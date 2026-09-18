Tulitauko ei lopettanut kansanmurhaa - Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gazassa

Israel tuhoaa edelleen järjestelmällisesti selviytymisen edellytyksiä jatkuvalla väkivallalla, tuhoamalla terveydenhuoltoa ja muuta kriittistä infrastruktuuria sekä estämällä välttämättömien tarvikkeiden tuontia Gazaan.

Ihmisten elintila kutistuu jatkuvasti. Viimeisen vuoden aikana Israel on ajanut Gazan asukkaat yhä pienemmälle alueelle niin kutsutun keltaisen linjan avulla.

Keltainen linja esiteltiin alun perin väliaikaisena, sotilaallisena vetäytymislinjana ja keskeisenä osana niin sanotun tulitauon ylläpitämistä. Nyt sitä on kuitenkin vahvistettu sotilasasemilla, vallimaisilla rakenteilla ja jatkuvilla purkutöillä. Lisäksi linjaa on siirretty jatkuvasti länteen päin, mikä on pakottanut ihmiset yhä pienemmälle alueelle. Israelin joukot hallitsevat nyt arviolta 65 prosenttia Gazasta.

Keltaisen linjan siirtyessä sen läheisyydessä asuviin ihmisiin kohdistuva uhka kasvaa. Tilannetta pahentaa epävarmuus siitä, missä linja tarkalleen kulkee, sillä sitä ei ole merkitty selkeästi tai johdonmukaisesti. Tulitauosta huolimatta ihmiset voivat joutua Israelin joukkojen tulituksen kohteeksi lähestyessään linjaa, ja Lääkärit Ilman Rajoja hoitaa edelleen potilaita, jotka ovat saaneet ampumahaavoja sen läheisyydessä.

Linjan siirtäminen vaikeuttaa myös välttämättömän avun toimittamista. Lääkärit Ilman Rajoja on joutunut keskeyttämään vedenjakelun säiliöautoilla, kun keltaisen linjan läheisyydessä asuvien yhteisöjen lähellä on ammuttu.

"Keltainen linja ei ole vain viiva kartalla. Siitä on tullut saartamisen ja etnisen puhdistuksen väline”, sanoo Amande Bazerolle, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Gazan hätäavun johtaja. ”Linja katkaisee yhteisöjen yhteydet selviytymisen kannalta välttämättömiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, vedenjakeluun ja muuhun keskeiseen infrastruktuuriin.”



Väkivalta ei rajoitu vain keltaisen linjan läheisyyteen. Vaikka Gazassa pitäisi olla voimassa tulitauko, Lääkärit Ilman Rajoja hoiti pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 vammaa, jotka olivat väkivallan aiheuttamia, kuten ampumahaavoja tai räjähdysvammoja.

Viimeisten kolmen vuoden aikana järjestön työntekijät ovat kirjanneet yli 200 000 vastaanottokäyntiä, jotka johtuivat tahallisen fyysisen väkivallan aiheuttamista vammoista. Saman ajanjakson aikana Israelin sotilaallinen hyökkäys on tappanut yli 74 000 ihmistä, joista yli 20 000 on lapsia.

Olosuhteet kiihdyttävät tautien leviämistä, lääkkeiden tuonnin rajoitus pahentaa tilannetta

Israelin pakottaessa palestiinalaiset yhä pienemmille alueille, perheet joutuvat elämään ahtaissa ja elinkelvottomissa oloissa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota, suojaa ja terveydenhuoltoa. Olosuhteet kiihdyttävät tautien leviämistä. Pelkästään tänä vuonna Lääkärit Ilman Rajoja on kirjannut yli 11 000 ihosairauksiin, kuten syyhyyn, liittyvää vastaanottokäyntiä. Kesä- ja heinäkuussa vastaanotoilla todettiin lisäksi yli 1 500 vesirokkotapausta.

Järjestö jakoi elokuussa noin 2,1 miljoonaa litraa juomavettä päivässä, mutta avuntarve on edelleen huomattavasti suurempi kuin mitä näiden rajoitusten puitteissa voidaan täyttää.

"Useimmilla ihmisillä on käytössään alle kuusi litraa vettä päivässä, ja heidän mahdollisuutensa hankkia hygieniatarvikkeita, kuten saippuaa ja pesuainetta, ovat hyvin rajalliset", kertoo lääkäri Murad Asaliyya, järjestön sairaanhoidon päällikkö Gazassa.

Lääkärit Ilman Rajoja hoitaa Gazassa vatsatauteja, akuutteja hengitystieinfektioita, monenlaisia ihosairauksia, hepatiittia, bakteeriperäisiä ihoinfektioita ja syyhyä sairastavia potilaita.

”Samaan aikaan lääkkeistä ja lääkinnällisistä tarvikkeista on vakava pula. Israelin viranomaiset ovat rajoittaneet jopa syyhyn hoitoon tarvittavan voiteen tuontia Gazaan", Asaliyya jatkaa.



Viimeisten kolmen vuoden aikana terveydenhuollon saatavuus on heikentynyt dramaattisesti. Sairaaloista loppuvat yhä useammin välttämättömät perustarvikkeet, eivätkä potilaat saa tarvitsemiaan lääkkeitä ja hoitoa. Myös välttämättömien tarvikkeiden, kuten moottoriöljyn ja varaosien, saatavuuden rajoitukset lamauttavat infrastruktuuria, jota tarvitaan sairaaloiden, ambulanssien ja vesijärjestelmien toiminnan ylläpitämiseen. Generaattoreita on jo mennyt epäkuntoon, ja vedenkuljetusta on jouduttu vähentämään infrastruktuurin tahallisen lamauttamisen vuoksi.

Terveydenhuoltojärjestelmän tuhoamisen, toistuvan väkivallan ja pakkosiirtojen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset terveyshaitat tulevat ulottumaan kauas tulevaisuuteen ja vaikeuttavat ihmisten toipumista vielä vuosien ajan.

Kansainvälisen yhteisön varmistettava kansanmurhan loppuminen

Humanitaarinen kriisi ei rajoitu Gazaan. Siirtokuntalaisten väkivalta on lisääntynyt nopeasti eri puolilla Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia vuodesta 2023 lähtien, mutta se on kiihtynyt erityisesti kuluvan vuoden aikana. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön klinikoilla potilaat kertovat työntekijöille Israelin joukkojen tuhoamista kodeista, siirtokuntalaisten hyökkäyksistä sekä varastetusta karjasta. Väkivalta, häirintä ja pakkosiirrot pirstovat miehitettyä palestiinalaisaluetta entisestään.

”Viimeisten kolmen vuoden ja sitä edeltävien vuosikymmenien aikana aiheutetusta tuhosta toipuminen vie sukupolvia. Israelin käynnissä olevan kansanmurhan tuskalliset seuraukset tuntuvat ihmisten arjessa joka päivä”, sanoo Gazan hätäavun johtaja Bazerolle.

Lääkärit Ilman Rajojen -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen korostaa, että kansainvälisen yhteisön on puututtava tilanteeseen kiireellisesti.

”Tuho, pakkosiirrot ja jatkuva puute ovat normalisoituneet. Israel jatkaa järjestelmällistä väkivaltaa ilman, että sitä saatetaan vastuuseen. Hallitusten, myös Suomen, on varmistettava, että Israel lopettaa kansanmurhan, etnisen puhdistuksen ja elämän edellytyksien tuhoamisen Gazassa”, sanoo Juvonen.