoita pohtimaan, millaista osaamista ja millaisia uusia ajatuksia tarvitaan, jotta Pohjanmaa voi kasvaa ja menestyä myös tulevaisuudessa.
”Tulevaisuutta on ehkä helpompi ennustaa, kun katsoo mitä on muuttunut aikaisemmin ja siitä päättelee mikä voisi tulevaisuudessa muuttua”, pohti Vaasan yliopiston työelämäprofessori ja pitkän työuran ABB:n eri johtotehtävissä tehnyt sekä myös Teknologiateollisuuden ja VTT:n hallituksessa toiminut Pekka Tiitinen omassa puheenvuorossaan.
Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola-Mikkola muistutti puheenvuorossaan, että hyvinvointi syntyy ihmisten arjessa ja palvelut vahvistavat sitä oikealla hetkellä.
”30-vuotisjuhlavuotemme on hyvä hetki katsoa yhtä aikaa taaksepäin ja rohkeasti eteenpäin. Pohjanmaan menestys ei synny vain yksittäisistä teoista, vaan osaamisesta, luovuudesta, uudistumiskyvystä ja ennen kaikkea yhteistyöstä”, summaa tilaisuuden juontanut liiketalouden osaamispäällikkö Maijastiina Jokitalo Vaasan ammattikorkeakoulusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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