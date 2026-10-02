Menestyselokuva Cancel saa jatkoa – katso uusi Cancel 2:n trailer!

Menestyselokuva Cancel saa jatkoa, kun jatko-osa Cancel 2 saapuu elokuvateattereihin keskiviikkona 13.1.2027. Ensimmäisen osan tapaan elokuvan ohjaa Tuukka Temonen, ja käsikirjoituksesta vastaavat Olli Koivula ja Tuukka Temonen.

Cancel 2 virallinen traileri on nyt julkaistu:

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Ensimmäinen Cancel-elokuva on kerännyt elokuvateattereihin lähes 168 000 katsojaa ja palkittiin keväällä Yleisö-Jussilla.

Cancel 2:n pääosissa nähdään ensimmäisestä elokuvasta tutut YouTube-tähdet Santeri Hänninen (Santtu) ja Henry Weckström (Weksi) sekä Suomen suosituimpiin YouTube-kanaviin kuuluvan Imus -kanavan Olli Litmanen ja Konsta Saajanto.

Cancel 2 tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen

Elokuvassa koko somea uhkaa ennennäkemätön cancelöintiaalto. Santtu ja Weksi rekrytoidaan selvittämään tapahtumia, joiden johtolangat vievät kaksikon vauhdikkaaseen seikkailuun. Panoksena on koko someyhteisön tulevaisuus.

”Australiassa sosiaalisen median käyttöä on jo rajoitettu alle 16-vuotiailta, joten elokuvan aihe ei ole lainkaan niin kaukana todellisuudesta kuin voisi ajatella”, kommentoi tuottaja Arttu Lindeman.

Mukana YouTube- ja sometähdet sekä yllättävät esiintyjät

Santun, Weksin, Ollin ja Konstan lisäksi elokuvassa nähdään Helmi Kantola, Ella Hautajärvi, Niko Meuronen, Mandimai, Elastinen, Ilona Chevakova, Ville Tiihonen, Iikka Forss, Sami ’Bigi’ Palonen, Burgerimies Ossi Lahtinen, fitness-tubettaja Kerttu Rissanen, Touko-Pouko Jukka Rasila ja Arto Nyberg.



”Ensimmäinen Cancel osoitti, että suosikkivaikuttajilla ja heidän maailmallaan on luonteva paikka myös valkokankaalla. Toisessa elokuvassa halusimme kasvattaa tätä maailmaa: tehdä tarinasta isomman, yllätyksellisemmän ja kunnianhimoisemman, mutta säilyttää samalla päähenkilöiden tunnistettava energia ja huumori. Cancel 2 on ennen kaikkea viihdyttävä ja vauhdikas komedia. Santun ja Weksin sekä Imus-kanavan Ollin ja Konstan lisäksi olemme halunneet rakentaa elokuvaan hahmoja, tilanteita ja huumorin tasoja, jotka puhuttelevat myös aikuisempaa katsojaa”, jatkaa Lindeman.



Cancel 2 -elokuvan tuottavat Solar Filmsille Jukka Helle, Arttu Lindeman, Hanna Virolainen ja Markus Selin. Elokuvan levitys- ja markkinointiyhtiö on Nordisk Film.

Lehdistömateriaalit:

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