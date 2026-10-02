Gazan tulitauko on olemassa vain nimellisesti, toteaa yli 100 järjestöä

Miehitetyllä Palestiinalaisalueella työskentelevät järjestöt varoittivat tänään, ettei Gazassa jatkuvaa tappamista ja puutetta saa normalisoida tulitaukosopimuksen varjolla.

– Palestiinalaiset järjestöt vastaavat valtaviin tarpeisiin Israelin miehityksen alaisuudessa, vaikka niiden toimitiloja on tuhottu, henkilöstöä on joutunut siirtymään kodeistaan ja budjetit pienenevät. Paikalliset ja kansalliset järjestöt ovat ensimmäisinä vastaamassa ihmisten tarpeisiin ja pysyvät paikalla, mutta meitä on suojeltava. Hallitusten on toimittava lopettaakseen Israelin hyökkäykset ja työllemme asetetut rajoitukset, ja rahoittajien on tarjottava suoraa ja joustavaa rahoitusta tarpeisiin vastaamiseksi, sanoo palestiinalaisten kansalaisjärjestöjen verkoston (Palestinian NGOs Network) hallituksen jäsen Mohsen Abu Ramadan.

Viime vuoden aikana Israelin iskut, ampumiset ja sotilasoperaatiot ovat tappaneet yli 1400 palestiinalaista, joista yli 300 on lapsia. Perheet ja pelastustyöntekijät ovat löytäneet raunioista satoja ruumiita, usein paljain käsin, sillä Israelin viranomaiset rajoittavat tarvittavan kaluston tuontia. Lukuisia ihmisiä on edelleen hautautuneina raunioihin paikoissa, joihin ei päästä.

Israelin asevoimat ovat myös siirtäneet niin kutsuttua keltaista linjaa syvemmälle Gazaan, tulitaukosopimuksessa määritellyn vetäytymislinjan ohi. Tämä pakottaa palestiinalaiset yhä pienemmälle ja ahtaammalle alueelle.

– Tulitauko on merkityksetön, jos lapsia tapetaan edelleen eivätkä perheet vieläkään pysty rakentamaan elämäänsä uudelleen. Tulitauon julistamisen jälkeen lähes yksi lapsi on tapettu joka päivä. Perheet ovat yhä loukussa tuhoisassa menetysten ja puutteen kierteessä, eivätkä pysty toipumaan. Tätä sopimusta tukeneiden hallitusten on käytettävä vaikutusvaltaansa tappamisen lopettamiseksi ja varmistettava, että lapset saavat ruokaa, terveydenhuoltoa, suojaa ja koulutusta. Gazan lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Hallituksilla on valta auttaa turvaamaan molemmat, ja niiden on käytettävä sitä, sanoo Pelastakaa Lasten pääsihteeri Inger Ashing.

Tuoreet satelliittikuvat osoittavat Israelin joukkojen aiheuttaman tuhon laajuuden. Kokonaisia kaupunginosia on raunioina, koteja on tuhottu maan tasalle ja viljelysmaata on hävitetty. Yli 80 prosenttia Gazan rakennuksista on vaurioitunut, ja noin kaksi kolmasosaa niistä on tuhoutunut.

Talven lähestyessä sadat tuhannet perheet elävät edelleen teltoissa, tilapäisissä suojissa tai vaurioituneissa kodeissa ja joutuvat viettämään jo neljännen talven kylmyydelle, tuulelle ja tulville alttiina. Lähes joka neljäs kotitalous on nyt naisjohtoinen, ja nämä perheet asuvat huomattavasti muita todennäköisemmin turvattomissa tai puutteellisissa suojissa.

Monille ei yksinkertaisesti ole olemassa turvallista paikkaa, johon mennä. Perheet hakevat suojaa sodassa vaurioituneista rakennuksista, jotka ovat vaarassa sortua. Syyskuussa 21 ihmistä, joista 12 oli lapsia, kuoli vaurioituneen rakennuksen romahdettua Gazan kaupungissa.

– On äärimmäisen häpeällistä, että kokonainen vuosi tulitauon voimaantulon jälkeen palestiinalaisten tilanne Gazassa on kohentunut niin vähän. Perheet joutuvat edelleen tekemään mahdottomia valintoja: suojautumaan vaurioituneisiin ja vaarallisiin rakennuksiin tai asumaan teltoissa sietämättömissä lämpötiloissa. Israelin rajoitukset estävät yhä jälleenrakentamisessa tarvittavan kaluston ja materiaalien saannin, vaikka ilman niitä yhteisöt eivät voi alkaa rakentaa elämäänsä uudelleen. Talven lähestyessä kaikkien hallitusten on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin varmistaakseen, että avun määrä kasvaa ja apu pääsee perille esteettä, jotta palestiinalaiset voivat viimein aloittaa valtavan toipumis- ja jälleenrakennustyön, sanoo Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland.

Samat rajoitukset lamaannuttavat elintärkeitä palveluja. Yksikään Gazan 36 sairaalasta ei ole täysin toimintakykyinen. Lääkkeistä, laitteista ja polttoaineesta on edelleen kriittinen pula. Erikoissairaanhoitoa, kuntoutusta ja apuvälinepalveluja on edelleen erittäin rajallisesti. Tämän vuoksi vakavassa vaarassa ovat muun muassa keskoskaapeissa olevat vastasyntyneet, happea tai tehohoitoa tarvitsevat potilaat, ikääntyneet, vammaiset sekä ihmiset, joille vammat ovat aiheuttaneet pysyviä seurauksia.

Samaan aikaan yli 1,4 miljoonan ihmisen arvioidaan kärsivän vuoden loppuun asti vähintään kriisitason (IPC 3+) akuutista ruokaturvattomuudesta. Puhtaan veden puute sekä pahoin vaurioituneet sanitaatiojärjestelmät lisäävät edelleen ehkäistävissä olevien sairauksien leviämistä.

Lähes vuosi tulitauon alkamisen jälkeen sama jatkuu yhä. Perheitä tapetaan edelleen. Lapsia kuolee edelleen ehkäistävissä oleviin sairauksiin. Gazassa on edelleen kaikkialla räjähtämättömiä taisteluvälineitä. Kodit ovat raunioina, joita ei voida raivata, eikä apu pääse sitä kipeästi tarvitsevien ihmisten luo. Tätä tulitauolla ei ollut tarkoitus saada aikaan. Monet niistä olosuhteista, joihin YK:n tutkintakomission arviot perustuvat, jatkuvat edelleen. Komissio päätyi syyskuussa 2025 siihen, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa, ja totesi kesäkuussa 2026 kansanmurhan ja muiden vakavien kansainvälisten rikosten jatkuvan.

– Vastuuta teoista ei voida haudata raunioihin. Gazan jälleenrakentamista ja tulevaisuutta ei voida erottaa kansainväliseen oikeuteen, oikeudenmukaisuuteen ja uhrien oikeuksiin perustuvasta kehyksestä. Se, ettei Israelia edelleenkään saateta vastuuseen eikä painosteta noudattamaan Kansainvälisen tuomioistuimen sitovia määräyksiä, ruokkii palestiinalaisiin laajassa mitassa kohdistuvia vakavia kansainvälisiä rikoksia, sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Callamard.

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Toimituksille tiedoksi

Gazan terveysministeriön mukaan tulitauon aikana on tapettu vähintään 327 lasta ja loukkaantunut 547 lasta. Kaikkiaan loukkaantuneita on yli 5 000 (WHO / Global Health Cluster).

Raunioista on löydetty yli 630 ruumista. Tuhansien ihmisten arvioidaan olevan edelleen hautautuneina raunioihin, myös alueilla, joille pääsyä on rajoitettu (OHCHR).

Tuho on jatkunut myös tulitauon aikana: UNOSATin arvion mukaan tuhoutuneiksi luokiteltujen rakennusten määrä on kasvanut 9 prosenttia tulitauon julistamisen jälkeen (UNRWA; UNOSAT).

On esitetty huolta siitä, että raunioiden raivaaminen voi johtaa kansainvälisiä rikoksia koskevien todisteiden tuhoutumiseen. Palestiinalaisviranomaiset arvioivat, että yli 10 000 ihmistä on edelleen hautautuneina raunioihin (OHCHR).

Yhdeksän kymmenestä Gazan asukkaasta kärsii vähintään kohtalaisesta vesiturvattomuudesta (OCHA).

Sairaalat joutuvat säännöstelemään sähköä moottoriöljyn ja varaosien puutteen vuoksi (OCHA).

Lähes joka neljäs kotitalous on naisjohtoinen. Osuus on noin kaksinkertainen sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna (UN Women).

Vuoden 2026 humanitaarisen avun rahoitustarpeesta oli elokuun loppuun mennessä katettu vain noin 40 prosenttia (OCHA).

Yli sadan allekirjoittajan luettelo on saatavilla täällä: GAZA CEASEFIRE EXISTS IN NAME ONLY

Luetteloa päivitetään sitä mukaa, kun uusia allekirjoittajia liittyy mukaan.Toimitusten haastateltavaksi tarjotaan:

Ahmed Alhendawi, Pelastakaa Lasten Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan aluejohtaja. Ahmed työskentelee Ammanissa, Jordaniassa.

Alexandra Saieh, Pelastakaa Lasten globaalin vaikuttamis- ja politiikkatyön johtaja. Alexandra työskentelee Washingtonissa, Yhdysvalloissa.

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut: Ahmad Abuamad,ahmad.abuhamad@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella: media@savethechildren.org.uk / +44 7831 650409