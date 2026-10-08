Keski-Suomen hyvinvointialue

Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos

9.10.2026 07:15:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos

Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta

Klo. 23:19 rakennuspalo pieni, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa.

Klo. 06:34 liikennevälinepalo pieni, Jyväskylä
Pihalla olleesta henkilöautosta oli ohikulkijan mukaan noussut savua. Pelastuslaitos kävi paikalla toteamassa, ettei kyseessä ollut palo.

Klo. 06:53 rakennuspalo pieni, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa.

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