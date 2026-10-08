Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos
9.10.2026 07:15:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta
Klo. 23:19 rakennuspalo pieni, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa.
Klo. 06:34 liikennevälinepalo pieni, Jyväskylä
Pihalla olleesta henkilöautosta oli ohikulkijan mukaan noussut savua. Pelastuslaitos kävi paikalla toteamassa, ettei kyseessä ollut palo.
Klo. 06:53 rakennuspalo pieni, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa.
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