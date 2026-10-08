Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos 8.10.2026 07:17:34 EEST | Tiedote

Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo. 02:54 rakennuspalo, Laukaa Rintamamiestalo syttynyt palamaan Laukaan Valkolassa. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle, oli palo täyden palon vaiheessa. Omakotitalo tuhoutui palossa ja sammutustyöt jatkuvat vielä aamulla. Ei henkilövahinkoja. Klo. 22:39 öljytorjunta, Laukaa Rekka valuttanut öljyä ajon aikana. Pelastuslaitos kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen. Valunut määrä oli niin pieni, ettei sitä voitu imeyttää. Klo. 19:19 tarkastustehtävä, Jyväskylä Rappukäytävässä palaneen hajua. Pelastuslaitos kävi tarkastamassa tilanteen, ei paloa.