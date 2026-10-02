Menestyselokuva Cancel saa jatkoa – katso uusi Cancel 2:n trailer!
9.10.2026 09:00:00 EEST | Nordisk Film | Tiedote
Menestyselokuva Cancel saa jatkoa, kun jatko-osa Cancel 2 saapuu elokuvateattereihin keskiviikkona 13.1.2027. Ensimmäisen osan tapaan elokuvan ohjaa Tuukka Temonen, ja käsikirjoituksesta vastaavat Olli Koivula ja Tuukka Temonen.
Cancel 2 virallinen traileri on nyt julkaistu:
Ensimmäinen Cancel-elokuva on kerännyt elokuvateattereihin lähes 168 000 katsojaa ja palkittiin keväällä Yleisö-Jussilla.
Cancel 2:n pääosissa nähdään ensimmäisestä elokuvasta tutut YouTube-tähdet Santeri Hänninen (Santtu) ja Henry Weckström (Weksi) sekä Suomen suosituimpiin YouTube-kanaviin kuuluvan Imus -kanavan Olli Litmanen ja Konsta Saajanto.
Cancel 2 tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen
Elokuvassa koko somea uhkaa ennennäkemätön cancelöintiaalto. Santtu ja Weksi rekrytoidaan selvittämään tapahtumia, joiden johtolangat vievät kaksikon vauhdikkaaseen seikkailuun. Panoksena on koko someyhteisön tulevaisuus.
”Australiassa sosiaalisen median käyttöä on jo rajoitettu alle 16-vuotiailta, joten elokuvan aihe ei ole lainkaan niin kaukana todellisuudesta kuin voisi ajatella”, kommentoi tuottaja Arttu Lindeman.
Mukana YouTube- ja sometähdet sekä yllättävät esiintyjät
Santun, Weksin, Ollin ja Konstan lisäksi elokuvassa nähdään Helmi Kantola, Ella Hautajärvi, Niko Meuronen, Mandimai, Elastinen, Ilona Chevakova, Ville Tiihonen, Iikka Forss, Sami ’Bigi’ Palonen, Burgerimies Ossi Lahtinen, fitness-tubettaja Kerttu Rissanen, Touko-Pouko Jukka Rasila ja Arto Nyberg.
”Ensimmäinen Cancel osoitti, että suosikkivaikuttajilla ja heidän maailmallaan on luonteva paikka myös valkokankaalla. Toisessa elokuvassa halusimme kasvattaa tätä maailmaa: tehdä tarinasta isomman, yllätyksellisemmän ja kunnianhimoisemman, mutta säilyttää samalla päähenkilöiden tunnistettava energia ja huumori. Cancel 2 on ennen kaikkea viihdyttävä ja vauhdikas komedia. Santun ja Weksin sekä Imus-kanavan Ollin ja Konstan lisäksi olemme halunneet rakentaa elokuvaan hahmoja, tilanteita ja huumorin tasoja, jotka puhuttelevat myös aikuisempaa katsojaa”, jatkaa Lindeman.
Cancel 2 -elokuvan tuottavat Solar Filmsille Jukka Helle, Arttu Lindeman, Hanna Virolainen ja Markus Selin. Elokuvan levitys- ja markkinointiyhtiö on Nordisk Film.
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Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
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